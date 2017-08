архив



опубликовано редакцией на Переводике 27.08.17 02:25 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович США Золото Форт-Нокса AUGUST 23, 2017 Mystery of the Fort Knox Gold Загадка золота Форт-Нокса

Форт-Нокс - это место, где cтарая развалина Дядя Сэм заныкал, как предполагется, половину своего золота — приблизительно 4,582 метрических тонны. Г-н Мнучин стал всего только третьим министром финансов в истории, осмотревшим золото Форт-Нокса … и первым - с 1948 г. “Я предполагаю, что золото все еще там” язвительно заметил г-н Мнучин по прибытии. “Это действительно было бы настоящее кино, если бы мы вошли, а там не было никакого золота”. Несомненно, это было бы [кино]. С тех пор как члены Конгресса осмотрели хранилища в 1974 г., это был первый случай когда посторонним разрешили побывать внутри. Но зачем был нужен этот визит? И почему именно теперь? Г-н Мнучин, насколько нам известно, никогда ранее не проявлял большого интереса к металлу царя Мидаса. Может быть г-н Мнучин хотел найти идею для сценария кинофильма? Хотя, возможно, у него была более весомая причина … Не все убеждены, что золото находится в Форт-Ноксе. Многие полагают, что правительство продало его за эти годы … тайно. Некоторые даже предполагают, что золото Форт-Нокса “носит фальшивые бакенбарды”, то есть — что это, главным образом, вольфрамовые плитки, покрытые тонким слоем золота. В 2011 году бывший член палаты представителей Рон Пол (R-Техас) внес законопроект о том, чтобы провести ревизию золота Казначейства. Это была бесплодная попытка. Государственные чиновники насели на него, как будто он был врагом народа … ‘Конечно, золото там. Вы отказываете в признании и доверии правительству Соединенных Штатов?’ Законопроект доктора Пола не получил поддержки … и умер у него в хлеву. Никто не делал реальной инвентаризации золота с 1986 г. В том году хранилища были закрыты и опечатаны, в буквальном смысле этого слова. Каждый год главный инспектор Казначейства осматривает печати. Наши агенты уверяют нас, что их никто не трогал. Но, впервые с 1986 года, печати были сломаны в понедельник … и хранилища открыты. Что г-н Мнучин и его инспектор Клоюзос обнаружили внутри? Золото, по-видимому. “Золото цело” объявил министр финансов после инспекции. “Все, что я могу сказать, - это то, что оно чрезвычайно хорошо охраняется” уверил он американцев. Пусть будет так. Мы поверим ему на слово. [Хотя] Он не предоставил доказательств. Но опять, зачем был нужен этот визит? И почему именно теперь? Мы можем только предполагать, конечно. Но потенциальный кризис потолка долга, нависает над Вашингтоном … 29 сентября у федерального правительства заканчиваются наличные деньги. Оно не может больше одалживать, если Конгресс не поднимет потолок долга. Это означает отсутствие денег для правительства в бюджете. Учитывая сегодняшнюю….э-э-э дисфункцию Вашингтона, соглашение [о поднятии потолка задолженности] кажется крайне неопределенной вещью. Вероятно, человек, который подписывает чеки Америки, проверил золото, чтобы внушить веру в правительство и валюту … Чтобы удостовериться что закорма полны в ожидании голодных времен….и что все счета будут оплачены. Что может подтвердить это больше чем 4582 метрических тонны золота? Опять таки, мы только предполагаем. Но что еще мы можем сделать? С уважением, Brian Maher Managing editor, The Daily Reckoning



AUGUST 23, 2017 The Truth About the Fort Knox Gold Правда о золоте Форт-Нокса

Один из малоизвестных пунктов баланса ФРС - это жизненно важный актив, который она получила от Казначейства США много-много лет назад … Во время Великой депрессии, в 1933 г., президент Рузвельт выпустил правительственное распоряжение, требующее от любого владеющего золотом, сдать его Федеральному резервному банку или любому банку-члену Федеральной резервной системы. Федеральные резервные банки также потребовали, чтобы коммерческие банки передали всё свое золото ФРС. В общем, золото внезапно перешло из коммерческих банков в Федеральный резервный банк. Но, согласно закону о Золотом запасе от 1934 г., ФРС приказали сдать все ее золото Министерству финансов. Таким образом, всё золото нации стало государственной собственностью. Далее, ключевой момент: Федеральная резервная система - на самом деле частная система, в то время как Казначейство - рука американского правительства. И Пятая Поправка конституции препятствует тому, чтобы правительство просто брало частную собственность без компенсации. Чтобы обойти этот закон, “компенсация”, в виде “золотых сертификатов” Казначейства, была выдана ФРС в обмен на ее физическое золото. И по сей день ФРС имеет эти “золотые сертификаты” на своем балансе. Казначейство официально оценивает свое золото в 42$ за унцию. Это было официальной ценой золота с 1973 года, спустя два года после того, как США вышли из Бреттон-Вудской системы. Конечно, рыночная цена золота сегодня составляет почти 1,300$ за унцию. Но если Вы возьмете номинальную стоимость золота на федеральном балансе, разделите его на 42$ за унцию и затем переведёте унции в тонны, то вы получите вес золота цифру - свыше 8000 тонн. Это очень интересно, потому что это именно то количество золота каким владеет Казначейство в настоящее время. Казначейству нужны по крайней мере 8000 тонн золота, чтобы гарантировать те бумажные сертификаты, которое оно выдало Федрезерву в 1930-х годах, чтобы удовлетворить требования Пятой Поправки. Если Вы пересчитаете эти 8000 тонн, находящихся на балансе ФРС в виде “золотых сертификатов”, по рыночным ценам на уровне 1,300$ за унцию, то их стоимость намного превысит 300 миллиардов долларов. Таким образом, тайна баланса ФРС - “скрытый золотой актив”, “золотые сертификаты”, которые ФРС получила от Казначейства в 1930-х годах. Никто не говорит об этом и никто не признает этого. Но вся наша система основана на золоте. Но как насчет золота в Форт-Ноксе? Есть ли оно там на самом деле? Очень много шумихи по этому поводу. Прежде всего: Форт-Нокс был построен в 1937 году отчасти для того, чтобы предоставить помещение для золота, которое стекалось в Казначейство после того, как закон о Золотом запасе вступил в силу. [Первоначально] Золото хранилось в хранилищах в подвалах самого Казначейства. Но скоро пространства там стало не хватать и поэтому построили Форт-Нокс, чтобы разместить золото там. Многие конспирологи и сторонники золотого стандарта говорят, что в Форт-Ноксе фактически нет никакого золота. Они говорят, что причина, по которой правительство не проводит, например, ревизию золота, является то что золота там нет. Но правда состоит в том, что дело обстоит ровным счетом наоборот. Если вы - ФРС или Казначейство, и вы хотите, чтобы люди думали, что золото - это малосущественный вопрос, что они и делают, то зачем бы вы проводили его ревизию? Вы делаете ревизию вещей которые имеют значение. Вы не проводите аудит вещей, , которые не важны. Если ФРС не хочет, чтобы вы думали, что золото важно, они бы не стали инспектировать его. Ревизия привлекает к золоту слишком много внимания. Для ясности, я выступаю за аудит золота. Но то, что правительство не проводит его ревизию, не говорит что золота в хранилищах нет. Они просто не хотят, чтобы вы обратили на него внимание. Но на самом деле, есть ли золото в Форт-Ноксе? Позвольте мне сказать это прямо сейчас: Да, золото лежит там. У меня на самом деле есть некоторые свидетельства из военных источников, что золото там. Кстати, большинство людей думает, что все золото Казначейства находится в Форт-Ноксе. Это не так. В Форт-Ноксе находится немногим больше половины золота, а остальное хранится в Уэст-Пойнте на Гудзоне в Нью-Йорке. Люди могут спросить меня, кто контролирует золото? ФРС или Казначейство? Ответ - ни те, ни другие. На самом деле золото контролирует армия США, потому что и Форт-Нокс и Уэст-Пойнт - военные базы. Золото лежит под замком у армии. Но технически оно принадлежит Казначейству. Сейчас некоторые люди, такие как торговец драгоценными металлами-миллиардер Эрик Спротт, утверждают, что это было бы очень хорошо, если бы золото находилось в Форт-Ноксе, но оно было сдано в аренду коммерческим банкам. Кстати да, оно могло бы прекрасно быть арендовано. Но аренда - это бумажная сделка. Она не означает передачу правительством прав на владение золотом. Если JPMorgan, например, арендует золото у Казначейства США, это не означает, что они подгоняют грузовик в Форт-Нокс и вывозят золото. В этом нет никакой необходимости. Это - просто бумажная сделка. Золото может продолжать лежать на полке в Форт-Ноксе и при этом быть сданным в аренду и не прошедшим ревизию. Теперь, как только у JPMorgan появилось золото, они начнут продавать его 100 золотым инвесторам, которые думают, что купили фактическое золото. Но то, что они имеют в действительности, - это так называемое обезличенное золото. Обезличенное золото - эвфемизм для “бумажного золота”. Если вы звоните в JPMorgan и говорите им, что вы хотите купить у них золота на миллион долларов, они тут же соглашаются и присылают вам подтверждение, в котором говорится, что Вы по контракту владеете золотом на сумму миллион долларов. Но если вы прочитаете мелкий шрифт, то там будет сказано что ваше золото “обезличенное”. Это означает, что они не утверждают, что имеют какой-то определенный слиток золота с регистрационным номером или Вашим именем на нем. В действительности они взяли один и тот же слиток золота и продали его 100 различным инвесторам. В общем-то, в этом нет ничего страшного, если не случится так что все 100 инвесторов не придут одновременно и не спросят их золото. Первый человек может получить золото, но остальные 99 человек должны будут ждать когда закончатся их контракты. Они получат чек на сумму стоимости золота на момент завершения предыдущего рабочего дня. Но они не получат золото, которое они думали, что покупали. Это тот момент когда вы обнаруживаете, что у JPMorgan нет золота. Подводя итог: я не видел доказательств, что золото не находится в Форт-Ноксе; и я видел доказательство, что золото на самом деле находится там. Большая часть из него действительно могла быть прекрасно сдана в аренду, и это приводит к неразберихе в вопросе о том, есть ли на самом деле золото у правительства. Но все доказательства говорят мне, что золото находится в Форт-Ноксе и в Уэст-Пойнте. И если бы вы были Соединенные Штаты Америки, с какой стати вы бы позволили золоту исчезнуть из вида? С уважением Jim Rickards статью прочитали: 2 человек Комментарии