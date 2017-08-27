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опубликовано редакцией на Переводике 27.08.17 17:32
скаут: Miroslav;
 
 

Нулевая готовность: спецпредставитель США Волкер не оставил Украине шанса

То ли Порошенко с самого начала знал, что поднять экономику страны на новый уровень не удастся, то ли со временем отчаялся, но он почти не делает заявлений о достижениях Незалежной в этой области.

Основной упор Петр Алексеевич делает на успехи Украины в делах международных. Правда, здесь тоже особо хвастаться нечем. В основном дело ограничивается «надуванием щек» после встречи с очередным влиятельным политиком, который якобы обещал большие блага для украинцев.

Хотя, честно сказать, кое-какие обещания европейские чиновники все же выполняют. Скажем, безвизовый выезд в страны ЕС для украинцев – уже реальность. Правда, событие это на деле оказалось не таким абсолютным благом. Во-первых, выезд за границу могут позволить себе далеко не все, а во-вторых, это, по большому счету, дает всего лишь возможность пополнить ряды дешевых рабочих.

Пока еще не снято с повестки дня и вступление Украины в ЕС. Но верят в это уже только лишь неисправимые оптимисты. О нереальности такой перспективы для Незалежной давно было сказано в закулисной шутке циничных чиновников Евросоюза: «Украина войдет в ЕС сразу же после Турции, а Турция туда не войдет никогда».

И, по всей видимости, нужно Украине расстаться еще с одной мечтой – о вступлении в НАТО. Об этом совершенно однозначно заявил не кто иной, как спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в эфире украинской телепередачи. Основная причина: у Незалежной есть неразрешенные территориальные проблемы. Кроме того, под сомнение вступление Украины не только в НАТО, но и в любой другой альянс ставит совершенно небывалый уровень коррупции, на который даже зарубежные покровители, весьма снисходительно относящиеся ко многим грешкам новой украинской власти, не могут закрыть глаза.

Так что придется украинцам смириться с тем, что вступление в НАТО было всего лишь очередной морковкой перед их носом.

Zolotoy


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теги: США, Украина  
   
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