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опубликовано редакцией на Переводике 16.08.17 19:03
скаут: Miroslav;
 
 

«Третья мировая война» начнется на Украине

«Маразм крепчал…» Обычно с таких слов начинаются заметки о современной Украине, но на это раз придется сделать исключение. Речь идет о тренировочной базе морской пехоты США «Кэмп-Леджен», где американцы готовятся к Третьей мировой войне. Угадайте, кто их противник…

Корреспондент известного американского издания The Daily Beast посетил тренировочную базу так называемых морпехов «Кэмп-Леджен» и пообщался с организаторами всей той вакханалии, что там происходит. А именно, американцы моделируют боевые действия против России вблизи её границ. Но это ещё ладно. Примечательно другое: как наши заокеанские «друзья» якобы воссоздали атмосферу простых русских деревушек, где предположительно им и придется воевать в случае реального столкновения.

Потные молодые морпехи пробираются по грязным дорогам восточноевропейских селений, из разных закоулков слышится русская речь – это гражданские просят о помощи, а в воздухе специальная машина распылила запах пороха и навоза. Приблизительно так выглядит этот цирк со стороны. Отмечается, что с недавних пор подобные постановочные бои в неназванных населенных пунктах Восточной Европы против русскоговорящих повстанцев происходят регулярно. Один из организаторов данных учений назвал их подготовкой к «третьей мировой войне».

Издание же, в свою очередь, отмечает, что сценарий учений под названием «Восточный блок» сейчас актуален как никогда по причине того, что на Украине уже находится небольшой контингент американских солдат, создавших там центр по подготовке украинских солдат. Также в июле текущего года Конгресс США одобрил продажу украинским военным летального оружия (предложение поступило от Госдепа и министерства обороны США).

Ещё примечателен тот факт, что выкрики на русском языке моделируются не какой-нибудь машиной, как, например, это происходит с запахами пороха и навоза. Эта задача возложена на специально нанятых русскоговорящих мигрантов, которым, разумеется, уплачены деньги из государственного бюджета страны, чтобы они там, на базе «Кэмп-Леджен», стояли и кричали всякую ахинею на русском языке.

Более того, сценаристы учений даже позаботились о том, как можно привить американским бойцам навыки информационной безопасности. А именно среди нанятых мигрантов некоторым женщинам отведены роли проституток, которые якобы пытаются выудить у американских солдат номера телефонов и прочую личную информацию.

Так вот, за время проведения учений (а, как становится ясно из материала Daily Beast, там тренировали уже не одну партию морпехов) был случай, когда боец действительно дал такой постановочной проститутке номер телефона. С помощью данной информации, номера мобильного телефона, вражеские силы якобы сумели вычислить адреса и прочую личную информацию всех солдат из его взвода и их родственников.

Ужас, это просто ужас. Странно, что американцы именно так представляют себе боевые действия в восточноевропейских селениях, но сам факт поражает ещё больше – они отрабатывают сценарии «третьей мировой войны», которая, по мнению их руководителей, может начаться на Украине. Но ещё больше поражает совершенно бездумная растрата бюджетных средств на совершенно несоответствующие реалиям декорации населенных пунктов на границе с Россией.

Евгений Радугин


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теги: США, Украина, Война  
   
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