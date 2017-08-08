Секреты сибирской кухни: по следам поездки Владимира Путина в регион





На протяжении сотен лет народы, населяющие Сибирь, кормились дарами тайги, рек и озер. Приготовленные блюда не отличались большим разнообразием, зато были очень питательными. Охотники и рыбаки и сейчас знают рецепты приготовления пищи на костре, с помощью раскаленных углей и камней. Большое внимание традиционно уделялось запасам — пойманную рыбу вялили, солили и коптили. Впрок также готовили ягоды и грибы. Сочетание дичи, рыбы и таежных трав отличает сибирский стол от европейской кухни.





Отведать блюда традиционной сибирской кухни, конечно, можно и в ресторане. Однако эстетика белых скатертей привлекает далеко не всех. Намного логичнее расположиться на берегу реки или озера, предварительно разведя костер. Причем лучше готовить самостоятельно, и не покупную рыбу, а только что выловленную.





Собственно, также решил поступить и российский лидер Владимир Путин. Недавно появились кадры его двухдневного отдыха в Восточной Сибири. Питался президент не привезенными запасами, а тем, что добыл сам.

Видео свидетельствует о том, что Путин наловил значительное число щук и окуней, причем довольно больших размеров. По некоторым данным, из них вечером были приготовлены нежные рыбные котлеты, сварена уха и некоторые другие блюда. На кадрах также видно, что президент держит в руках грибы и веточку черники. Можно предположить, что и эти дары природы были использованы в приготовлении пищи. Другими словами, глава государства отведал блюда настоящей сибирской кухни.





Собственно, о кухне этого региона, ее вкусе и пользе можно рассказывать достаточно долго. Но, как говорится, лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. И не надо думать, что в других российских областях нельзя отведать сибирских блюд — ингредиенты для их приготовления распространены по стране. Поэтому рискну посоветовать читателям поступить как президент — отправиться на природу, наловить рыбы, насобирать грибов и самостоятельно все это приготовить на костре.

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