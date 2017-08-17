Две статьи от РИА Новости

Анатолий Вассерман, для РИА Новости

Американский аналитический центр Stratfor недавно опубликовал исследование, которое сейчас активно пиарят эмигрантские ресурсы (они же органы Свободной России, существующие на деньги правительства США или Евросоюза). Согласно мнению экспертов, "Россию в ближайшие 20 лет ожидает гигантская волна эмиграции", причем отъезжать будут из-за слабости институтов гражданского общества, ужесточения законодательства и правил пользования интернетом. Россия потеряет самых креативных квалифицированных граждан и около полутора триллионов долларов.

…Stratfor вообще-то о чудовищной волне эмиграции из России рассказывает практически ежегодно, старательно приплюсовывая к отъезжающим на ПМЖ за рубеж россиянам трудовых мигрантов (чтобы цифры получились ярче), снимающихся с учета и отбывающих по домам, которые, естественно, составляют большинство "отъезжантов".

Интересно тут другое. По каким причинам такие, казалось бы, прагматичные люди, как европейцы и американцы, продолжают содержать очевидно малоэффективную эмигрантскую пропаганду, вещающую "на Россию"?





Чемоданы возле аэропорта

Я уже не раз с интересом наблюдал, насколько легко верить в то, что тебе нравится или представляется выгодным, и насколько сложно отделаться от такой иллюзии даже под напором неопровержимых улик. Эти мои наблюдения и за собой, и за окружающими показывают, что если ты вдобавок ко всему еще и вложил какие-то деньги в то, что тебе представляется приятным или выгодным, то и дальше будешь вкладывать все больше и больше в надежде, что твои мечты сбудутся. Любой мало-мальски опытный бизнесмен поделится своими впечатлениями о том, до чего же трудно зафиксировать убытки.

Известен даже пример того, как менеджер, если не ошибаюсь, сингапурского отделения банка Bering, приняв однажды неудачное инвестиционное решение, побоялся зафиксировать убытки, опасаясь, что это скажется на его служебной репутации. И в надежде все-таки переломить неблагоприятную для него тенденцию вложил в дело столько, что ухитрился разорить весь банк.

На мой взгляд, нечто подобное довольно регулярно происходит и с эмигрантами. Они, по сути, вкладывают в эмиграцию собственную судьбу. Они отдают многие годы, а то и десятилетия своей жизни на то, чтобы переехать, а и потом не хотят, даже столкнувшись с жизненными проблемами, признавать факты. Лишь бы доказать самим себе, что они не зря покинули родину.

Поэтому чем меньше реальных успехов у эмигранта, тем красочнее его рассказы о том, как плохо на покинутой им родине, как удачно он поступил, сбежав оттуда, и как будут жестоко сожалеть о своем неудачном выборе те, кто не последовал его примеру.

Boeing 737 компании "Аэрофлот" взлетает в аэропорту "Шереметьево" в Москве

Поэтому тот, кто опирается на рассказы неудачливых эмигрантов о своей покинутой родине, гарантированно на основе этих рассказов будет принимать неверные решения и в то же время будет искренне убежден в том, что действует правильно. Поскольку эмигранты тоже, естественно, не пожалеют сил, чтобы и всех окружающих убедить в своей правоте.

Это значит, что американские и европейские лица, принимающие решения на основе эмигрантских рассказов, уже накопили значительные собственные "убытки" и теперь тоже панически боятся их зафиксировать. Они тоже готовы делать все новые ошибки в надежде скрыть последствия сделанных ранее.

И поэтому они не только будут раз за разом рассказывать о злом Путине, которого достаточно убрать, чтобы весь мир немедленно пышно расцвел. Они будут создавать и поддерживать все новые структуры для того, чтобы рекламировать эту фантазию.

Более того, как показывает нынешний опыт священной войны с Трампом, эти люди костьми лягут, лишь бы не дать кому-нибудь другому изменить выбранную ими ошибочную политику. И там, где Трамп как опытный делец попытался зафиксировать убытки, немедленно скопилось целое стадо любителей покричать: "Трамп — агент Путина" и на этом основании воспрепятствовать любому разумному действию избранного президента.

Американская поддержка российской кочевой оппозиции представляет собой замкнутый порочный круг. Поддержав миф о том, что Советский Союз разгромили диссиденты, а не часть партийного руководства, попытавшаяся сменить первородство на чечевичную похлебку, американцы, по сути, сами стали заложниками этого мифа. И теперь всеми доступными им силами и средствами раскручивают и сам этот миф, и людей, так или иначе к нему причастных.

И если они объявили, что дело в тогдашних диссидентах, то они будут вынуждены поддерживать и диссидентов нынешних, кто бы под этой торговой маркой ни скрывался.

Я, конечно, рад тому, что часть ресурсов наших стратегических конкурентов тратится, по сути, впустую. Но я весьма опасаюсь того, что в надежде на сбычу своих мечт они могут наломать и вполне реальных дров. В частности, если они, как когда-то А. Гитлер, попытаются ударить по нашей стране в надежде на то, что в нынешней ситуации может оправдаться ленинская фраза "стена догнивает, ткни — и развалится", то они могут набить очень много шишек не только себе, но и значительной части окружающих, прежде чем убедятся, что стену, закаленную целым веком испытаний, невозможно с легкостью пробить лбом.





© Инфографика Миф о российской эмиграции

…Разумеется, эмиграция из России существует по сей день. Пусть сейчас она качеством и значительно ниже, чем в чудовищные предыдущие десятилетия. Если в девяностые и начале нулевых страну покидали массово стратегически необходимые стране ценнейшие кадры, для которых в России просто не осталось условий для работы и жизни, то сейчас значительную часть эмиграции представляют собой кадры не столь ценные. Многие отъезжают с прицелом на "зарабатывать в России, а тратить в дешевой загранице". Речь идет как о гражданах, продающих что-нибудь через интернет, так и о гражданах, сдающих какую-нибудь ценную недвижимость в Москве и других мегаполисах.

Но такие "мини-рантье" — не трагедия. С точки зрения социал-дарвинизма, столь любимого нашими стратегическими конкурентами, эти люди, по сути, укрепляют страну. Поскольку на место каждого, кто сдал московскую квартиру и умотал в Болгарию, Прибалтику или на Гоа, приходит человек, способный заплатить за такую квартиру. То есть, согласно социал-дарвинистской логике, более эффективный, чем тот, кто сдает ее внаем.

Поэтому не стоит опасаться, что товарищи, массово эмигрирующие из страны, чем-то повредят нашему развитию. Если они и представляют какую-то проблему, то скорее для Гоа и Прибалтики, чем для России.





16.08.2017

Ирина Алкснис, для РИА Новости

За последние годы стало понятно (и об этом писали уже многие), что Россия кардинально изменила принципы взаимодействия с соседями, да и в целом с другими государствами. На место модели "братских отношений" пришел принцип взаимной выгоды.

В 2000-х годах Кремль окончательно осознал, что "братские отношения", которые на самом деле представляли собой обмен российских благ и преференций на лояльность, окончательно перестали работать. Внедрение новых правил игры началось где-то с середины прошлого десятилетия с государств, которые проводили особенно недружественную России политику — Прибалтики и Грузии.

Теперь, спустя больше десятилетия, результаты очень постепенной и неторопливой работы Москвы можно наблюдать невооруженным взглядом. Латвийский министр сообщения призывает Россию активнее использовать латвийские порты, и его можно понять, поскольку мощный транзитный поток, шедший через эту прибалтийскую страну, превратился за последние годы в тоненький ручеек, который может окончательно пересохнуть в ближайшие годы.

Эта тема больше всего занимает экспертов и наблюдателей. Все уже давно все поняли, включая власти соответствующих государств. Но каждый раз, когда кто-то устраивает "цыганочку с выходом" (например, как в данный момент Молдова — с объявлением персоной нон-грата Рогозина, с высылками российских специалистов, со скандалами с российскими журналистами и артистами) всегда возникает вопрос — неужели они совсем не думают о своей стране и о своем народе. Все уже усвоили, что Россия обязательно ответит — асимметрично и болезненно, и платить за недружественную политику в ее адрес придется всей стране. Так зачем же так себя вести?





Здание посольства РФ в Кишиневе



Ответ — в общем, правильный — всегда находят в противостоянии России с Западом, в стремлении соответствующих национальных элит влиться в его ряды и готовности на любые шаги ради этой цели.

Проблема в том, что это только часть ответа, а в реальности ситуация еще хуже (хотя, казалось бы, хуже некуда).

Дело в том, что дихотомия "Россия или Запад" и выбор между ними является поверхностным, потому что, если копнуть чуть глубже, обнаруживается, что Россия и Запад (а вернее его гегемоны) фактически находятся в одной лодке, а вот страны, в которых идет между ними борьба — в другой.

Политические и идеологические противоречия, даже если они очень сильны, а борьба между державами-геополитическими игроками идет жестокая, — все равно вторичны. Потому что в существе своем эти державы входят очень узкий (и все более сужающийся) клуб стран. Это страны, которые обладают современными знаниями и технологиями. Это страны, которые делают автомобили и ракетные двигатели, строят АЭС и самолеты, запускают космические аппараты и разрабатывают лекарства.

XX век оказался столетием уникального окна возможностей, когда почти у любой страны был шанс шагать в ногу с прогрессом. А еще была одна удивительная страна, которая была готова активно помогать в этом тем, кто был с ней рядом. И она делала это. Она строила заводы, научные центры и конструкторские бюро там, где их до этого никогда не было, делилась тем, что знала и умела.

Это окно возможностей захлопнулось безвозвратно. Прогресс и технологии шагнули так далеко, что стали прерогативой очень редких избранных. В случае отставания шансов нагнать их уже практически нет.

А Россия — та самая удивительная страна, в XX веке называвшаяся СССР — получила болезненный урок, что добрые дела не остаются безнаказанными. Урок был усвоен.





Правда, самую "грязную" работу ныне делает ее вечный партнер-антагонист (да еще наверняка посмеивается над неизбывным чистоплюйством своей товарки-Москвы). В бесконечном историческом противоборстве "в расход" идут третьи страны. Их элиты полагают, что выбирают между Западом и Россией, а на самом деле они просто выбирают — делая выбор в пользу Запада — технологическую, экономическую и социальную деградацию своих стран, причем с билетом в один конец.

Мир будущего — уже вполне обозримого — обещает быть весьма мрачным. Денег на развитую социальную сферу — великое достижение XX века — не хватает уже у даже самых богатых и развитых стран. Грядет новое средневековье с колоссальным социальным расслоением, доступом к благам избранных и беспощадным отношением к низам.

Особенность этого нового средневековья в том, что в этих самых "низах" окажутся не только отдельные социальные слои, а целые страны и регионы. Как бы не повернулось нынешнее противостояние России и Запада (а история подсказывает, что в очередной раз уж как-нибудь договоримся), Восточной Европе уже предуготована печальная участь пустоши, "мертвых земель" между центрами развитой цивилизации.

статью прочитали: 36 человек