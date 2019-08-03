Русские танки в небе Венгрии

Промелькнуло в последних числах июня в некоторых венгерских СМИ разоблачение: венгерское правительство прогнулось перед Россией и пропустило в Сербию военную технику через своё воздушное пространство. Такого рода СМИ, обеспокоенные существованием в мире агрессивной недемократичной России и любым контактам с ней слабодемократичного венгерского правительства – разные издания и общенациональный телеканал, сродни российским рукопожатным ресурсам и телеканалу «Дождь», вполне раскрученные.

Впрочем, в России поначалу новость о военных поставках в Сербию отобразилась в таком виде: «танки из России румыны не пропустили в Сербию… машины, которые перевозили танки Т-72Б3 и бронемашины БДРМ-2, были остановлены на реке Дунай, а техника затем арестована и конфискована… Перевозку по Дунаю может осуществлять только местная компания, однако они этого не сделали ввиду антироссийских санкций ЕС.»

Патриотические российские комментаторы добавляли: «ааа, о Россию опять вытерли ноги! Вот тебе и великая держава – какая-то Румыния этот статус растоптала, не отходя от кассы! Позор, долой Путина!»

Впрочем, слово «конфискация» однозначно означает присваивание военной техники в свою пользу, но этого явно не произошло: промелькнула новость, что бронетехника попала-таки в Сербию, только с другой стороны. Если патриоты причитали о попрании великодержавной чести какой-то Румынией, то в Венгрии наоборот – либералы встревожились попранием устоев евроатлантической солидарности. О реакции соответствующих СМИ и её читателей вкратце проинформирую.





Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости





Венгерский коммерческий (и достаточно антиправительственный) телеканал RTL как раз и передал новость: Румыния не пропустила российские танки, ссылаясь на санкции, но груз прошёл через венгерское воздушное пространство. Но ведь наша страна также должна выполнять европейские санкции в отношении агрессора! Почему Румыния выполнила, а наше правительство нет? После этого дали отрывок выступления одного из министров правительства Орбана, тот заявил, что поставки осуществлялись пассажирским воздушным транспортом, а потому к содержимому груза Венгрия отношения не имеет.

И дали в новостном сюжете по этому поводу реплику лидера главного соросовского антиправительственного движения “Моментум”: о, это позор, наша страна превратилась в болонку Путина! – высказался он, намекая, что он бы и в воздухе заблокировал передачу техники, ибо он хоть и не болонка Путина, но болонка Сороса и глобалистских сил… Впрочем, когда-то на рубеже века и Орбан блокировал поставку не то что военных – российских гуманитарных грузов в Сербию, с тех пор он сам впал в немилость прогрессивного человечества, стал контактировать и искать возможности экономического сотрудничества «на стороне» и превратился в объект травли со стороны сил демократии.

Заметки в главных оппозиционных либеральных просоросовских изданиях Венгрии, 444.hu и Index, выглядели так:

«Румыния не пустила вооружение России через Дунай, поскольку поставки вооружения подпадают под санкции в большинстве стран западных союзников, а значит, и в Румынии – со времён аннексии Крыма. Вне зависимости от этого, по сведениям СМИ, поставки всё же были осуществлены через воздушное пространство Венгрии.

По сведениям сербских СМИ поставлено около 10 единиц бронетехники, но, согласно заключённому с Россией договору, будет поставлено ещё 30 танков Т-72Б3 и 20 бронемашин БДРМ-2… Сербский президент Вучич поблагодарил Россию за помощь, и отметил по поводу поставок, что главное – это то, что они попали в Сербию, а как – посторонних не касается.

Хотя, по идее, Венгрия должна придерживаться тех же санкций в отношении России, что и Румыния. Российские поставки и усиление сербских вооружённых сил ранее были подвергнуты критике со стороны НАТО, поскольку, по мнению американцев, программа грозит хрупкому миру на Балканах».

Ясно, всё, что не в интересах обкома – не в интересах мира и всего прогрессивного человечества. Смотрим комментарии местной рукопожатной публики – там такая, естественно, имеется, уже лет восемь она протестует против диктаторских замашек премьера Орбана. Под статьёй в 444.hu читаем следующее:

Бросать вызов НАТО на месте венгерского правительства я бы не стал. Уже по соображениям стратегии национальной безопасности.

В каждую задницу нам нужно залезть. Нужно оставить дверь для возможности в следующей войне выступить на стороне проигравших!

Путин свистнет, его шестёрка прислуживает!

По-моему, вы рано списываете русских. Так поступали и Гитлер, и Наполеон.

Вопрос ещё в том, кто ещё участвовал в этом? Или мы уже граничим с русскими?

На днях можно было прочитать о том, что Германия и Франция стремительными темпами наращивают экономическое сотрудничество с Россией. На прошлой неделе Мерседес открыл в России предприятие. Тогда о чём ноют в этой статье?

Интересы у Орбана есть, но принципов – никаких.

Россию обслуживаем, Сербии помогаем вооружаться, в то время как на ножах с нашими, по идее, союзниками, в том числе с Румынией. Это словно участие в конкурсе «как надурить собственную страну»…

Румыния как союзник, ахаха, рассмешил.

Наверное, не знаешь об этом, но все страны НАТО – наши союзники.

Конечно, конечно, к началу второй мировой войны была такая же диспозиция.

Всегда существуют исторические характерности, тенденции согласно национальным характеристикам. Румыны всегда перескакивают на противоположную сторону при первой же необходимости. Против русских неприятель всегда вторгается до самой Москвы, потом попадает под русскую зиму. Британцы поглядывают через пролив, в конце побеждают… Да не союзники нам румыны.

Но, в принципе, Турция тоже ведь член НАТО? Хотя американцам порой может казаться, что нет…

Румыния в двух предыдущих войнах всегда заканчивала в другой союзнической системе по отношению к той, в которой начинала. Сейчас начинала бы войну в натовской системе. Можем сделать выводы.

Говорил уже тысячу раз, это предатели, фашистские убийцы, которые ищут пути тотального уничтожения страны. Мимоходом ворую всё, что плохо лежит.

И т. д. и т. п. – это под материалом на соросовском раскрученном ресурсе 444.hu. Можно глянуть комментарии к аналогичному материалу на похожем ресурсе, достаточно известном в Венгрии Index – комментарии можно найти в соцсетях.

«Румыния, ссылаясь на введённые Западом санкции, не допустила поставок вооружения через свою территорию» - и правильно сделала! Конечно, страны, которые обходят санкции, будут потом премировать так же, как и Россию!

Подытожу: на российско-венгерской границе летают танки.

Уважаемые, проясним для тех, кому не ясно, что Украина не пропускает подобный российский груз, поэтому в Сербию можно было попасть лишь огибая Украину. Суть в том, что отношение к этому должны были иметь несколько стран.

Дорого нам обойдётся проект Пакш-2 (совместный с Росатомом проект по достройке атомной электростанции - переводчик).

Нужно учиться у румын, скажите Орбану, что нужно поступать так, как поступили румыны.

Теперь мы уже дожили до того, что по отношению к нам Румыния – Запад.

Груз пропустили страны Вышеградской четвёрки, а Румыния – железный кулак США, там уже полная зависимость от американцев. Польша хоть и друг американцев, но тоже член четвёрки, заинтересована в продвижении интересов на Балканах, да и догадываются там, что Москва ближе, чем Нью-Йорк – так сказал, в частности, Валенса.

В чём проблема, мы ж российская колония.

И т. д. и т. п. В основном собралась местная «рукопожатная» публика, хотя врываются оппоненты – их ведь немало на других ресурсах, иначе правоконсерваторы не избирались бы третий срок подряд. В целом глобалистских поклонников Добра держат в тонусе, и они активно воюют в сети с Путиным. Правительство же России и правительство Венгрии подписали два дня назад очередное соглашение – на этот раз о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней. Более сильного прорыва не удаётся пока достичь из-за непрерывной санкционной политики, поддерживаемых артиллерией соответствующих СМИ.

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