опубликовано редакцией на Переводике 03.08.19 04:03 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Zero Hedge”,

"Russians Are Increasingly Likely To Protest" Глобальная сеть - 02 августа 2019 г. Россияне все более склонны к протестам Tyler Durden 08/02/2019 - В минувшие выходные московская полиция арестовала около 1400 протестующих, она провела самые многочисленные задержания за последние десять лет, после того, как люди собрались чтобы отвергнуть сомнительные условия, сопровождавшие [выдвижение кандидатов на] общегородские выборы. По данным ОВД-Инфо, под стражей остаются около 150 человек. Алексей Навальный, известный критик Кремля, был арестован в среду за подстрекательство к антиправительственным протестам. Кандидат от оппозиции был госпитализирован в воскресенье после того, как подвергся воздействию неизвестного химического вещества, и был освобожден позднее на этой неделе. Местные избирательные чиновники утверждали, что оппозиционными кандидатами было собрано недостаточно подписей для их выдвижения на выборы в [Московскую] Думу 8 сентября, которые и вызвали недавние бурные демонстрации. Милиция арестовала многих кандидатов от оппозиции, и большинство из них остается за решеткой. Конкретные цифры, связанные с этим событием, остаются неясными, но, как уточняет Сара Фельдман из Statista, официальные полицейские отчеты указывают на 1074 ареста, в то время как независимые мониторинговые организации сообщили о 1373 задержаниях. Мирные демонстранты были жестоко разогнаны, Amnesty International назвала это «неизбирательным применением силы полицией». Полицейские сообщают, что в субботу собралось 3500 человек, хотя в независимых отчетах и ​​видеоматериалах циркулируют цифры в диапазоне от 8 000 до 20 000 протестующих. В прошлом месяце российская полиция арестовала около 500 человек протестовавших по поводу заключения под стражу московского журналиста-расследователя. Журналист Иван Голунов был арестован по обвинению в торговле наркотиками, он это обвинение отрицал. В необычном повороте событий полиция освободила его и пообещала наказать тех, кто якобы подставил его. Но не только сотни людей вышли на улицы в знак протеста против ареста, в необычном проявлении солидарности три главные газеты напечатали на первых полосах заголовки, критикующие арест,. Такие широкие протесты необычны для страны, но могут получить большое распространение. Больше инфографики вы можете найти на Statista По данным Левада-центра, независимой организации занимающейся исследованиями общественного мнения, россияне [сейчас] почти в два раза более склонны протестовать, чем два года назад. В феврале 2017 года только около 12 процентов российских респондентов заявили, что, вероятно, примут участие в публичных массовых акциях протеста. К маю 2019 года около четверти респондентов заявили, что, скорее всего, примут участие в публичных массовых акциях протеста.



ЛЕВАДА-ЦЕНТР ПРОТЕСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 04.06.2019 Опрос проведен 24–29 мая 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% В таблицах ниже приводятся данные за последние три года; вся динамика вероятности протестов в общественном мнении, начиная с 1994-го года, и готовности населения принимать в них участие доступна в индикаторах. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНЫ СЕЙЧАС В ВАШЕМ ГОРОДЕ / СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ, В ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ? (один ответ)

фев. 17 апр. 17 июн. 17 сен. 17 дек. 17 мар. 18 июл. 18 ноя. 18 фев. 19 май. 19 Вполне возможны 19 27 28 26 23 17 41 37 34 26 Маловероятны 74 65 63 69 70 75 54 59 63 69 Не знаю, затруднились ответить 6 8 9 5 7 8 6 5 4 5

ЕСЛИ ТАКОГО РОДА МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ? (один ответ)

фев. 17 апр. 17 июн. 17 сен. 17 дек. 17 мар. 18 июл. 18 ноя. 18 фев. 19 май. 19 Скорее всего, да 12 16 15 14 13 8 28 30 26 27 Скорее всего, нет 82 77 77 80 81 86 66 66 69 69 Затруднились ответить 6 7 9 7 6 6 6 5 4 4

А ВОЗМОЖНЫ ЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА (ДЕМОНСТРАЦИИ, МИТИНГИ, ЗАБАСТОВКИ) С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ? (один ответ)

фев. 17 апр. 17 июн. 17 сен. 17 дек. 17 мар. 18 июл. 18 ноя. 18 фев. 19 май. 19 Вполне возможны 14 23 23 21 19 12 34 30 28 24 Маловероятны 79 71 68 73 74 80 60 65 68 71 Не знаю, затруднились ответить 7 6 9 6 7 8 6 5 4 5

ЕСЛИ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ? (один ответ)

фев. 17 апр. 17 июн. 17 сен. 17 дек. 17 мар. 18 июл. 18 ноя. 18 фев. 19 май. 19 Скорее всего, да 8 13 12 11 8 6 23 22 20 22 Скорее всего, нет 87 81 80 82 85 88 72 74 75 74 Затруднились ответить 5 6 8 7 7 6 5 4 5 4

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2-3 МЕСЯЦА ЗАМЕЧАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО В ВАШЕМ ГОРОДЕ / РАЙОНЕ ПРОХОДИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ЗАБАСТОВКИ, ПРОТЕСТНЫЕ АКЦИИ, МИТИНГИ, ПИКЕТЫ? ЕСЛИ ДА, ТО КАК ВЫ ОБ ЭТОМ УЗНАЛИ? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать более одного ответа; ранжировано по убыванию по маю 2019 года)

мар.18 июл.18 сен.18 ноя.18 май.19 Нет, не замечал(а) 88 74 69 80 87 Да, замечал(а) и узнал(а) из местных СМИ (местные газеты, радио, телепередачи, интернет ресурсы) 4 10 12 8 6 Да, замечал(а) и рассказывали родные, друзья, знакомые 3 9 11 6 4 Да, замечал(а) и узнал(а) из публикаций очевидцев и участников в социальных сетях 2 6 7 4 3 Да, замечал(а) и узнал(а) из федеральных СМИ (общероссийские газеты, центральные телеканалы, радиостанции, крупные интернет-ресурсы) 2 3 5 2 2 Да, замечал(а) и видел(а) сам(а), принимал(а) участие 1 2 4 2 2 Другое <1 1 1 1 <1 Затруднились ответить 4 2 1 1 1

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О СЛЕДУЮЩИХ ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЯХ … (респондентам предлагалась карточка; один ответ в каждой строке; ранжировано по убыванию по столбцу «внимательно следили за тем, как развиваются события») Внимательно следили за тем, как развиваются события Что-то слышали об этом Впервые слышите об этом Затруднились ответить Протесты в Екатеринбурге против строительства храма на месте парка 17 42 41 1 Протесты в Архангельске против строительства мусорного полигона Шиес 8 27 65 1 Протесты в Ингушетии против переноса границы между Ингушетией и Чечнёй 6 20 74 1

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ, НЕДОВОЛЬНЫХ ВЛАСТЬЮ, СТАЛО БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ ИЛИ ОСТАЛОСЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ? (один ответ)

май.19 Стало больше 63 Стало меньше 6 Осталась без изменений 25 Затруднились ответить 6

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ, ДОВОЛЬНЫХ ВЛАСТЬЮ, СТАЛО БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ ИЛИ ОСТАЛОСЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ? (один ответ)

май.19 Стало больше 11 Стало меньше 51 Осталась без изменений 31 Затруднились ответить 7





В целом по выборке в %% от тех опрошенных, кто «внимательно следил» хотя бы за одним из трех протестов Число опрошенных 1616 313 НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНЫ СЕЙЧАС В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ, В ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ? Вполне возможны 26 33 Маловероятны 69 65 Не знают, затруднились ответить 5 2 ЕСЛИ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ, В ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ? Скорее всего, да 27 39 Скорее всего, нет 69 57 Затруднились ответить 4 4 ВОЗМОЖНЫ ЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА (ДЕМОНСТРАЦИИ, МИТИНГИ, ЗАБАСТОВКИ) С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ? Вполне возможны 24 33 Маловероятны 71 62 Не знают, затруднились ответить 5 5 ЕСЛИ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ? Скорее всего, да 22 34 Скорее всего, нет 74 63 Затруднились ответить 4 4 ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2-3 МЕСЯЦА ЗАМЕЧАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО В ВАШЕМ ГОРОДЕ/РАЙОНЕ ПРОХОДИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ЗАБАСТОВКИ, ПРОТЕСТНЫЕ АКЦИИ, МИТИНГИ, ПИКЕТЫ? ЕСЛИ ДА, ТО КАК ВЫ ОБ ЭТОМ УЗНАЛИ? Нет, не замечал(а) 87 71 Да замечал(а) и узнал(а) из местных СМИ (местные газеты, радио, телепередачи, интернет-ресурсы) 6 16 Да замечал(а) и узнал(а) из федеральных СМИ (общероссийские газеты, центральные телеканалы, радиостанции, крупные интернет-ресурсы) 2 6 Да замечал(а) и узнал(а) из публикаций очевидцев и участников в социальных сетях 3 6 Да замечал(а) и рассказывали родные, друзья, знакомые 4 8 Видел(а) сам(а), принимал(а) участие 2 4 Другое <1 1 Затруднились ответить 1 1 КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ, НЕДОВОЛЬНЫХ ВЛАСТЬЮ, СТАЛО БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ ИЛИ ОСТАЛОСЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ? Стало больше 63 78 Стало меньше 6 5 Осталась без изменений 25 13 Затруднились ответить 6 3 КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ, ДОВОЛЬНЫХ ВЛАСТЬЮ, СТАЛО БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ ИЛИ ОСТАЛОСЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ? Стало больше 11 11 Стало меньше 51 66 Осталась без изменений 31 19 Затруднились ответить 7 4

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением,











