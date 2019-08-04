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опубликовано редакцией на Переводике 04.08.19 12:39 скаут: valvas ; переводчик valvas

Ссылка на оригинал Наводнение на этой территории в США не спадает пять месяцев. Кого-то это волнует?





Баптистская церковь в Плезант-Гроув (округ Иссакена) окружена водой. Фото: Rory Doyle/The Guardian

В конце февраля этого года около 550.000 акров земли в Язу, сельской глубинке в нижнем течении Миссисипи, оказалось под водой. Почти половина затопленного – сельхозугодья, и это нанесло жестокий удар по региону, основой экономики которого является сельское хозяйство. В принципе здесь привыкли к наводнениям, однако в этом году вода задержалась намного дольше обычного. ‘Делаешь то, что приходится’

· Кармен Хэнкок, Джеймс Хэнкок и Родни Портер плывут на лодке по затопленной дороге возле своих домов в Вэлли-Парк, 16 июля.



· Наводнение не спадает возле охотничьего клуба Мимз Митчелл в круге Исскена, Миссисии, 20 июля. Эта область находится в низине, поэтому на пике наводнения была покрыта водой глубиной почти три метра. Фото: Rory Doyle/The Guardian

Кармен Хэнкок, Джеймс Хэнкок и Родни Портер последние пять месяцев помогают выжить своим пожилым соседям, чьи дома наводнение отрезало от внешнего мира. “Мы поступаем по-божески и делаем доброе дело”, - говорит Джеймс Хэнкок. “Рядом с нами живёт много пожилых соседей, поэтому это доброе дело. Когда дела совсем плохи, в дело вступают смелые. Я живу по такому принципу. Делаешь то, что надо делать”. Проблему усиливает высокий уровень воды в Миссисипи, который остается на уровне наводнения или превышает его в течение самого долгого периода с 1927 года. Катастрофическая ситуация в результате рекордно обильных осадков и высокого уровня воды в реке длится в этом регионе как никогда дольше. Вода немного спала лишь в последние две недели, и впервые за полгода фермеры наконец-то смогли увидеть, как их земля начинает появляться из-под воды. Угроза плавням и животному миру

Дом неподалеку от Вэли-Парк окружен водой. Коричневая линия на доме указывает уровень воды на пике наводнения.













Затопленная ферма в округе Иссакена.





Попытки предотвратить затопления этого региона начались в 1941 году, когда Конгресс одобрил финансирование проекта Yazoo Backwater. Многогранный план предусматривал создание системы водоотводящих каналов и дренажа. Однако самый важный элемент так и не был установлен – дренажные насосы, которые бы откачивали воду с затопленных территорий обратно в Миссисипи. Из-за долгостроя насосные станции так и не были построены, а в 2008 году Управление охраны окружающей среды (EPA) запретило установку насосов из-за возможной угрозы плавням и животному миру в этом удаленном районе Помиссисипья. ‘Я не видала ничего подобного’

Сэлли Портер позирует для фото возле своего дома в Вэли-Парк, штат Миссисипи, 19 июля. ‘Это ужасно,’ – говорит Портер. ‘Мне трудно не злиться, глядя на затопленный двор. Я злюсь, потому что это можно было предотвратить … Я изо всех сил стараюсь сдерживаться. Если бы не наши соседи и милые члены нашей церкви, мы бы лишились нашего дома. Они все вместе примчались и обложили дом мешками с песком. Я так им благодарна, что мой дом удалось отстоять’.



Сторми Дир возле своего дома в округе Уоррен, штат Миссисипи, 16 июля. Её дом стоит довольно высоко и не поэтому не был затоплен, но начиная с марта она может выбраться со своего участка только на лодке. ‘Изоляция – штука очень тяжелая’, - горит Дир. ‘Так обидно, что приходится плыть на лодке там, где я ездила на машине. Это страшно угнетает. Когда вода немного спадает, думаешь, что впереди забрезжил свет, но потом вода опять поднимается. Это очень тяжело. Это несправедливо — просто из-за того, что здесь живет мало народу и у них невысокий уровень доходов на домохозяйство, их нельзя игнорировать. С нами должны поступать так же, как и с другими’. Наводнение 2019 года заставило EPA пересмотреть свое решение на запрет насосов, что дало местным жителям надежду на то, что их когда-нибудь все-таки установят. Жители этого одного из самых сельских районов Миссисипи считают, что их судьба оказалась незамеченной при обсуждении наводнения в стране.



“Поскольку никто от него не погиб, а мы живем в таком удаленном месте, мы не представляем интереса для общенациональных новостей”, - говорит Пол Холлис, фермер из Роллинг-Форк, член местной комиссии управления водоотводящих канлов Миссисипи. “Мы хотим, чтобы американцы знали, сколько акров сельхозугодий было затоплено, сколько домов разрушено и как пострадала живая природа”. статью прочитали: 24 человек Комментарии ﻿

