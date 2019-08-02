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опубликовано редакцией на Переводике 02.08.19 16:00
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Американский судья оклонил иск Демократической партии против предвыборного штаба Трампа и России касательно выборов

Ян Вольф

("Рейтер") - Американский судья отклонил во вторник иск Демократической партии, в котором утверждалось, что российское правительство, предвыборный штаб президента Дональда Трампа и "Викиликс" вступили в сговор, чтобы повлиять на выборы 2016 года в США. 

 

Председатель Национального комитета Демократической партии (НКДП) Том Перес реагирует на результаты промежуточных выборов в США, выступая на митинге Демократической партии вечером в день выборов в Вашингтоне, США, 6 ноября 2018 г. "Рейтер"/Джонатан Эрнст/архивная фотография

Американский окружной судья Джон Келтль в Манхэттене сказал, что он не может рассматривать заявления против России, которые были в центре этого дела, из-за правовой доктрины, называемой суверенным иммунитетом, которая защищает иностранные правительства от судебных разбирательств в Соединенных Штатах.

"Средствами правовой защиты от враждебных действий иностранных правительств являются действия государственной власти, включая санкции, вводимые ветвями исполнительной и законодательной власти", сказано в письменном заключении Келтля.  

Келтль также сказал, что привлечение к ответственности "Викиликс" и предвыборного штаба Трампа за распространение взломанной электронной переписки будет являться нарушением Первой поправки к Конституции США. Компьютерные системы Национального комитета Демократической партии были взломаны во время выборов и "Викиликс" опубликовала электронные письма партии.  

Трамп написал в Твиттере, что это решение является "еще одним полным и совершенным ... оправданием и освобождением (от ответственности)" его и его предвыборной кампании, он использовал аналогичные выражения, реагируя на доклад бывшего специального прокурора Роберта Мюллера о его расследовании российского вмешательства в выборы.  

Мюллер здесь, в показаниях Конгрессу в прошлую среду, подчеркнул, что он не освободил Трампа от ответственности, и обвинил президента в том, что он не всегда честен, назвал его поддержку публикации украденных электронных писем демократов в 2016 году "проблематичной" и сказал, что Россия снова попытается вмешаться в американские выборы в 2020 году.

Адвокат Национального комитета Демократической партии (НКДП) не ответил сразу на запрос о комментарии касательно этого решения во вторник. 

Национальный комитет Демократической партии сказал в своем иске, что ведущие должностные лица из предвыборного штаба Трампа вошли в сговор с российским правительством и его службой военной разведки, чтобы навредить кандидату в президенты от Демократической партии Хилари Клинтон и помочь Трампу победить на выборах. Москва отрицает вмешательство в выборы.   

В иске сказано, что предвыборный штаб Трампа "с радостью приветствовал помощь России" на выборах 2016 года, и обвиняется в том, что являлся "рэкетирским предприятием", работавшим в тандеме с Москвой.

"Во время президентских выборов 2016 года Россия провела массированную атаку на нашу демократию и нашла усердного и активного партнера в лице предвыборного штаба Дональда Трампа", - сказал на момент подачи иска председатель НКДП Том Перес. "Это являлось беспрецедентным актом предательства".  

В докладе Мюллера, обнародованном в апреле, подробно описывались многочисленные контакты между предвыборным штабом Трампа и русскими, но не было обнаружено достаточно доказательств, чтобы установить преступный сговор с Россией по влиянию на выборы. 

Предвыборный штаб Трампа представлял аргументы в судебных документах, что доклад Мюллера ясно дает понять, что иск НКДП является "необоснованным" и что к НКДП следует применить санкции за то, что он отказывается прекратить дело.

Келтль отверг этот запрос, сказав, что дело "не является настолько объективно безосновательным, чтобы это требовало применения санкций".

Сообщение - Ян Вольф; редактирование - Грант МакКул

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теги: Россия, США, Выборы, выборы президента  
   
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