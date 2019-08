архив



опубликовано редакцией на Переводике 04.08.19 16:30 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Сирия Русские в Сирии Suspected Russian Special Forces’ ambush kills 11 militants behind enemy lines in southern Idlib Предполагается, что засада в тылу позиций боевиков в южной части Идлиба и уничтожение 11 из них было делом рук российского спецназа By News Desk -2019-08-01 Beirut, Lebanon - Есть подозрения, что засада, в которую попала группа боевиков и о которой было сообщено сегодня утром, была устроена российским спецназом, сообщил Al-Masdar источник в армейских кругах. Согласно источнику, российский спецназ просочился в тыл врага на юге провинции Идлиб и атаковал группу боевиков принадлежавших к группировке Suqour Al-Sham. Российский спецназ устроил засаду в удерживаемом боевиками городе Эджаз. Источник добавил, что во время засады прошлой ночью было убито, в общей сложности, одиннадцать членов Suqour Al-Sham. Российский спецназ редко, но совершает подобные атаки; они проводят подобные секретные операции, когда у них есть информация о боевиках.

MAJOR: сирийцы и русские формируют экспериментальное подразделение (ВИДЕО) Vladimir Gujanicic By Drago Bosnic Aug 1, 2019 Владимир Гужанич - Идлиб, Сирия - Мы являемся свидетелями возобновления сирийцами наступления в провинции Идлиб с разных направлений. Первый этап наступления закончился серией кровопролитных сражений, особенно за Кафар-Набуда, где обе стороны сражались с элитными подразделениями противника. Террористы понесли тяжелые потери из-за превосходящей огневой мощи Сирийской Арабской Армии, но и потери самой армии нельзя назвать незначительными. Основной актуальной проблемой по-прежнему остается террорист, вооруженный современными противотанковыми ракетами, которые по-прежнему являются серьезным препятствием для любого быстрого наступления со стороны САА. Благодаря этим ракетам наступление даже превосходящих сил САА значительно замедляется. Недавние нападения показали, насколько актуальна и насущна эта проблема. Террористы в провинции Идлиб почти полностью переключились на захваченные или приобретенные на черном рынке (в основном через Турцию) российские противотанковые системы из-за их высокой эффективности в борьбе с бронетехникой. Корнет, Метис, Конкурс - все это наличествует в арсенале большой террористической армии в провинции Идлиб. Однако на этот раз совместное сирийско-российское командование активно задействовало различные меры для нейтрализации рассредоточенных позиций и объектов террористов, открыв тем самым путь для подразделений прорыва САА, таких как “Силы тигров”. Прежде всего следует отметить, что сирийская армия начала часто использовать собственные управляемые ракеты для нанесения ударов по вражеским операторам противотанковых управляемых ракет (ПТУР), поэтому на земле мы получили снайперские дуэли, которые проходят на расстоянии 2 или более километров. Кроме того, сирийское и российское командование снабдило подразделения Сухейла аль-Хасана большим количеством беспилотников, которые постоянно находятся в воздухе во время атаки, чтобы обнаружить скрытые позиции и затем обезвредить их. Этот режим работы показал высокую эффективность, но для такого режима есть предпосылки - он включает в себя полное превосходство сирийских и российских войск в воздухе. В-третьих, было отмечено, что подразделения САА все чаще оснащаются приборами ночного видения и что были сформированы специальные ударные группы, действующие исключительно ночью, что значительно снижает способность террористов использовать противотанковые ракеты. Последние атаки в направлении Телла Малаха показали, что сирийская армия продолжает эволюцию в направлении современных и очень эффективных сил. Две крупные атаки были проведены с минимальными потерями. Операции продолжаются.

Сирийцы и русские могут победить врага, используя чистую огневую мощь (в которой у них нет недостатка), но ясно, что противотанковые ракеты будут продолжать создавать большие проблемы в других зонах конфликта, и сторона, которая адаптирует свои собственные подразделения для проникновения в такие зоны, получит преимущество в будущих конфликтах. Сирийцы, русские и иранцы имеют идеальную возможность полностью сформировать большое подразделение, оснащенное и обученное для решения таких проблем.