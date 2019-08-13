Что такое «Брексит без заключения соглашения»?

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Возможность Брексита без заключения соглашения остается реальной, с учетом того, что премьер-министр Борис Джонсон привержен выходу из ЕС 31 октября.

Но что в действительности означает термин «без заключения соглашения»?

Что такое Брексит без заключения соглашения?

По сценарию без заключения соглашения Соединенное Королевство незамедлительно вышло бы из Европейского Союза (ЕС) без соглашения о «бракоразводном» процессе.

Соединенное Королевство вышло бы сразу из единого рынка и из таможенного союза – институтов, созданных для содействия торговле между членами ЕС путем устранения проверок и тарифов (налогов на импорт).

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На европейских выборах в Мае сторонники Брексита получили большинство мест в Европейском парламенте, выступая за Брексит за заключения соглашения.

Отсутствие соглашение также означает незамедлительный выход из таких институтов ЕС как Европейский Суд и Европол, его правоохранительный орган.

Прекратилось бы членство в десятках органов ЕС, регулирующих все от медицины до товарных знаков.

И Соединенное Королевство больше не вносило бы взносы в бюджет ЕС – в настоящее время около 9 миллиардов фунтов в год.

По условиям соглашения, подписанного бывшим премьер-министром Терезой Мэй – которое было трижды отклонено парламентом - Соединенное Королевство вступило бы в 21-месячный переходный период.

Это дало бы передышку для поддержания статус-кво, а обе стороны продолжили бы попытки договориться о торговом соглашении.

Как это могло бы произойти?

После провала соглашения Терезы Мэй срок Брексита был перенесен на 31 октября.

Для того, чтобы избежать Брексита без заключения соглашения правительство Соединенного Королевство должно пронять план по Брекситу в качестве закона, получить еще одно продление срока от ЕС или отменить Брексит.

Многие политики выступают против выхода из ЕС без заключения соглашения.

По их словам, это нанесло бы ущерб экономике и привело бы к появлению пограничных постов между Северной Ирландией и Республикой.

Однако некоторые политики поддерживают выход из ЕС без заключения соглашения и заявляют, что разрыв можно быстро преодолеть.

Что это означало бы для торговли?

При Брексита без заключения соглашения не было бы времени для вступления в силу торгового соглашения между СК и ЕС.

Первоначально торговля должна была бы регулироваться условиями, установленными Всемирной торговой организацией (ВТО), в которую входят 162 стран-членов.

Если это случится, тарифы – налоги на импорт – будут применяться в отношении большинства товаров, которые британские компании направляют в ЕС. Некоторые компании опасаются, что их понизит конкурентоспособность их товаров.

Правительство Соединенного Королевства уже заявило, что большинство тарифов на товаров, прибывающие из ЕС в СК, будут отменены в случае Брексита без заключения соглашения. Однако ЕС не сделал того же самого.

Ведение торговли на условиях ВТО также означало бы введение пограничных проверок товаров, что могло бы вызвать трудности в портах, таких как Дувр.

Отсутствие соглашения также означало бы, что британский сектор услуг утратил бы гарантии доступа к единому рынку ЕС.

Это оказало бы влияние на все от банковского сектора и страхования до юристов, музыкантов и начальников.

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Протесты против возможного возвращения жесткой границы в Ирландии после Брексита без заключения соглашения.

Как это затрагивает границу с Ирландией?

В действительности никто не знает, что произойдет на границе с Ирландией при отсутствии соглашения.

Больше не существовали бы «ограничения» - «политики страхования», предусмотренная соглашением для недопущения пограничных постов на границе с Ирландией.

Сторонники выхода их ЕС без заключения соглашения заявляют, что технические решения могли бы поддержать невидимость границы.

Однако по праву ЕС физические проверки были бы все же необходимы для некоторых товаров, таких как продовольствие и химикаты.

Однако ни Соединенное Королевство, ни правительство Ирландии пока еще не заявляли о желании установить пограничные посты.

Что такое «решение о разводе»?

Сторонники выхода из ЕС без заключения соглашения заявляют, что Соединенное Королевство избежало бы платы за решение о разводе – как считают многие, это 39 миллиардов фунтов – с чем согласилось правительство Терезы Мэй.

Однако нет единого мнения о том, что случится, если Соединенное Королевств откажется платить. Есть вероятность того, что для Соединенного Королевства это может закончится рассмотрением дела в международном суде.

Однако даже при отсутствии правовых последствий отказ платить мог бы означать политическое поражение – уменьшение возможностей Соединенного Королевства заключить с ЕС торговое соглашение в будущем.

Что это означает для физических лиц?

Это повлияло бы на физических лиц всеми возможными способами.

Например, если при отсутствии соглашения прервется торговля через пролив Ла-Манш, это привело бы к росту цен на некоторые продукты питания, возможность чего по британским оценкам не исключена.

Граждане ЕС смогут подавать заявления о проживании в Соединенном Королевства, что позволит им остаться даже при отсутствии соглашения.

Британским экспатриантам уже рекомендовали зарегистрироваться в качестве резидентов той страны, в которой они живут, хотя отсутствие соглашение могло бы затруднить пересечение границ.

Платежи за роуминг мобильных телефонов могли бы вернуться – хотя некоторые операторы это уже исключили.

Путешествовать с домашними животными станет сложнее и дороже.

А Европейские карточки медицинского страхования после Брексита без заключения соглашения стали бы недействительными.

Подготовка идет?

Большинство экономистов и деловых групп считают, что отсутствие соглашения привело бы к причинению экономического ущерба. Например, в Бюро по бюджетной ответственности, занимающемся независимым анализом государственных финансов Соединенного Королевства, считают, что Брексит без заключения соглашения приведет к рецессии.

Для смягчения отдельных последствий этого правительство рассматривает то, что возможно произойдет в худшем случае при сценарии Брексита без заключения соглашения:

пробки на границах

увеличение иммиграционных проверок

уменьшение количества имеющихся в наличии продуктов питания

возможность повышения цен на коммунальные услуги, продукты питания и топливо

GARETH FULLER/PA

Часть магистрали M20 забронирована исключительно для грузовых автомобилей, что является частью планов по Брекситу без заключения соглашения.

Через неделю после вступления в должность премьер-министр Борис Джонсон запросил дополнительно 2 миллиарда фунтов на подготовку выхода из ЕС без заключения соглашения.

До этого правительство во главе с Терезой Мэй пообещало 4,2 миллиарда фунтов на подготовку к нескольким сценариям Брексита.

Коммерческие организации хорошо мотивированы на подготовку путем создания запасов на случай перебоев с поставками.

По заявлениям сторонников Брексита без заключения соглашения отдельные риски преувеличены, и предшествующие предупреждения оказались безосновательными.

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