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26.09.20   Редакция

«Новая газета» отчаянно выгораживает генерала-коррупционера

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опубликовано редакцией на Переводике 26.09.20 14:29
скаут: monovvar;
 
 

«Новая газета» отчаянно выгораживает генерала-коррупционера

«Новая газета» ярко демонстрирует свою приверженность к стандартам помойной журналистики, продолжая серию публикаций, защищающих генерал-полковника Халида Арсланова, которого обвиняют в воровстве более чем шести миллиардов рублей. Новогазетчики снова настаивают на ими же выдуманной истории с раковой опухолью коррупционера, утверждая в очередной статье, что ему нужна срочная операция.

В Министерстве давно разоблачили «раковый фейк» «Новой», заявив, что у Арсланова не обнаружены онкологические заболевания, а имеющиеся проблемы со здоровьем не мешают ему сидеть под замком. Однако новогазетчики не обращают внимания на официальные опровержения и продолжают вешать читателям лапшу о его смертельных болячках. Тем самым либеральные журналисты откровенно признают, что отрабатывают заказ. Как стало известно ранее, заказная статья у Муратова стоит от двух миллионов рублей. Арсланов же украл миллиарды и, судя по рвению «Новой газеты» проплатил вперёд целый бразильский сериал о своих страданиях за решёткой.

Такие вот журналистские стандарты и у русофобов Муратова. Параллельно с отработкой сверхприбыльных заказов, «Новая» продолжает поливать грязью Россию, за что тоже получает немалые гонорары. Только уже явно по другой схеме и из-за рубежа. К примеру, в последнее время Муратова с его сворой, похоже, пристегнули к мощной информационной кампании США по дискредитации российской вакцины и лекарств от коронавируса. Антироссийское издание клепает тематические статейки чуть ли не ежедневно, пытаясь убедить немногих оставшихся читателей в том, что российские препараты неэффективны и якобы даже опасны.

И плевать на официальное признание вакцины на мировом уровне, на заказы от десятков стран и даже на благодарность в адрес РФ от главы европейского отделения ВОЗ. Американцев бесят успехи России в борьбе с COVID-19, и команда Муратова прилежно отрабатывает, вбрасывая фейк за фейком, параллельно не забывая и о заказе на Арсланова. Отвлекаются на подработку, так сказать.

Ложь, жажда наживы и отвратное лицемерие – вот главные стандарты таких помоек как «Новая газета» и Муратов не стесняется это почти открыто признавать.

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