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опубликовано редакцией на Переводике 22.10.20 11:52 скаут: novarus; переводчик novarus;

Ссылка на оригинал Нобелевская премия мира-2021 бьет рекорды по интриге



В сентябре, когда только стало возможным выдвижение кандидатур на премию мира 2021 года, СМИ буквально разорвались от новостей по этому поводу. На премию уже официально выдвинули Дональда Трампа, Джо Байдена, Алексея Навального, Биньямина Нетаньяху, Светлану и Сергея Тихановских, Грету Тунберг и даже главного международного агрессора Путина. Каждая кандидатура, а также те, кто их выдвигает, сразу становятся объектом массовых обсуждений. При этом состав номинантов на будущий год действительно интригует, с учетом того, что многие из них уже не раз выдвигались на премию и их шансы увеличиваются с каждым очередным выдвижением.



Тем не менее, я считаю, что логика вручения премии не такая уж сложная и предугадать решение Норвежского нобелевского комитета вполне возможно. Начнем с того, что очень ярким событием года, которое смогло хоть как-то посоревноваться в медиа с новостями о пандемии, стала бескомпромиссная борьба против расизма и полицейского насилия в США. Американцы на своем опыте показали всему миру, что никогда не поздно признавать свои ошибки, и продемонстрировали огромною волю к переменам, организовав одно из самых мощных в 21 веке движений по борьбе с дискриминацией. BLM объединило не только демократов в США, но и во всем мире. Успехи активистов ценой собственной крови и самопожертвования навсегда изменили современный мир и вскрыли массу проблем, которые многие хотели замолчать. Логично, что премия мира-2021 никак не должна обойтись без кандидатуры BLM, как организации, либо ее представителей.



На данный момент официальной информации по выдвижению BLM слишком мало. Но это тот случай, когда нужно искать информацию из других источников. Для всех, кто сопереживает BLM, есть



В данный момент идут обсуждения между представителями Барака Обамы и членом Норвежского нобелевского комитета Асле Тойе. Это стало известно из вскрытой еще в июле переписки с Твиттера Обамы. Летом киберпреступники взломали десятки аккаунтов известных американских политиков и рассылали от их лица мошеннические сообщения. Тогда же они получили доступ к личным перепискам некоторых из них. И даже после поимки и наказания преступников в сети продолжают появляться скриншоты.





Представитель Барака Обамы, который ведет его Твиттер, интересуется у Асле Тойе, как обстоят дела с выдвижением кандидатов на следующий год. Асле в ответ уверяет, что проблем с выдвижением кандидатуры из BLM и попаданием в сокращенный список не будет. Также в переписке не обошлось без упоминания Трампа, к слухам о выдвижении которого Асле Тойе отнесся негативно, а сторона Обамы и вовсе призывает публично прокатить американского президента с премией.



В принципе, в Норвежском комитете дали четко понять, что у BLM есть все шансы на премию. А если учитывать, что Трамп вполне может проиграть на президентских выборах, то еще одно поражение в борьбе с BLM за премию мира-2021 окончательно поставит крест на его карьере и будущих проектах. Мне кажется, это вполне справедливым исходом для человека, поощряющего антигуманные действия полиции. Более того, это укладывается и в логику вручения Нобелевской премии мира. А судя по тому, что BLM к следующему году обретет еще больший авторитет, то вручение премии героям из этого движения ни у кого не вызовет сомнений. Критики же данного решения будут обречены на справедливую пожизненную обструкцию. статью прочитали: 36 человек Комментарии ﻿

В сентябре, когда только стало возможным выдвижение кандидатур на премию мира 2021 года, СМИ буквально разорвались от новостей по этому поводу. На премию уже официально выдвинули Дональда Трампа, Джо Байдена, Алексея Навального, Биньямина Нетаньяху, Светлану и Сергея Тихановских, Грету Тунберг и даже главного международного агрессора Путина. Каждая кандидатура, а также те, кто их выдвигает, сразу становятся объектом массовых обсуждений. При этом состав номинантов на будущий год действительно интригует, с учетом того, что многие из них уже не раз выдвигались на премию и их шансы увеличиваются с каждым очередным выдвижением.Тем не менее, я считаю, что логика вручения премии не такая уж сложная и предугадать решение Норвежского нобелевского комитета вполне возможно. Начнем с того, что очень ярким событием года, которое смогло хоть как-то посоревноваться в медиа с новостями о пандемии, стала бескомпромиссная борьба против расизма и полицейского насилия в США. Американцы на своем опыте показали всему миру, что никогда не поздно признавать свои ошибки, и продемонстрировали огромною волю к переменам, организовав одно из самых мощных в 21 веке движений по борьбе с дискриминацией. BLM объединило не только демократов в США, но и во всем мире. Успехи активистов ценой собственной крови и самопожертвования навсегда изменили современный мир и вскрыли массу проблем, которые многие хотели замолчать. Логично, что премия мира-2021 никак не должна обойтись без кандидатуры BLM, как организации, либо ее представителей.На данный момент официальной информации по выдвижению BLM слишком мало. Но это тот случай, когда нужно искать информацию из других источников. Для всех, кто сопереживает BLM, есть отличная новость В данный момент идут обсуждения между представителями Барака Обамы и членом Норвежского нобелевского комитета Асле Тойе. Это стало известно из вскрытой еще в июле переписки с Твиттера Обамы. Летом киберпреступники взломали десятки аккаунтов известных американских политиков и рассылали от их лица мошеннические сообщения. Тогда же они получили доступ к личным перепискам некоторых из них. И даже после поимки и наказания преступников в сети продолжают появляться скриншоты.Представитель Барака Обамы, который ведет его Твиттер, интересуется у Асле Тойе, как обстоят дела с выдвижением кандидатов на следующий год. Асле в ответ уверяет, что проблем с выдвижением кандидатуры из BLM и попаданием в сокращенный список не будет. Также в переписке не обошлось без упоминания Трампа, к слухам о выдвижении которого Асле Тойе отнесся негативно, а сторона Обамы и вовсе призывает публично прокатить американского президента с премией.В принципе, в Норвежском комитете дали четко понять, что у BLM есть все шансы на премию. А если учитывать, что Трамп вполне может проиграть на президентских выборах, то еще одно поражение в борьбе с BLM за премию мира-2021 окончательно поставит крест на его карьере и будущих проектах. Мне кажется, это вполне справедливым исходом для человека, поощряющего антигуманные действия полиции. Более того, это укладывается и в логику вручения Нобелевской премии мира. А судя по тому, что BLM к следующему году обретет еще больший авторитет, то вручение премии героям из этого движения ни у кого не вызовет сомнений. Критики же данного решения будут обречены на справедливую пожизненную обструкцию.