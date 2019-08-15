В Ормузском проливе становится тесно

Суда военно-морского флота США в середине июня 2019 года засвидетельствовали ущерб японскому танкеру «Kokuka Courageous». США возложили на Иран ответственность за нападение на судно в Ормузском проливе. © Mumen Khatib/​AFP/​Getty Images/​AFP/​Getty Images

Правительство США требует, чтобы Иран больше не экспортировал нефть. Из-за этого обостряется положение на важнейшем танкерном пути мира.

Когда Самир Мадани изучает спутниковые снимки портов на Ближнем Востоке и данные о местонахождении танкеров, он часто приоткрывает завесу над тайнами международной торговли нефтью. Таким образом, 19 июля он обнаружил, что британский танкер Mesdar отклонился от курса в Ормузском проливе и приблизился к побережью Ирана.

Это продолжалось недолго, еще до того, как новость прошла по кругу, флот Ирана вытеснил танкер так же, как незадолго до этого танкер Stena Imperio. Мадани – основатель TankerTrackers.com , сайта, предоставляющего информацию о передвижениях танкеров по всему миру. При поисках танкера Mesdar он выяснил, что судно за прошедшие два года неоднократно перемещалось между нефтяным портом Рас-Таннура в Саудовской Аравии и Китаем. Тогда он убедился в том, что несмотря на маневры флота Ирана танкер Mesdar не был задержан. «При наличии нефти для Китая на борту нет проблем с Ираном», говорит Мадани.

В Ормузском проливе мировая политика концентрируется на небольшом пространстве. Пролив между Оманом и Ираном соединяет Персидский залив с Индийским океаном, в самом узком месте его ширина не превышает 40 километров. И он стал местом демонстрации санкционной политики в отношении Ирана.

По данным американской информационной администрации в области энергетики (Energy Information Administration) в прошедшем году через пролив ежедневно экспортировалось почти 21 миллион баррелей сырой нефти, это около одной пятой части общемирового экспорта нефти. Поставки производились из Ирака, Ирана, Кувейта, Бахрейна, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Около трех четвертей нефти ушло в Японию, Индию, Сингапур и в первую очередь в Китай. Ормузский пролив – это своего рода игольное ушко торговли нефтью. Если на этом месте судоходство прекратится, предприятия по всему миру рискуют получить проблемы - а теперь до этого недалеко.

США, оказывая максимальное давление, попытались заставить Иран подписать новое соглашение, по которому эта страна объявила бы о своей готовности отказаться от атомной программы. Поэтому они ужесточили санкции против нефтяного сектора Ирана.

В Ормузском проливе становится тесно.

Ормузский пролив

На карте обозначены следующие страны: Иран, Афганистан, Ирак, Сирия, Израиль, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Йемен.

Со своей стороны Иран угрожает закрыть Ормузский пролив. С мая в регионе совершено шесть нападений на танкеры, США возлагают ответственность за это на Иран. Тогда 19 июля флот Ирана задержал шедший под британским флагом танкер Stena Imperio. Очевидно, это было возмездие. Незадолго до этого британский флот остановил около Гибралтара иранский танкер, который якобы должен был в обход Суэцкого канала доставить нефть в Сирию, против чего США тоже ввели санкции.

Очевидно, это не единичный случай. По крайней мере, обозреватель рынка Манади сообщает о нескольких танкерах, которые он обнаружил на спутниковых снимках и которые помогали Ирану преодолеть санкции США. Они выгружают груз в Иране, пересекают Ормузский пролив, затем плывут по Красному морю до Суэцкого канала. Затем они отключают систему автоматического определения местонахождения. Тогда их больше нельзя отслеживать с помощь электронных приборов. На спутниковых снимках они вновь появляются на сирийской разгрузочной станции Банияс.

Парадокс в следующем: Мадани хочет расследовать то, что поставки из Ирана в Сирию даже выросли вследствие ужесточения санкций США в отношении тегеранского режима. По его подсчетам, с августа 2018 до конца прошедшего года Иран поставлял в Сирию 50 000 баррелей сырой нефти в день. С января до начала мая этого года не было ни одного. Однако с мая до конца июня 100 000 баррелей ежедневно.

«Санкции введены в отношении обеих стран», говорит Мадани. «Тем не менее, это им все равно». К этому добавляется то, что Иран хочет избавиться от своей нефти. В стране недостаточно свободных нефтехранилищ.

У этого, по мнению Мадани, простая причина: иранские месторождения нефти частично очень стары. Поэтому не очень просто качать нефть из земли. При сокращении производства давление на буровые скважины было бы слишком слабым, была бы угроза того, что они могли иссякнуть. Вновь активировать их после этого было бы дорого. Поэтому они продолжают качать, наполнять нефтехранилища и танкеры – а затем от нефти нужно быстро избавиться, неважно куда.

Санкции США тяжело затрагивают нефтяной сектор Ирана. В апреле 2018 года страна экспортировала 2,7 миллионов баррелей сырой нефти в день, в настоящее время только около 700 000 баррелей в день. «С марта Иран из-за этого потерял четыре миллиарда долларов», говорит Тобъёрн Солтведт, консультант по рискам компании Verisk Maplecroft. Поэтому Иран зависит от Китая. Страна не подчиняется санкциям США и является одним из крупнейших клиентов Ирана. Хотя Китай и сократил ввоз нефти из Ирана, но и не прекратил их; в июне Китай импортировал из Ирана 6,3 баррелей сырой нефти.

Деликатное положение в Персидском заливе имеет последствия. Нефтяной концерн BP в настоящее время не хочет посылать свои собственные суда в Ормузский пролив, Shell хочет отказаться от танкеров под британским флагом, хотя обозреватель рынка Мадани рассчитывает на восстановление спокойствия. «Иран ни в коем случае не хочет потерять такого клиента как Китай, для него Ормузский пролив останется свободным», говорит он.

Страховые компании более осторожны. До настоящего времени они компенсировали полную гибель одного судна, когда оно удерживалось 180 дней. После задержания танкера Stena Imperio большинство страховщиков продлили этот срок до 360 дней. Только тогда теперь наступает полная гибель. Для поездок по Персидскому заливу страховые взносы заметно выросли, заявляет гамбургский страховой брокер по судоходству Джордж Данкер.

Только одно еще не произошло: цены не нефть не выросли вследствие напряженности в Ормузском заливе, чего можно было бы ожидать, когда товар становится дефицитным и когда его дорого перевозить. Наоборот, за прошедший месяц цена североморского сорта Брент даже упала на 7%. Очевидно торговцы считают спад мировой экономики вследствие торгового конфликта между США и Китаем настолько вероятным, что они в результате рассчитывают на снижение спроса на нефть.

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