архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 14.08.19 23:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The Wall Street Journal”,

"‘We Are Swamped’: How a Global Trash Glut Hurt a $25 Billion Industry " США - 28 июля 2019 г. "Мы завалены": Как глобальный мусорный бум нанес ущерб 25-миллиардной индустрии Мусорный бизнес в Индии, от сборщиков металлолома на местах, сортирующих посредников и до производителей гранул из пластмассы, испытывает трудности в связи с низкими ценами после того, как Китай ограничил импорт мусора

Рабочий несет мешок пластиковых отходов на оптовом рынке Тикри рядом с Нью-Дели на прошлой неделе. Ребекка Конуэй для "Уолл Стрит Джорнал" Эрик Беллман и Вибхути Агарвал Свалка мусора Газипур, Индия - В Индии, от бедных деревень до дорогих жилых районов городов, миллионы сборщиков мусора работают, собирая то, что другие люди выбрасывают. Их называют раддивала ("старьевщики"), мусорщиками, сборщиками мусора и менеджерами по отходам. Некоторые ходят по квартирам, другие собирают железные арматурные стержни и использованные кирпичи на строительных площадках, третьи убирают парки и улицы городов. Есть даже специалисты, собирающие волосы, которые экспортируются на развес для париков. Они являются отправной точкой многоуровневой индустрии на 25 миллиардов долларов в Индии, которая развивается через все более специализирующихся посредников и промышленников, чтобы превращать в конечном итоге отходы в новые предметы. Эта работа является прибыльным делом для конгломератов, а также выходом из бедности для некоторых самых бедных жителей Индии. Все это радикально изменилось из-за обвала мирового рынка мусора, на котором доминируют два игрока: Китай, который закупает большую часть мирового мусора, и США, продающие его больше всех. В прошлом году Китай значительно сократил количество закупаемого им мусора. Уменьшившийся спрос из Китая и продолжающиеся поставки из США наводнили мировой мусорный рынок и понизили цену на мусор повсюду.

Амбия Хатун, собирающая предметы из мусора для утилизации, в трущобе рядом со свалкой мусора Газипур. Фото: Эрик Беллман/"Уолл Стрит Джорнал"

Индийские компании по утилизации воспользовались большими скидками и начали импортировать больше мусора из США и других стран. В 2018 году импорт смешанных пластмассовых отходов в Индию вырос на 33%. Резкое увеличение поставок понизило цены для низкопроизводительных индийских работников, собирающих посреди гор местного мусора сырье на продажу. Это оказывает воздействие на индийскую экономику мусора, достаточно мощное, чтобы послужить причиной своей собственной схемы миграции: тысячи семей покинули свои деревни, чтобы собирать мусор в городах. Теперь же, когда их мусорные уловы стоят меньше, многие возвращаются домой. Для сборщиков текущая цена за килограмм или 2,2 фунта пластмассовых бутылок для воды, который раньше приносил около 45 рупий - приблизительно 65 центов - теперь дает около 25 рупий - или 36 центов. Избыток мусора также понизил прибыль для компаний по переработке промышленных отходов, превращающих мусор в годные для использования материалы. Пластиковые гранулы, конечный продукт после переработки пластиковых отходов, снизились в стоимости с 80 до 45 рупий за килограмм. Малайзия и другие страны также испытали рост импорта пластмассовых отходов, в то время как Индия и Индонезия являются одними из ведущих конечных пунктов для макулатуры. Звенья цепи Индийская индустрия переработки предоставляет работу миллионам людей, от сборщиков на улицах и на свалках до более высокого уровня фабрик, которые занимаются переработкой.

Источник: сообщения штатных сотрудников. Иллюстрации - Дэвид Чэн/"Уолл Стрит Джорнал"

"Много людей пришли в эту отрасль" в Индии и по всему миру, когда спрос и цены были высокими благодаря Китаю, сказал Адам Минтер, автор "Junkyard Planet: Travels in the Billion Dollar Trash Trade" ("Планета-свалка: путешествия в миллиардной торговле мусором"), книги о зарождении индустрии переработки отходов. "Теперь им приходится бросить это". Китай усилил ограничения импорта вторичного сырья, чтобы вынудить свою индустрию переработки вторсырья поглощать больше отходов, создаваемых внутри страны. Китай также подталкивает страну отказаться от приема мусора других стран, что считается грязной индустрией. В США - ведущем экспортере мусора в мире - экспорт бумажных и пластмассовых отходов в Китай упал более чем на 30% в прошлом году.

Мужчина собирает материалы для утилизации на мусорной свалке в Нью-Дели в прошлом году. Фото: rajat gupta/EPA/Shutterstock Мировой избыток мусора означает, что собственный мусор Индии стоит меньше для переработчиков отходов внутри страны. После того, как потребитель выбрасывает свой мусор, первым звеном в мусорной цепи являются такие люди как Амбия Хатун, которая вместе со своей семьей с трудом зарабатывала себе на жизнь в течение 15 лет, копаясь в мусоре на свалке Газипур, горе мусора высотой 200 футов (около 61 м) на окраине Нью-Дели. Семья зарабатывала более 5 долларов в день - достаточно, чтобы поддерживать семь детей и купить землю, где они жили в трущобе рядом со свалкой. Мусорная свалка Газипур - одна из множества гор мусора вокруг Дели, выросших в течение многих лет, становясь все выше и выше, так как сотни грузовиков в день сбрасывают там мусор мегаполиса. Этот мусор тянется на мили - растущая возвышенность с летающим кольцом из тысяч птиц-падальщиков, кружащих над ней. Мужчины взбирались наверх этой горы, чтобы принести оттуда мешки со вторсырьем, а женщины и дети сортировали его. Ценными предметами являлись пластмассовые бутылки, ободы велосипедных колес, картонные ящики, резиновые сандалии, медная проволока и тюбики из-под зубной пасты. Даже старые куски хлеба и риса можно было продать как корм для коров с близлежащей молочной фермы. Изменение цены в прошлом году сократило их заработки до менее 3 долларов в день, вынудив 46-летнюю г-жу Хатун и ее самого младшего ребенка вернуться домой в их деревню. "Цены никогда так не снижались", - сказала она. "Все упало. Алюминий, латунь, сталь, бумага, бытовые отходы, даже волосы". Сборщики мусора продают его посредникам, которые собирают и сортируют отходы для продажи. Они говорят, что теперь им приходится продавать часто с убытком, так что они покупают меньше и придерживают товары, надеясь на то, что цены снова повысятся. Мохаммед Насир раньше возил покупателям грузовик повторно переработанной пластмассы каждую неделю, но теперь он продает полный грузовик каждые три месяца. "Моя жена попросила меня пойти купить продукты", - сказал он, вынимая длинный список продуктов из кармана. "Но у меня нет денег". У следующего слоя - переработанные отходы могут проходить через 10 или более посредников, прежде чем они будут подвергнуты вторичной переработке во что-то полезное - есть сходная проблема. В девяноста минутах езды от свалки Газипур находится оптовый рынок пластмассы, открытое поле с акрами отходов, разделенных на кучи - автомобильные бамперы, шприцы, пластмассовые бутылки, старые настольные телефоны и даже мешки с закручивающимися крышками. Оптовый торговец утильсырьём Куш Чохан говорит, что он покупает и продает намного меньше, так как спрос и цены упали. "Если этот пластик не продать, это будет плохо для окружающей среды", потому что его придется сжечь или выбросить обратно на свалку, сказал он. Специалисты по различным типам пластмассы покупают ее большими партиями на рынке Тикри, а затем разделяют ее, моют, измельчают и плавят. Кунал Панвар, регулярный покупатель, специализируется на ручках. Он покупает огромное их количество, их чистят, отбеливают и расщепляют. Группа женщин сортирует осколки из больших куч фрагментов и отбирает оставшиеся крышки и другие части, сделанные из другого вида пластмассы. "Стало поступать много импортных [отходов]", но только в определенные порты и рынки, сказал он. "Те, у кого есть связи, знают, как их получить".





Женщины сортируют фрагменты расщепленных пластмассовых ручек на фабрике в пригороде Нью-Дели, в то время как мужчины занимаются отбеливанием осколков. Фото: Ребекка Конуэй для "Уолл Стрит Джорнал" Крупные компании по переработке вторсырья собрались на конференцию в Кочи на юге Индии в феврале, чтобы обсудить низкие цены и поиск новых покупателей. "Мы завалены теперь" слишком большим количеством отходов, сказал Ранджит Бакси, глава J & H Sales International, британской компании вторичной переработки, и президент Бюро международной вторичной переработки, отраслевого объединения. "Нам нужно создать спрос за пределами Китая". Прамод Агарвол, президент бумажной фабрики Rama Paper Mills в северном штате Уттар-Прадеш, заполнял свои склады макулатурой из США, которую он использует для изготовления газетной бумаги и картона. Импортная макулатура была дешевле, чем то, что он мог купить в Индии, а также лучшего качества, что означало, что в ней было меньше небумажных материалов. "Все хотели извлечь выгоду из понижения цены" и покупали больше, сказал он.

Руководители компаний по вторичной переработке на конференции в Кочи на юге Индии в феврале. Фото: Эрик Беллман/"Уолл Стрит Джорнал" Трущоба, где жили г-жа Хатун и ее семья на окраине свалки Газипур, окружена кучами отходов высотой в 10 футов (3 м), отсортированных по различным видам - алюминиевая фольга, резиновые трубки и ручки - которыми затем наполняются и зашиваются вздутые белые пластиковые мешки. Г-жа Хатун была одной из миллионов, зарабатывавших на буме отходов в начале этого века. Она приехала на поезде в 2003 году с тремя сумками и шестью детьми, чтобы присоединиться к ее мужу в поисках лучшей жизни. Она начала работать на мусорной свалке. Трое ее младших детей приходили вместе с ней - один был на спине, другой держась за руку, а ее старший следовал позади. "Поначалу было очень трудно", - рассказала она. "У меня были обмороки и рвота". А иногда она оставляла своих детей неподалеку и бегала за грузовиками, когда они сбрасывали тонны мусора. Она научилась, что нужно забирать (латунная и алюминиевая фольга были одними из самых ценных материалов), а что оставлять (стеклянные бутылки обычно не оправдывают усилий). Она искала поломанные игрушки для своих детей, чтобы они с ними играли. Г-жа Хатун часто не ела, чтобы было достаточно еды для всех остальных. Но быстро растущий средний класс Индии тратил деньги, как никогда раньше, и выбрасывал рекордное количество мусора. Горы мусора росли, а с ними росла и ценность предметов, которые она там находила. Мировые цены на отходы стремительно повышались благодаря спросу из Китая. Ее трущоба разрослась до более чем 500 семей. Поднялась арендная плата и появились магазины и небольшие закусочные для обслуживания работников, собирающих мусор. Их дома были сборной солянкой из собранного мусора, часть - из бамбука, часть - старые двери, часть - волнистое железо, все это обмотано слоями брезента и остатками пластиковых рекламных щитов. Город подвел к трущобе электричество и воду. В большинстве лачуг были телевизоры и спутниковые тарелки.

Трущоба рядом со свалкой Газипур, где живут многие из тех, кто собирает вторсырье. Фото: Эрик Беллман/"Уолл Стрит Джорнал" Тип мусора менялся по мере того, как все больше индийцев могли позволить себе покупать больше. Появились бутылки из-под воды, а также пластиковые сумки, одежда, картон и шлемы для мотоциклов. Стала появляться последняя техника, сначала кучи кассет с магнитофонной лентой, затем компакт-диски и цифровые диски. А также сотовые телефоны, смартфоны и все их принадлежности. С увеличением горы мусора становилось все утомительнее добираться до вершины, куда сбрасывался новый мусор. 10-минутный поход превратился в 20-минутный. Во время жаркого, засушливого лета, когда температура достигает 110 градусов (43 градуса по Цельсию), сборщики носили с собой литры воды, чтобы избежать обезвоживания. Метан загорался на свалке, озаряя ночь.

Изменение в политике Китая и падение цен сильно сказались на трущобе. Работникам теперь с трудом удается избегать жизни за чертой бедности.

Грузовик разгружается на свалке Газипур в прошлом году. Фото: xavier galiana/Agence France-Presse/Getty Images Почти каждая пятая семья уехала. Другие занялись поденной работой, работая велорикшами или убираясь в близлежащих мясных лавках. Семье г-жи Хатун пришлось продать ювелирные украшения и отсрочить посещения врача. Ее муж и сыновья получают нерегулярную поденную работу, но не зарабатывают столько же, сколько они зарабатывали на отходах. Находясь на пределе, г-жа Хатун и ее младший ребенок вернулись в их деревню, в лачугу из бамбука и земли, которая пустовала 15 лет. Она протекает, когда идет дождь, и в ней есть электричество пару часов в день. Г-жа Хатун сказала, что ей не хватает материалов, имевшихся на свалке. Она могла использовать полиэтиленовую пленку, чтобы прекратить протекание воды, и она нарезала использованные занавески для ванны, чтобы сделать окна, дававшие свет. Работы нет, поэтому они ждут деньги от семьи, оставшейся в Нью-Дели. Поврежденный глаз у г-жи Хатун в результате удара качающимся задним бортом грузовика болит, но она не может обратиться к врачу. Ее дочери 16 лет, она приближается к брачному возрасту, но семья не может это себе позволить. Они не смогли отпраздновать Ид аль-Фитр в этом году, важный мусульманский праздник. Г-жа Хатун сказала, что она предпочла бы, чтобы 10 ее внукам не пришлось мучаться жизнью в деревне. "Мы хотим, чтобы они выросли в городе, даже если это будет в трущобах", - сказала она. "Я бы вернулась, если бы цены на вторсырье были лучше. Это единственная работа, которую я знаю".

Бамперы машин на оптовом рынке Тикри на прошлой неделе. Фото: Ребекка Конуэй для "Уолл Стрит Джорнал" статью прочитали: 51 человек Комментарии