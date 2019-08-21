Путинская Россия может превратить в оружие всё что угодно, а российский Путин - всё что угодно потерять (ну или проиграть)))
В новостях появляется много сообщений о том, что путинская Россия превратила в оружие что-то совершенно для этого не предназначенное, типа “юмор”, “информацию о здоровье”, “гигантских кальмаров”, “роботов-тараканов”, “скуку”, “постмодернизм” и так далее.
Как путинская Россия превращает в оружие ….
Вопрос: Что общего между юмором, информацией о здоровье, гигантскими кальмарами, роботами-тараканами, скукой и постмодернизмом?
Ответ: Россия превратила их в оружие.
Еще в марте 2016 года мы составили список опубликованных в прессе материалов, в которых Россия и ее, любящий ездить на медведе, президент обвинялись в использовании чего-либо в качестве оружия.
Другие ресурсы скопировали эту идею.
Некоторые из перечисленных ниже материалов являются продуктами недавно преданной гласности кампании дезинформации, финансируемой британским правительством, или аналогичных усилий других правительств. Но это только часть общего антироссийского “рефлекса”, который пустил глубокие корни в нашей «западной» культуре. Ничто иное не может объяснить безумность этих «оружейных» претензий.
Обновленный список, включающий в себя около 65 пунктов - вопросов, идей и вещей, которые Россия якобы «использует в качестве оружия», мы надеемся, поможет убедить людей в том, что большая часть того, что сказано или написано о России, также является откровенной чепухой.
Как путинская Россия превратила юмор в оружие
BBC, December 2018
U.S. Army Training and Doctrine Command (TRADOC), November 2018
Русские превращают информацию о здоровье в оружие
History News Network, September 2018
Российские тролли, чтобы расколоть американцев, используют в качестве оружия «дебаты» о вакцинации
Big Think, August 2018
Из-за «аномального поведения» «таинственного» спутника США обвинили Россию в милитаризации космического пространства
Raw Conservative Opinions, August 2018
Прошло 5 месяцев после того, как критик Путина был найден убитым в Лондоне, но с тех пор почти ничего не произошло - Россия использует молчание как оружие Buisiness Insider, August 2018
Лицемерие как оружие - в России и за её пределами
Columbia Journalism Review, July 2018
Как Россия превращает зарубежных студентов в оружие в новой Холодной войне
Alternet, June 2018
От переводчика: далее я просто называю то что Россия превратила в оружие:
NED, March 2018
The New Yorker, March 2018
New York Post, February 2018
- гигантских кальмаров
Alltime Conspiracies, January 2018
- скуку
Moscow Times, December 2017
- социальные сети
November 2017
- энергетический сектор
The Hill, October 2017
Cornell University, October 2017
Фейсбук
CNBC, October 2017
терроризм
Ukraine Military Pages, September 2017
August 2017
American Council on Science and Health, August 2017
The Week, June 2017
Hudson Institute, June 2017
Natural Gas Intelligence, May 2017
Euromaidan Press, March 2017
NBC News, February 2017
Real Clear Politics, January 2017
RT, December 2016
Vice, October 2016
RFERL, July 2016
SOTT, July 2016
Russia Insider, June 2016
Off Guardian, June 2016
BBC, March 2016
Russia Insider, March 2016
Bloomberg, March 2016
The Blogmire, March 2016
World Tribune, March 2016
Russia Insider, March 2016
CNBC, February 2016
Softpedia, Jan 2016
Daily Caller, January 2016
Satu Insan, January 2016
RealClearWorld, December 2015
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, December 2015
Ukrainian-Canadian Congress, December 2015
Integrity Initiative, November 2015
Russia Insider, September 2015
Modern Notion, September 2015
ReadRussia, September 2015
Newsweek, July 2015
Business Insider, June 2015
Defense One , April 2015
Foreign Affairs, April 2015
Inquisitr, Feb 2015
The Interpreter, November 2014
Vice News, April 2014
Global Voices, March 2014
Lunatic Outpost, August 2012
Thoughts From Latvia, December 2011
International Law Journal, Summer 2010
Publius Pundit, August 2007
В то же самое время эти медиа говорят нам что Путин теряет или уже потерял очень много чего.
Кто ещё там спрашивает: есть ли причинно-следственная связь между оружием и потерей вещей?
NY Times, Mar 2012
Washington Post, Feb 2014
New Republic, Mar 2014
Spectator, Mar 2014
Forbes, Mar 2014
Yahoo News, Apr 2014
Oil Price , Apr 2014
Gulfnews, Nov 2014
Newsweek, Jan 2015
OpEdNews, Mar 2015
StopFake, Aug 2015
RFERL, Aug 2015
Washingtonian Post, Oct 2015
New Statesman, Jan 2016
Reuters, Nov 2016
Daily Beast, May 2017
Statista, Jun 2017
Stratfor, Jun 2017
Project Syndicate, Oct 2017
Foreign Affairs, Oct 2017
Bloomberg, Nov 2017
Carnegie, Aug 2018
Business Insider, Aug 2018
Gordon Hahn, Sep 2018
Bloomberg, Sep 2018
The Hill, Oct 2018
Express, Oct 2018
BBC Newsnight, Dec 2018
Japan Times, Mar 2019
Washington Post, Jun 2019
MSN, Aug 2019
Gossipela, Aug 2019
h/t Bryan MacDonald
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