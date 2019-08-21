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опубликовано редакцией на Переводике 21.08.19 03:47
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Путинская Россия может превратить в оружие всё что угодно, а российский Путин - всё что угодно потерять (ну или проиграть)))

В  новостях  появляется много сообщений  о том, что путинская Россия превратила  в оружие что-то совершенно для этого не предназначенное, типа  “юмор”, “информацию о здоровье”, “гигантских кальмаров”, “роботов-тараканов”, “скуку”,  “постмодернизм” и так далее.

How Putin's Russia Weaponizes X

Как путинская Россия превращает в  оружие ….

Вопрос: Что общего между юмором, информацией о здоровье, гигантскими кальмарами, роботами-тараканами, скукой и постмодернизмом?

Ответ: Россия  превратила их в оружие.

Еще в марте 2016 года мы составили список  опубликованных в прессе  материалов, в которых Россия и ее,  любящий ездить на медведе,  президент обвинялись в использовании  чего-либо в качестве оружия.

Другие ресурсы скопировали  эту  идею.

Некоторые из перечисленных ниже  материалов являются продуктами недавно преданной  гласности кампании дезинформации, финансируемой британским правительством, или аналогичных усилий других правительств. Но это только часть общего антироссийского “рефлекса”, который  пустил глубокие корни в нашей «западной» культуре. Ничто иное не может объяснить безумность этих «оружейных» претензий.

Обновленный список, включающий в  себя около 65 пунктов - вопросов, идей и вещей, которые Россия якобы «использует  в качестве оружия», мы надеемся, поможет убедить людей в том, что большая часть того, что сказано или написано о России, также является откровенной чепухой.


Как путинская Россия превратила юмор в оружие
            BBC, December 2018

            U.S. Army Training and Doctrine Command (TRADOC), November 2018

Русские превращают  информацию  о здоровье  в оружие
  History News Network, September 2018

Российские тролли, чтобы расколоть  американцев, используют в качестве оружия  «дебаты» о вакцинации
  Big Think, August 2018

Из-за  «аномального  поведения» «таинственного»  спутника США обвинили Россию в милитаризации космического пространства
  Raw Conservative Opinions, August 2018

Прошло  5 месяцев после того, как  критик Путина был найден убитым в Лондоне, но с тех пор почти ничего не произошло - Россия использует молчание как оружие Buisiness Insider, August 2018

Лицемерие как оружие - в России и за её пределами
  Columbia Journalism Review, July 2018

Как Россия превращает зарубежных студентов в оружие в новой Холодной войне
  Alternet, June 2018

От переводчика: далее я просто называю то что  Россия превратила в оружие:

   NED, March 2018

The New Yorker, March 2018

New York Post, February 2018

-  гигантских кальмаров

  Alltime Conspiracies, January 2018

- скуку

 Moscow Times, December 2017

- социальные сети

 November 2017

  - энергетический сектор 

The Hill, October 2017

 Cornell University, October 2017

Фейсбук

CNBC, October 2017

терроризм

Ukraine Military Pages, September 2017

August 2017

American Council on Science and Health, August 2017

The Week, June 2017

 Hudson Institute, June 2017

Natural Gas Intelligence, May 2017

Euromaidan Press, March 2017

NBC News, February 2017

Real Clear Politics, January 2017

RT, December 2016

Vice, October 2016

 RFERL, July 2016

SOTT, July 2016

Russia Insider, June 2016

  Off Guardian, June 2016

BBC, March 2016

  Russia Insider, March 2016

  Bloomberg, March 2016

 The Blogmire, March 2016

 World Tribune, March 2016

 Russia Insider, March 2016

CNBC, February 2016

Softpedia, Jan 2016

Daily Caller, January 2016

Satu Insan, January 2016

 RealClearWorld, December 2015

 International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, December 2015

 Ukrainian-Canadian Congress, December 2015

 Integrity Initiative, November 2015

 Russia Insider, September 2015

   Modern Notion, September 2015

ReadRussia, September 2015

Newsweek, July 2015

Business Insider, June 2015

 Defense One , April 2015

 Foreign Affairs, April 2015

Inquisitr, Feb 2015

               The Interpreter, November 2014

Vice News, April 2014

 Global Voices, March 2014

 Lunatic Outpost, August 2012

Thoughts From Latvia, December 2011

International Law Journal, Summer 2010

 Publius Pundit, August 2007


The Man Who Weaponizes And Loses Everything

Человек   который теряет или  уже потерял (проиграл) очень многие  вещи

В то же самое время эти медиа  говорят нам что Путин теряет или уже потерял  очень много чего.

Кто ещё  там спрашивает: есть ли причинно-следственная связь между оружием  и потерей вещей?

 NY Times, Mar 2012

Washington Post, Feb 2014

New Republic, Mar 2014

Spectator, Mar 2014

 Forbes, Mar 2014

Yahoo News, Apr 2014

 Oil Price , Apr 2014

Gulfnews, Nov 2014

 Newsweek, Jan 2015

OpEdNews, Mar 2015

StopFake, Aug 2015

RFERL, Aug 2015

Washingtonian Post, Oct 2015

 New Statesman, Jan 2016

Reuters, Nov 2016

Daily Beast, May 2017

Statista, Jun 2017

Stratfor, Jun 2017

Project Syndicate, Oct 2017

Foreign Affairs, Oct 2017

Bloomberg, Nov 2017

Carnegie, Aug 2018

Business Insider, Aug 2018

Gordon Hahn, Sep 2018

Bloomberg, Sep 2018

The Hill, Oct 2018

 Express, Oct 2018

BBC Newsnight, Dec 2018

Japan Times, Mar 2019

Washington Post, Jun 2019

MSN, Aug 2019

    Gossipela, Aug 2019

h/t Bryan MacDonald

статью прочитали: 2 человек

   
теги: Владимир Путин, Россия, оружие  
   
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