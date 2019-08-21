Путинская Россия может превратить в оружие всё что угодно, а российский Путин - всё что угодно потерять (ну или проиграть)))

В новостях появляется много сообщений о том, что путинская Россия превратила в оружие что-то совершенно для этого не предназначенное, типа “юмор”, “информацию о здоровье”, “гигантских кальмаров”, “роботов-тараканов”, “скуку”, “постмодернизм” и так далее.

Как путинская Россия превращает в оружие ….

Вопрос: Что общего между юмором, информацией о здоровье, гигантскими кальмарами, роботами-тараканами, скукой и постмодернизмом?

Ответ: Россия превратила их в оружие.

Еще в марте 2016 года мы составили список опубликованных в прессе материалов, в которых Россия и ее, любящий ездить на медведе, президент обвинялись в использовании чего-либо в качестве оружия.

Другие ресурсы скопировали эту идею.

Некоторые из перечисленных ниже материалов являются продуктами недавно преданной гласности кампании дезинформации, финансируемой британским правительством, или аналогичных усилий других правительств. Но это только часть общего антироссийского “рефлекса”, который пустил глубокие корни в нашей «западной» культуре. Ничто иное не может объяснить безумность этих «оружейных» претензий.

Обновленный список, включающий в себя около 65 пунктов - вопросов, идей и вещей, которые Россия якобы «использует в качестве оружия», мы надеемся, поможет убедить людей в том, что большая часть того, что сказано или написано о России, также является откровенной чепухой.

Как путинская Россия превратила юмор в оружие

BBC, December 2018

Weaponizing an Economy: The Cryptoruble and Russia’s Dystopian Future

Превращая экономику в оружие: крипторубль и антиутопическое будущее России

U.S. Army Training and Doctrine Command (TRADOC), November 2018

Русские превращают информацию о здоровье в оружие

History News Network, September 2018

Российские тролли, чтобы расколоть американцев, используют в качестве оружия «дебаты» о вакцинации

Big Think, August 2018

Из-за «аномального поведения» «таинственного» спутника США обвинили Россию в милитаризации космического пространства

Raw Conservative Opinions, August 2018

Прошло 5 месяцев после того, как критик Путина был найден убитым в Лондоне, но с тех пор почти ничего не произошло - Россия использует молчание как оружие Buisiness Insider, August 2018

Лицемерие как оружие - в России и за её пределами

Columbia Journalism Review, July 2018

Как Россия превращает зарубежных студентов в оружие в новой Холодной войне

Alternet, June 2018

От переводчика: далее я просто называю то что Россия превратила в оружие:

NED, March 2018

The New Yorker, March 2018

New York Post, February 2018

- гигантских кальмаров

Alltime Conspiracies, January 2018

- скуку

Moscow Times, December 2017

- социальные сети

November 2017

- энергетический сектор

The Hill, October 2017

Cornell University, October 2017

Фейсбук

CNBC, October 2017

терроризм

Ukraine Military Pages, September 2017

Russia Has Weaponized Energy

энергию

August 2017

American Council on Science and Health, August 2017

How Vladimir Putin weaponized the internet

интернет

The Week, June 2017

Hudson Institute, June 2017

Natural Gas Intelligence, May 2017

Euromaidan Press, March 2017

NBC News, February 2017

Real Clear Politics, January 2017

RT, December 2016

Russia has weaponized the American press

американскую прессу

Vice, October 2016

RFERL, July 2016

Putin weaponizing Judo by distributing 7 million free copies of his book

дзюдо

SOTT, July 2016

Latvia Decides Putin Is Weaponizing Names - Bans Russian Names for New Babies

русские имена

Russia Insider, June 2016

Off Guardian, June 2016

BBC, March 2016

Russia Insider, March 2016

Bloomberg, March 2016

The Blogmire, March 2016

World Tribune, March 2016

Russia Insider, March 2016

Russia accused of ‘weaponizing’ Syria refugees

сирийских беженцев

CNBC, February 2016

Russian Hackers Used Weaponized Word Files to Infect Ukraine's Power Grid

файлы Word

Softpedia, Jan 2016

Daily Caller, January 2016

Satu Insan, January 2016

RealClearWorld, December 2015

International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, December 2015

Ukrainian-Canadian Congress, December 2015

Russia is Weaponizing Culture

культуру

Integrity Initiative, November 2015

Russia Insider, September 2015

Modern Notion, September 2015

Russia Has Weaponized Its National Trauma

национальную травму

ReadRussia, September 2015

Putin Has Weaponized Soviet History

советскую историю

Newsweek, July 2015

Business Insider, June 2015

How Vladimir Putin Weaponized Russia’s Media

российские СМИ

Defense One , April 2015

Foreign Affairs, April 2015

Inquisitr, Feb 2015

The Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes Information, Culture and Money

информацию, культуру и деньги

The Interpreter, November 2014

Russia Is Weaponizing Jedi Mind Tricks

джедайские трюки по обману разума

Vice News, April 2014

The Russians Have Weaponized Photoshop

фотошоп

Global Voices, March 2014

Whistleblower says Russians got antigravity weaponized spaceships

зведолёты вооруженные антигравитационным оружием

Lunatic Outpost, August 2012

Weaponizing the Russian language in Latvia again

русский язык

Thoughts From Latvia, December 2011

International Law Journal, Summer 2010

Publius Pundit, August 2007

В то же самое время эти медиа говорят нам что Путин теряет или уже потерял очень много чего.

Кто ещё там спрашивает: есть ли причинно-следственная связь между оружием и потерей вещей?

Has Putin Lost His Sex Appeal?

Путин потерял свою неотразимость?

NY Times, Mar 2012

Putin is losing the Sochi Olympic game

Путин потерял Олимпийские игры в Сочи

Washington Post, Feb 2014

Putin's Press Conference Proved Merkel Right: He's Lost His Mind

Пресс-конференция Путина подтвердила, что Меркель права: он сошел с ума (потерял разум)

New Republic, Mar 2014

Vladimir Putin is losing the battle for Ukraine

Владимир Путин проиграл битву за Украину

Spectator, Mar 2014

Putin Is Losing In Ukraine And That's Our Biggest Problem Right Now

Путин теряет на Украине и это самая большая проблема сейчас

Forbes, Mar 2014

How Putin is losing in Crimea: A reality check

Как Путин проигрывает в Крыму: как обстоят дела в действительности

Yahoo News, Apr 2014

Putin is Losing Eastern European Energy Gamble

Путин проигрывает восточно-европейскую энергетическую игру

Oil Price , Apr 2014

Putin losing his geostrategic footing

Путин теряет свои геостратегические позиции

Gulfnews, Nov 2014

Putin Is Losing the Battle to Restrain Online Media

Путин проигрывает битву по ограничению интернет-СМИ

Newsweek, Jan 2015

The War Putin Lost

Война которую проиграл Путин

OpEdNews, Mar 2015

Putin Is Losing a Nasty Food Fight

Путин проигрывает грязную продуктовую войну

StopFake, Aug 2015

Why Putin Is Losing

Почему Путин проигрывает

RFERL, Aug 2015

How Putin is badly losing in Syria

Почему Путин полностью проигрывает в Сирии

Washingtonian Post, Oct 2015

How Vladimir Putin lost Ukraine

Как Владимир Путин потерял Украину

New Statesman, Jan 2016

How Putin is losing his grip on pipeline politics

Как Путин теряет контроль над трубопроводной политикой

Reuters, Nov 2016

Daily Beast, May 2017

Putin Losing Public Support On Key Issues

Путин теряет общественную поддержку по ключевым вопросам

Statista, Jun 2017

For Russia, Putin Power Is Losing Some of Its Shine

Для России власть Путина теряет свой блеск

Stratfor, Jun 2017

Is Vladimir Putin Losing His Grip?

Владимир Путин теряет свою хватку?

Project Syndicate, Oct 2017

Is Putin Losing Control of Russia's Conservative Nationalists?

Путин теряет контроль над консервативными националистами России?

Foreign Affairs, Oct 2017

Putin Is Losing the Long Game on Foreign Policy

Путин проигрывает игру вдолгую во внешней политике

Bloomberg, Nov 2017

Carnegie, Aug 2018

Putin lost his supposedly ‘invulnerable’ nuclear-powered missile at sea

Путин потерял свою якобы «неуязвимую» ракету с ядерным двигателем в море

Business Insider, Aug 2018

Is Putin Losing His Balance?

Путин теряет равновесие?

Gordon Hahn, Sep 2018

Putin Is Losing Russia’s Far East

Путин теряет российский Дальний Восток

Bloomberg, Sep 2018

Is Vladimir Putin losing steam?

Владимир Путин теряет силы?

The Hill, Oct 2018

Putin losing grip on power: Popularity plummets as pension reforms spark Russia protests

Путин теряет власть: популярность падает, поскольку пенсионные реформы вызывают протесты в России

Express, Oct 2018

Is Vladimir Putin losing his grip on Siberia?

Владимир Путин теряет контроль над Сибирью?

BBC Newsnight, Dec 2018

Trump is winning and Putin is losing in global arms sales

Трамп побеждает, а Путин проигрывает в глобальных продажах оружия

Japan Times, Mar 2019

How Putin and the Kremlin lost Russian youths

Как Путин и Кремль потеряли российскую молодежь

Washington Post, Jun 2019

MSN, Aug 2019

Vladimir Putin: Russian President losing his grip on energy

Владимир Путин: президент России теряет контроль над энергетикой

Gossipela, Aug 2019

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