Патриарх против Путина: Financial Times рассказала о разладе РПЦ с Кремлем

Между Кремлем и Русской православной церковью произошел разлад из-за Украины, пишет Financial Times. Его последнее проявление — прошлогодний перевод «духовника Путина» митрополита Тихона (Шевкунова) с поста наместника Сретенского монастыря Москвы в провинциальную Псковскую митрополию и последовавшее за ним показательное паломничество Путина в Псков, отмечает FT.

Детали

Внешне президент России и глава РПЦ продолжают «выступать единым фронтом», однако в реальности с 2014 года между ними назревает серьезный разлад, утверждает автор статьи, московский корреспондент FT Макс Седдон. Он пересказывает несколько конфликтных эпизодов.

Крым . Отношения начали портиться в 2014 году, когда патриарх Кирилл, рассчитывавший на статус церковного миротворца на постсоветском пространстве, не стал открыто поддерживать присоединение Крыма, пишет FT. Тогда РПЦ отказалась принимать в свое лоно крымские епархии, а патриарх проигнорировал торжественное празднование возвращения Крыма в Кремле. Путин, продолжая подводить идеологическую базу под присоединение Крыма, объявил Херсонес под Севастополем, где в 988 году был крещен князь Владимир, «российской Храмовой горой». Но это противоречило православной традиции и подрывало авторитет Киево-Печерской лавры — главного оплота РПЦ на Украине.

Украинская автокефалия . В 2018 году важным поражением России в конфликте с Украиной стало получение Православной церковью Украины автокефального статуса. Мы подробно писали о причинах и последствиях раскола здесь. FT называет это событие «провалом РПЦ как столпа духовного влияния Москвы». Расколу предшествовали неудачные попытки Кирилла убедить вселенского патриарха Варфоломея не предоставлять украинской церкви автокефалию. Конфликт поставил РПЦ в трудное положение — светские российские власти фактически заставили ее делать неприятный выбор между Константинополем и Москвой, пишет FT.

Афонский запрет . Важным последствием раскола с украинской церковью стал конфликт РПЦ с Константинополем: русская церковь официально предупредила своих прихожан об ограничениях при посещении святой горы Афон. Это ударило по приближенным к Кремлю постоянным посетителям афонских монастырей. В их числе FT называет «массажиста Путина», основателя Русского афонского общества Константина Голощапова, экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и его зама, бывшего топ-менеджера «Газпрома», а сейчас депутата Госдумы Игоря Дивинского. Все они входят в ближайшее окружение и патриарха Кирилла. Сам Владимир Путин ездил на Афон дважды — в 2005 и 2016 годах.

Судьба Тихона Шевкунова . Важный признак конфликта между патриархом и президентом — удаление из Москвы наместника Сретенского монастыря Тихона (Шевкунова), которого называют духовником Путина. В мае 2018 года Шевкунов был внезапно возведен в сан митрополита и назначен правящим архиереем Псковской митрополии — по словам одного из источников FT, епископ был «раздавлен» этим решением. Но в ответ Путин спустя несколько месяцев посетил Шевкунова в Пскове, продемонстрировав ему свою поддержку.

Протесты в Екатеринбурге. Последним поводом для ухудшения отношений стали протесты против строительства храма в Екатеринбурге. По информации FT, патриарх Кирилл лично просил Путина поддержать строительство храма, однако президент фактически встал на сторону протестующих, хоть и назвал их безбожниками.

Что дальше. Некоторые священники, близкие к Кремлю, считают, что раскол между Москвой и Константинополем может «затянуться на десятилетия» и надолго ослабить РПЦ. «Похоже, церковная риторика «традиционных ценностей» потеряла привлекательность для Путина, чей рейтинг упал на фоне падения доходов россиян», — делает вывод FT.

Почему это важно. Согласно опросам общественного мнения, рейтинг снижается и у президента Владимира Путина (об этом мы писали здесь), и у церкви: индекс одобрения последней с апреля 2019 года упал с 48 до 40%. Это значит, что идея нынешней политики Путина возродить идею «русского мира» и установить духовное мировое господство, начинает терпеть крах, пишет FT.

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