Путин не прощает оскорблений

Евгений Бай, автор haqqin.az 25 августа 2019,

Главной внешнеполитической новостью в Москве, весьма неожиданной, кстати, стало приглашение Запада России вновь занять почетное место в G8 - так называемой "Большой Восьмерке". Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он сказал, что формат G8 с участием России является более уместным, нежели ныне существующий, и предложил пригласить Россию к участию в саммите "клуба самых сильных" в 2020 году, который будет проходить в Америке. Источники CNN утверждали, что инициатива о приглашении России изначально исходила от президента Франции Эмманюэля Макрона, и Трамп с ней согласился.

Что они хотели сказать?

Понять, что конкретно хотели предложить России Трамп и Макрон сложно. Тем более что последний тут же поспешил включить заднюю скорость. Он назвал возвращение России в G8 "стратегической ошибкой" из-за неразрешенной ситуации на Украине. По его мнению, восстановление России в клубе без каких-либо условий будет признанием слабости G7. «Это бы означало, что семь стран, которые пять лет назад приняли решение отстранить Россию, признают неэффективность того решения», - заявил французский лидер и подчеркнул, что возвращение России будет актуальным лишь в случае выработки решения по Украине на основе Минских соглашений.

Спрашивается: а зачем тогда Макрон вообще поднял вопрос о приглашении России на следующий саммит G8? Что это было - попыткой проявить сильную внешнеполитическую инициативу в телефонном разговоре с Трампом или неудачным экспромтом? С президентом США все более или менее ясно. Он вступает в новую избирательную кампанию и ему важно дать нации некий позитив. Трамп хочет показать, что ему важно держать своего противника - Россию под контролем, это лучше, чем в открытую конфликтовать с ней. То, что США то и дело принимают санкционные пакеты, то, что две страны, по сути, начали новую гонку вооружений, как бы остается за скобками. Главное - произвести впечатление неожиданным ходом. И, конечно, Трамп не мог не использовать эту ситуацию, чтобы вновь не упомянуть о беспомощной политике своего предшественника Барака Обамы. "Путин переиграл Обаму, поэтому тогдашний президент США посчитал, что участие России в дальнейших встречах нежелательно", - заявил нынешний хозяин Белого дома.

Наиболее четко сформулировал позицию по отношению к России и G8 президент Украины Владимир Зеленский, хотя его страна и не входит ни в какую "восьмерку". Он заявил, что с тех пор, как Россия в 2014 году присоединила к себе Крым и ее исключили из G8, ничего не изменилось.

Напомню, что формат «Большой восьмерки» существовал с 1997 года. В 2014 году саммит G8 должен был состояться в Сочи, однако в конце марта лидеры «Восьмерки» высказались за проведение «альтернативной» встречи в Брюсселе, уже без участия Путина. Чтобы вернуть свой статус, Москва должна отказаться от Крыма и освободить политических заключенных, считает Зеленский.

«Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение более 100 политических и украинских моряков, которых удерживает Кремль, станет действительно серьезным сигналом миру о том, что Россия готова принять свое место в повестке дня высокой дипломатии», - заявил украинский президент.

Большинство - против

Трамп планирует обсудить тему России с другими лидерами "Восьмерки" в предстоящие выходные на саммите G7 в Биаррице, на которой российские представители, разумеется, будут отсутствовать.

Но уже ясно, что ему скажет, например, канцлер Германии Ангела Меркель. Она скажет, как и Зеленский, что нельзя говорить о том, что причины, по которым мы в 2014 году исключили Россию, потеряли актуальность. Конечно, восстановление G8 является теоретически решаемым вопросом, может также сказать фрау Меркель, но предварительными условиями этого должен быть вклад Москвы в урегулирование конфликта на Украине и выполнение конструктивной роли Москвы в установлении мира в Сирии.

Премьер-министр Канады Стивен Харпер уже поставил под сомнение возрождение формата стран "Большой восьмерки". Об этом он заявил в своей статье, опубликованной в газете The Globe and Mail. Темой статьи стали события вокруг Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что приглашать Россию на саммит преждевременно. Он воспользовался случаем, чтобы напомнить об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, в котором Лондон обвинил Москву.

Возможно, единственной страной, которая готова рассматривать восстановление членства России в "Восьмерке", является Италия, чей лидер публично восхищается деятельностью президента Путина.

Но надо ли это Путину?

Но главный вопрос, однако, заключается в том, нужно ли самому Путину это членство? Подозреваю, что ответ на него абсолютно отрицательный. Не потому ли Кремль не спешит комментировать эту новость?

Хотя в российском МИД заявили, что готовы рассмотреть восстановление формата, если участники G7 сформулируют свое предложение. То есть дадут некие конкретные предложения. «Если они захотят серьезного общения на равных, эти предложения будут рассмотрены», - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

При этом не обошлось без критики в адрес Запада. По словам Захаровой, G7 сейчас - это не организация, а набор дискуссионных площадок. Россия была в ее политической части, на финансовые площадки ее не пускали и раньше. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» она добавила, что вопрос возвращения России в G8 надо обсуждать в профессиональной среде, а не публично-развлекательной.

Еще более жестко высказался заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. "Для России формат «Большой восьмерки» остался в прошлом», - заявил он. - Мы не видим необходимости реанимировать то, что осталось в прошлом, это повторение пройденного, здесь нет элемента новизны, поэтому участие России в «группе восьми», на мой взгляд, совершенно неактуальный вопрос».

Пять лет назад Владимир Путин, безусловно, воспринял исключение России из "Восьмерки" как публичное оскорбление его страны. А оскорблений он не прощает. И никаких действий, направленных на то, чтобы вступить в клуб, он предпринимать, естественно, не будет. В конечном итоге ни он лично, ни Россия не оказались в международной изоляции. Россия является полноправным участником "Большой Двадцатки", которая также как и G8 толком не решает никаких глобальных проблем человечества, но это дает возможность российскому лидеру появляться на представительных форумах в окружении сильных мира сего. Есть еще и организация BRICS, в которую помимо России входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Но главным каналом остаются двусторонние контакты Путина с иностранными лидерами. В них, как известно, ему не отказывает ни Трамп, ни Меркель, ни Макрон. Выбора нет. В современном мире главные геополитические проблемы без России решить никому не под силу.

А уж с председателем Си они вообще давние друзья и надежные партнеры, которые встречаются по несколько раз в году.

Что же касается требования вернуть Крым Украине, то Путин неоднократно заявлял, что вопрос о принадлежности полуострова России окончательно решен и обжалованию не подлежит. Так что можно констатировать - идея о приглашении России в "Восьмерку" мертворожденная и ничего, кроме пиаровских целей лидеров, ее озвучивших, не достигнет. Хотя, конечно, разговор на позитивной волне всегда лучше, чем бесконечные санкции и взаимные угрозы.

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