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дата публикации 27.08.19 23:56
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Ванильное мороженое, полеты в космос и Су-57: что Россия предложила Эрдогану

Путин и Эрдоган

Во время прогулки по авиасалону Путин угостил Эрдогана ванильным мороженым

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил российский авиасалон МАКС в подмосковном Жуковском, где ему сделали немало предложений, в том числе весьма дорогостоящих. Что же предлагали турецкому лидеру и чем заинтересовался он сам?

1. Су-57 и полеты на Су-30

Во время экскурсии по авиасалону Эрдоган проявил интерес к покупке новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57.

"Это Су-57? А он уже летает?" - спросил Эрдоган у президента России Владимира Путина во время осмотра машины. "Летает", - ответил тот. "А его можно купить?" - продолжил интересоваться Эрдоган. "Можете купить", - сказал Путин и засмеялся.

Позднее на пресс-конференции Путин сообщил, что Россия готова организовать для турецких летчиков полеты на истребителях Су-30СМ.

Вице-премьер Юрий Борисов также сообщил, что Турция демонстрирует неподдельный интерес к российским истребителям Су-35.

При этом министр промышленности и торговли России Денис Мантуров подчеркнул, что Турция пока лишь знакомится с российской боевой авиацией, о покупках говорить пока рано.

2. Отправка турецкого астронавта на орбиту

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предложил Эрдогану организовать отправку на МКС турецкого астронавта.

"У нас есть предложение к вам совместное - к юбилею республики организовать полет турецкого астронавта на орбиту. Центр подготовки космонавтов готов к этой работе", - сказал Рогозин.

Турецкий лидер тут же согласился и заявил, что готов присоединиться к "священной работе".

3. Поставки С-400

Путин сообщил, что во вторник была осуществлена поставка еще одной партии зенитно-ракетных комплексов С-400 по контракту с Турцией. В минобороны Турции заявили, что весь процесс передачи ЗРС займет около месяца.

По словам генерального директора концерна "Алмаз-Антей" Яна Новикова, 1 сентября начнется обучение турецких военных управлению С-400, оно должно продлиться до 2 января следующего года.

Как подчеркнул Эрдоган, вокруг поставок С-400 было "очень много сплетен", однако турецкие власти "не обращали на них ни малейшего внимания".

"Наша солидарность в этой области - мы хотим распространить ее на все остальные сферы оборонной промышленности. Также это может быть и по военным самолетам", - добавил он.

Российская сторона в свою очередь отметила, что готова предложить дальнейшие поставки С-400 после завершения поставок первой партии.

4. Газ по "Турецкому потоку"

По словам Путина, российский газ по трубопроводу "Турецкий поток" начнет поступать в Турцию до конца текущего года.

"После увеличения мощности "Турецкого потока" за счет второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции", - добавил Путин.

Он также напомнил, что компания "Росатом" строит первую в Турции АЭС "Аккую", первый энергоблок которой должен быть запущен в 2023 году.

5. Вологодское мороженое

Во время прогулки по авиасалону Путин также решил угостить своего турецкого коллегу мороженым. Эрдоган выбрал вологодское ванильное, а Путин взял себя стаканчики шоколадного и сливочного.

"За меня тоже заплатишь?" - спросил Эрдоган. "Заплачу, ты же гость!" - ответил Путин.

Продавщица назвала общую сумму - 210 рублей. Путин протянул ей пятитысячную купюру.

"Сдачу министру отдайте, - сказал Путин, указывая на главу минпромторга Дениса Мантурова. - Это ему на развитие авиации". "Спасибо за щедрость", - засмеялся Мантуров.

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теги: Реджеп Эрдоган  
   
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