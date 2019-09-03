Польша до сих пор подсчитывает потери от вторжения во время Второй мировой войны

Бомбардировка и разрушение Велюни 1 сентября 1939 года стало символом начала Второй мировой войны.

ALAMY

В связи с приездом мировых лидеров в Варшаву в эти выходные для участия в памятных мероприятиях, посвященных началу Второй мировой войны, Польша вновь потребовала компенсации от Германии за ужасные потери, понесенные польской нацией во время конфликта.

«Мы потеряли шесть миллионов человек, намного больше, чем любая другая страна, получившая значительные репарации» Это несправедливо. Это не должно быть так», заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью немецким СМИ.

Польский парламентский комитет до сих пор занимается оценкой суммы компенсации, однако возможно она будет больше, чем оценка коммунистического режима Польши в 1947 году, по которой потери страны во время войны составили 850 триллионов долларов (700 триллионов фунтов стерлингов, 765 триллионов евро) по текущей стоимости.

«Многое нужно проанализировать. Немцы сравняли с землей более тысячи польских деревень. Мы точно определим сумму, которую мы потребуем», добавил он.

Как война началась

На рассвете 1 сентября 1939 года Германия подвергла бомбардировке польский город Велюнь, город, не имевший военного значения. Целью было посеять ужас среди гражданского населения.

Сотни человек погибли, знания были разрушены, а оставшееся население спасалось бегством.

Нацистская Германия вторглась в Польшу, используя 45 сухопутных дивизий и воздушные бомбардировки.

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Через два дня после начала вторжения Британия и Франция объявили войну Германии. Спустя две недели Польша пострадали от еще одного вторжения, на этот раз от Советского Союза на востоке.

Об этом мало кому известно, но ущерб, причиненный Польше при бомбардировках Варшавы силами Люфтваффе в 1939 году, сопоставим с ущербом, причиненным немцам в результате британских бомбардировок Дрездена в 1945 году, когда число погибших составило до 25 000.

Вторжение Германии в Польшу обозначило начало одной из самых кровавых военных оккупаций, в которой немцы убили миллионы польских граждан.





При вторжении сил Гитлера тысячи погибли в результате бомбардировок Варшавы.

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Существуют разные оценки, но во время войны было убито более пяти миллионов польских граждан, возможно 17% населения, в том числе до трех миллионов польских евреев, убитых немцами во время Холокоста.

После неудачного восстания подпольной национальной армии Польши в 1944 году, в ходе которого было убито больше поляков, чем японцев при атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, Гитлер приказал разрушить польскую столицу.

Когда Красная Армия изгнала немецких оккупантов из Варшавы в 1945 году, Сталин установил в Польше лояльный ему коммунистический режим, просуществовавший до 1989 года.

Получили ли поляки репарации?

Черчилль, Рузвельт и Сталин договорились о том, что немецкие репарации Польше должны были осуществляться через Советский Союз в виде материалов, инфраструктуры и продуктов питания, но не деньгами.

Представитель правящей партии Аркадиуш Мулярчик заявляет, что его парламентский комитет занимается оценкой стоимости репараций, произведенных Польши после войны. «Эти репарации не соответствуют нашим потерям. Это очень, очень маленькая сумма», сообщил он би-би-си.

«В Польше до сих пор есть пожилые люди, которые никогда не получили ни одного евро компенсации, и они очень этим возмущены. Их возмущает, что евреи получают компенсации, а поляки не получают ничего», добавил он.

Опрос общественного мнения в Германии и Польше в 2018 году показал, что 46% поляков поддерживают требования выплат репараций, в то время как 76% немцев выступают против этих требований.

Господин Мулярчик заявил, что комиссия представит доклад после следующих парламентских выборов в Польше в октябре. Следующим шагом, надеется он, станет обсуждение этого вопроса с Берлином.

Что говорят в Германии

Польша теперь официально поднимет этот вопрос с Германией. Тем не менее, в правительстве Германии заявляют, что вопрос о репарациях юридически закрыт.

В 1953 году Польша подписала соглашение между СССР и коммунистической Восточной Германией, согласившись с тем, что репарации прекратятся с 1954 года.

Господин Мулярчик заявляет, что это соглашение недействительно, так как в то время Польша не было «независимой страной», а ее премьер-министр Болеслав Берут был советским агентом. По его словам, нет государственных документов, подтверждающих, что Польша отказалась от своего права на репарации.

Доктор Агнешка Лада, эксперт по польско-германским отношениям из польского аналитического центра Институт государственных дел, сомневается в том, что Варшава когда-либо поднимет этот вопрос с Берлином.

«Германия признает, что морально Польша имеет право требовать репарации, но также известно, что это – внутриполитическая игра за голоса избирателей», сообщила она би-би-си.

Тем не менее, господин Мулярчик признает, что поднять вопрос о репарациях – это не только проблема выплаты компенсаций.

Он также выражает обеспокоенность правительства тем, что когда мировые СМИ неточно пишут о «польских лагерях смерти», они пытаются переписать историю того периода.

«Это обсуждение репараций важно для нас, потому что когда объективные журналисты пишут о Второй мировой войне, они пишут о том, кто был агрессором, а кто был жертвой», заявил он.

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