Беларусь хочет улучшить отношения с США

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с американским советником по безопасности Джоном Болтоном в Минске.© Sergei Gapon/​AFP/​Getty Images

Отношения между управляемой авторитарными методами Беларусью и США считаются напряженными. Теперь президент Александр Лукашенко хочет открыть «новую главу».

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил вопрос о перезагрузке в отношениях с США. Его страна заинтересована в возобновлении сотрудничества, заявил глава белорусского государства на встрече с американским советником по национальной безопасности Джоном Болтоном в Беларуси (Белоруссии). Он хотел «открыто и дружественно» поговорить со своим гостем о неблагополучных отношениях, заявил Лукашенко по данным белорусского государственного агентстве Белта.

«Мы неоднократно предлагали закрыть эту плохую главу и начать новую», заявил Лукашенко. Визит такого высокопоставленного представителя правительства США имеет историческое значение. По белорусским данным, Болтон со своей стороны говорил об изменении геополитической обстановки. «История продолжается», сообщалось далее. Советник по безопасности в ходе визита по Восточной Европе также посетил Украину и соседнюю Молдавию.

Отношения между бывшей советской республикой Беларусь и США десятилетиями считаются напряженными. США неоднократно подвергали критике нарушения прав человека в стране, и более десяти лет назад они ввели санкции против этой страны. Белорусское руководство отреагировало на это высылкой дипломатов США.

Правящий авторитарными методами Лукашенко занимает свою должность с 1994 года. Против его переизбрания в 2010 году были резкие протесты оппозиции, подавленные насильственными мерами. Впоследствии многие оппозиционеры были приговорены к арестам.

Лукашенко поддерживает очень тесные контакты с президентом России Владимиром Путиным. С Россией Беларусь образует Союзное государство и зависит от нее в финансовом отношении. Сближение с США могло бы осложнить отношения с Россией.

Несколько лет, особенно после противоречащей международному праву аннексии Крыма Россией в 2014 году есть признаки попыток сближения со странами ЕС или Китаем.

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