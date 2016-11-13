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опубликовано редакцией на Переводике 13.11.16 17:05
скаут: Miroslav;
 
 

Психология европейских милитаристов на примере Прибалтики

Традиционная для Прибалтики тема антироссийской истерии вновь не дает покоя отставным европейским военным. На этот раз резонанс в информационном пространстве вызвало интервью экс-заместителя верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе генерала Ричарда Ширреффа, опубликовавшего в этом году книгу «Война с Россией: 2017».

Ричард Ширрефф известен как один из наиболее последовательных «ястребов» из числа высшего командования НАТО, выступающего исключительно за применение «языка силы» в диалоге с Россией.

В общем-то, взгляды генерала в отношении Москвы предельно понятны и сводятся они к следующему: от русских всегда стоит ждать подвоха, и поэтому следует постоянно держать всю свою военную мощь на чеку. Однако если прочесть непосредственно интервью этого человека, которое Ширрефф дал несколько дней назад латвийскому изданию IR, ход его мыслей просто потрясает!

Генерал в отставке Ричард Ширрефф действительно убежден в том, что Москва прямо-таки ждет не дождется хотя бы малейшего послабления военных рубежей Североатлантического альянса в Восточной Европе, чтобы начать стремительное вторжение в соседние европейские страны.

Один из возможных сценариев вторжения (по его мнению, наиболее вероятный) генерал описал в своей книге: в Риге проходит митинг промосковского русскоязычного населения, в ходе которого снайпер-провокатор открывает стрельбу по демонстрантам, что, в свою очередь, используется Владимиром Путиным для ввода войск под предлогом защиты «русского мира». Знакомый сценарий, не так ли? Где-то мы уже о таком слышали…

Ширреффа даже ничуть не смущает то, что он приписывает Путину использование так называемого украинского сценария для вторжения в прибалтийские страны. А так называемый украинский сценарий, с точки зрения моделирования «цветных» революций – это самая избитая банальщина, какую только можно придумать! Очевидно, что генерал, как говорится, перекладывает проблемы с больной головы на здоровую, но и это ещё не всё.

Затем же, когда журналист IR, проникшись ужасом ситуации, спрашивает у Ричачарда, что, по его мнению, необходимо сделать, чтобы не допустить подобного развития событий, ответ поражает свой гениальностью – увеличивать группировку войск НАТО вблизи российских границ и сконцентрировать внимание партнёров по альянсу на «сдерживании» агрессивного соседа с Востока.

Очень жаль, что такие люди как Ричард Ширрефф и ему подобные задают тон отношений России и Запада, ведь именно они, зачастую, советуют политикам, где и как расставлять акценты… В итоге мы имеем то, что имеем: Россия агрессор, а расширение блока НАТО на восток есть не что иное, как всего лишь укрепление системы региональной безопасности.

Такие, простите за выражение, «вояки» как Ширрефф, по сути, сами придумывают проблемы и угрозы, которых в реальности просто не существует, а потом настаивают на том, что решить их можно только «языком силы», и вполне успешно убеждают в этом широкие массы. Так кто в таком случае настоящий агрессор?!

Автор: Илья Новицкий


статью прочитали: 107 человек

   
теги: Европа, НАТО  
   
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