Dagbladet (Норвегия): США пытаются давить на Россию, а мы становимся мишенью для ракет

29 августа 2019

Хокон Брюн-Ханссен. Иллюстрация: nof.no

В Норвегии понимают, что становятся заложниками агрессивной политики США в геополитическом противостоянии с Россией. При этом норвежские военные продолжают делать заявления в антироссийском ключе. Об этом пишет норвежская Dagbladet.

Командующий норвежской армией Хокон Брюн-Ханссен рассказал, что Россия разместила ракеты средней дальности вдоль границы с Норвегией. Об этом он заявил в подкасте специализированной газеты Forsvarets forum «Война и всё такое».

«Россия развёртывает новые виды ядерного оружия средней дальности как вдоль границ прибалтийских стран, так и вдоль наших границ», — рассказал командующий. «Совершенно очевидно, что размещение ракет средней дальности — это новая и очень опасная игра», — прокомментировала ситуацию старший научный сотрудник Норвежского института внешней политики Юлие Вильхельмсен.

Вильхельмсен напомнила, что подписанный в 1987 году Договор о ракетах средней и меньшей дальности больше не действует. Это соглашение запрещало России и США иметь наземные ракеты средней дальности. В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из соглашения, поскольку, по его мнению, Россия его не соблюдала. В феврале этого года Владимир Путин высказал мнение, что договор нарушили США. И вот 2 августа ДРСМД остался в прошлом.

«Прошла всего пара недель после того, как ДРСМД прекратил действовать. Недавно США испытывали ракеты средней дальности, которые нарушали бы ДРСМД, если бы он всё ещё существовал, и Путин заявил, что Россия примет ответные меры, если США разместят эти ракеты в Европе. Экспертов тревожит, что ДРСМД перестал действовать, поскольку это может стать началом новой гонки вооружений. Возможно, она уже началась, — заявляет Вильхельмсен. — Это опасная для Европы ситуация. США могут разместить свои ракеты средней дальности в европейских странах вроде Польши или Норвегии, чтобы надавить на Россию. Но, становясь стартовой площадкой для американских ракет, европейские страны одновременно становятся и мишенью для России».

В подкасте Forsvarets forum участвовала также Хедда Лангемюр, руководитель Форума по иностранным делам и безопасности. Она заявила, что вооружения наращивают не только русские.

«Мы ведь делаем то же самое. Сначала учения „Единый трезубец“, а теперь временное размещение американского Второго флота ВМС в море на севере. Очевидно, что присутствие наращивают обе стороны», — заявила Лангемюр.

На вопрос, не провоцирует ли Норвегия Россию, начальник обороны Хокон Брюн-Ханссен ответил:

«Что более провокационно? Американский авианосец в Норвежском море в тысяче километров от России или направленные на нас ядерные ракеты в 16 километрах от нашей границы?».

При этом Брюн-Ханссен уверен, что Россия в ближайшее время не станет атаковать Норвегию ракетами, хотя осознаёт, что это новое оружие нацелено на Норвегию и европейские города, чего не было раньше, когда вооружения имели большую дальность.

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