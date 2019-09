архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 02.09.19 00:39 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “South China Morning Post”,

"Chinese in the Russian Far East: a geopolitical time bomb?" Китай - 21 августа 2019 г. Китайцы на российском Дальнем Востоке: геополитическая бомба замедленного действия? Совместные инвестиционные проекты Москвы и Пекина могут быть беспроигрышными на бумаге, но, как показывает опыт российского Дальнего Востока, они могут также вызвать недовольство присутствием Китая. Дети везут родниковую воду в деревне под Хабаровском, Россия. Инвестиционный фонд в 100 миллиардов юаней является последним в ряду усилий по укреплению приграничных связей Китая и России. Фото: AFP Недавние встречи Пекина и Москвы - на форуме «Один пояс, один путь» в прошлом месяце и на двухдневном саммите на прошлой неделе в России - являются последними в ряду усилий по укреплению китайско-российских связей, особенно вдоль границы. Однако, как и многие страны до того, Россия обнаружила, что работа с Китаем может быть обоюдоострой вещью. Китайско-российские отношения сейчас "самые лучшие за всю историю", заявил президент Китая Си Цзиньпин российским СМИ, присутствовавшим на саммите. Эти слова были подкреплены объявлением о выделении 10 миллиардов долларов США на трансграничные инфраструктурные проекты. Но при всех фанфарах вокруг фонда, китайские инвестиции в регионе способствуют разжиганию напряженности, вызывая опасения по поводу растущего присутствия Китая на российском Дальнем Востоке. Побочный эффект инвестиций Пекина - приток китайских мигрантов - часто воспринимается местными жителями как выражение фактической территориальной экспансии Китая. Некоторые российские политические группы и средства массовой информации воспользовались этим беспокойством и преднамеренно раздули из него сенсацию. Апокалиптический фильм «Китай - смертельный друг» (в серии «Обманутая Россия») мгновенно стал интернет-хитом после его выхода в 2015 году. В фильме нам говорят, что Китай, в своем стремлении к мировому господству, готовится вторгнуться на российский Дальний Восток и что китайские танки могут дойти до центра Хабаровска за 30 минут. Расположенный всего в 30 км от границы с Китаем, Хабаровск является вторым по величине городом Дальнего Востока (после Владивостока) и административным центром региона. Несмотря на страхи, масштабы миграции [китайцев] на самом деле не так велики. По данным российской переписи 2010 года, число китайцев, проживающих в стране, составило всего 29 000 человек по сравнению с 35 000 в 2002 году, то есть не более 0,5% от общей численности населения Дальнего Востока. Однако, по другим оценкам, число китайцев в России составляет от 300 000 до 500 000 человек. Президент Китая Си Цзиньпин пожимает руку президенту России Владимиру Путину во время их встречи в Астане. Обе страны наращивают экономическое сотрудничество на приграничных территориях. Фото: AFP Согласно российской статистике, число китайцев, въезжающих в страну, растет, но также растет и количество уезжающих. Например, в 2015 году в Россию въехало 9 083 владельца китайских паспортов, а выехало - 9 821 человек. Короче говоря, несмотря на то, что нелегальная китайская иммиграция действительно имеет место быть, нет никаких доказательств тихой китайской аннексии российского Дальнего Востока. Но проблема китайского присутствия на Дальнем Востоке касается обнаженного нерва России, в основном по двум причинам. Во-первых, россияне рассматривают это присутствие в контексте огромного и растущего экономического и демографического дисбаланса с Китаем и, во-вторых, продолжавшейся три десятилетия китайско-советской конфронтации, включая пограничные столкновения в конце 1960-х годов. Население Китая примерно в 10 раз больше населения России. Население Дальнего Востока, состоящего из семи краев и областей, составляет немногим более 6 миллионов человек - средняя плотность менее одного человека на квадратный километр. Кроме того, население в этом регионе сокращается из-за низких показателей рождаемости и миграции в другие регионы России, где условия жизни и труда лучше. С 1991 года ДВ потерял около четверти своего населения. Валовой внутренний продукт Китая почти в 10 раз превышает российский, и разрыв увеличивается. Экономика Китая растет почти на 7 процентов в год, в то время как Россия только что пережила рецессию и вряд ли вырастет более чем на 1,5-2 процента в ближайшие годы. Независимо от своих богатых природных ресурсов, Дальний Восток остается одним из самых проблемных регионов России с точки зрения инфраструктуры, промышленного развития и условий жизни. Устаревшая инфраструктура большинства городов и деревень, особенно приграничных, резко контрастирует с современными объектами, построенными в приграничных городах Китая, таких как Суйфэньхэ или Хэйхэ. Территориальные вопросы В соответствии с Айгунским договором 1858 года между Российской империей и династией Цин, полностью изменившим положения прежнего Нерчинского договора 1689 года, ​​китайско-российская граница была установлена по реке Амур. Россия получила более 600 000 кв. км на левом берегу Амура, - территорию, известную как Приамурье, которая контролировалась Китаем. С подписанием Пекинского соглашения два года спустя Россия также приобрела обширную территорию на правом берегу Амура, к востоку от его притока - реки Уссури (Уссури впадает в Амур в районе Хабаровска) - получив, таким образом, полный контроль над Приморским краем вплоть до Владивостока. Китаец продает товары на рынке во Владивостоке. По некоторым оценкам, число китайцев в России составляет от 300 000 до 500 000 человек. Фото: AFP В Китае оба договора рассматриваются как неравноправные составленные во времена слабости Китая. В 1969 году, когда конфронтация между Пекином и Москвой достигла своего пика, на границе вспыхнули военные столкновения, что вызвало опасения начала тотальной войны. В 1989 году двусторонние отношения нормализовались. Демаркация границы была, в основном, завершена в соответствии с соглашением 1991 года. Историк Борис Ткаченко говорит, что Китай получил 720 кв. км. По иронии судьбы, территория, которую он получил, включала остров Чжэньбао (Даманский) - место ожесточенного военного противостояния в 1969 году. Вопрос о территориальном статусе двух небольших островов возле Хабаровска у слияния рек Амур и Уссури - Инлун и Хэйсяцзы - был оставлен на будущее. В соответствии с соглашением 2004 года, первый и около половины второго были переданы Китаю. Критики в России говорят, что Москва пошла на слишком большие уступки. С подписанием дополнительного пограничного соглашения в 2008 году были официально решены все территориальные вопросы между двумя странами. Китай и Россия теперь стратегические партнеры. Но многие в Китае считают, что, поскольку Айгунский договор и Пекинская конвенция были несправедливыми, Китай должен в какой-то момент вернуть территории, которые он в своё время уступил. Экономическое измерение Экономическая активность китайцев на Дальнем Востоке, с молчаливого одобрения России, продолжает расти. Одним из основных направлений деятельности Китая на Дальнем Востоке, а также в Сибири, является сельское хозяйство. Китайские фермеры выращивают кукурузу, сою, овощи и фрукты, многие занимаются свиноводством. Для этого Россия сдает в аренду землю - сотни тысяч гектаров, как правило, по льготным ставкам. Недавно было подписано новое соглашение об аренде китайцами около 150 000 гектаров сельскохозяйственных земель в Забайкальском крае в Восточной Сибири на 49 лет по символической цене около 5 долларов США за гектар. Почти все леса в районе китайской границы уже сданы в аренду для добычи древесины. Критики в России говорят, что это означает распродажу родной земли по сниженной цене. Но это риторика. В то же время, существуют более важные вопросы, вызывающие озабоченность. Самая большая головная боль - чрезмерное использование химикатов. По данным российских контролирующих органов, содержание нитратов во фруктах и ​​овощах, выращенных китайцами, намного превышает нормы. Многие используемые ими химические вещества неизвестны в России, и методологии их анализа не существует. Это создает риски для здоровья потребителей, а также риск деградации почвы. Еще одним сюрпризом для россиян стали китайские свинофермы. Животные растут в «немыслимом» темпе и до «немыслимых» размеров - очевидно, из-за интенсивного использования химических веществ в их кормах. В 2009 году Китай и Россия запустили долгосрочную программу сотрудничества в приграничных регионах. Она включает 205 ключевых проектов: 94 с российской и 111 с китайской. Последние, однако, в основном застопорились, поскольку российские партнеры не предоставляют достаточно средств для их реализации. Строители работают на строительной площадке автодорожного моста Хэйхэ-Благовещенск на границе Китая и России. Автодорожный мост протяженностью 19,9 км протянулся от пограничного города Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая до российского города Благовещенска. Автодорожный мост планируется открыть для движения в октябре 2019 года. Фото: Синьхуа. В отличие от этого, китайские проекты, начатые в России, - это добыча металлических руд и других природных ресурсов, производство цемента и модернизация объектов таможенного и пограничного контроля. При реализации проектов сотрудничества китайская сторона, в первую очередь, стремится направить большое количество рабочих. Чаще всего это является предварительным условием для запуска таких проектов. В 2014 году в России был принят закон «О территориях ускоренного развития» (ТУР) - особых экономических зонах, где предоставляются значительные налоговые и другие льготы, в том числе сниженные сборы за добычу полезных ископаемых. Для найма иностранных работников разрешения не требуется. Территории созданы изначально на 70 лет, но срок может быть продлен. Они управляются не местными администрациями, а комитетами и управляющими компаниями, назначаемыми правительством. Земля или недвижимость там могут быть конфискованы у граждан России по требованию управляющей компании. Изначально ТУРы будут создаваться только на Дальнем Востоке, начиная с Хабаровского края и Приморья. Китайцы будут основными игроками и бенефициарами. Китай может перевести на ДВ больше крупных предприятий, - от строительных проектов до судостроения и телекоммуникаций. Российская сторона готова их принять при условии, что они соответствуют экологическим нормам. Все это, очевидно, создает почву для более глубокого вовлечения китайцев в экономику ДВ и, по-видимому, роста числа китайских жителей. Тем не менее, их число не будет резко расти. Экономические факторы, ограничивающие присутствие Китая, также работают. Гости осматривают модель теплоэлектростанции в Ярославской области, Россия. Газопаровая теплоэлектростанция, построенная совместным китайско-российским предприятием, была официально введена в эксплуатацию. Фото: Синьхуа Во-первых, в Китае есть свои собственные неразвитые районы, особенно на западе, с небольшой плотностью населения, сравнимой с российским ДВ. Для Пекина развитие этих областей представляется приоритетом. Во-вторых, привлекательность России как места выезда на работу снижается, поскольку заработная плата в Китае растет быстрее и, возможно, уже превысила российский уровень. В-третьих, российская экономика переживает спад, и темпы её роста, как ожидается, будут очень низкими. Роста энтузиазма со стороны китайских инвесторов не наблюдается. У них есть много других привлекательных зарубежных направлений для инвестиций по всему миру на выбор. Диагностика и перспективы Масштабы китайского присутствия на Дальнем Востоке по-прежнему сравнительно невелики. В ближайшие годы оно, вероятно, будет расти - не резко, но умеренными темпами. Экономические интересы обеих сторон дополняют друг друга, а не противоречат друг другу. Российский ДВ нуждается в китайских трудовых ресурсах, деньгах и технологиях. Китаю нужны земля, природные ресурсы и рынки Дальнего Востока. Это будет способствовать укреплению экономических связей, а это долгая игра “в плюс”. Тем не менее, существует риск того, что эти всё более усиливающиеся связи могут также вызвать беспокойство и напряженность, особенно с российской стороны, и могут способствовать росту националистических и ксенофобских настроений. Чтобы решить эту проблему, оба правительства должны правильно расставить приоритеты в своих экономических программах, одновременно нейтрализуя их потенциально негативное влияние на общественное мнение. Россия будет вынуждена шаг за шагом приспосабливаться к большему количеству китайцев, обеспечивая им комфортную рабочую и жизненную среду, заставляя их соблюдать свои правила и в то же время объясняя жителям ДВ, что их опасения преувеличены. Взаимодействие с китайцами будет продуктивным только в том случае, если все больше россиян, основываясь на улучшенной инфраструктуре и развитии новых отраслей, решат жить и работать на Дальнем Востоке,. В противном случае, как сказал президент Владимир Путин , большинство населения России будет говорить по-китайски, по-японски или по-корейски ... но, прежде всего, без сомнения, по-китайски. Вопрос о китайцах на Дальнем Востоке определенно решаем, но только в том случае, если Россия сможет привлечь больше россиян в регион. Если нет, то растущее китайское присутствие может стать геополитической бомбой замедленного действия. ■ Иван Целищев - профессор и декан факультета Университета менеджмента Ниигаты в Японии, автор книги «China Versus the West: The Global Power Shift of the 21st Century» статью прочитали: 58 человек Комментарии