Россия и Китай - в панике

Соединённые Штаты Америки энергично, с размахом, вступили в гонку вооружений великих держав!

RYAN PICKRELL AUG 21, 2019

U.S. Army photo by Sgt. Michelle U. Blesam, 210th FA Bde PAO

Реактивная система залпового огня M270 во время учений с боевыми стрельбами в Rocket Valley, Южная Корея, в сентябре 2017

Первое, после выхода из Договора о ядерных силах средней дальности, испытание Соединёнными Штатами ракеты поставило Россию и Китай на грань нервного срыва, - оба соперника утверждают, что США начинают новую гонку вооружений, которая повышает вероятность вооруженного конфликта.

В начале этого месяца прекратил действовать Договор о РСМД, а в воскресенье США провели свои первые испытания крылатой ракеты наземного базирования.

Россия заявила, что США «взяли курс на разжигание военной напряженности», а Китай выразил обеспокоенность тем, что США «вызовут новый раунд гонки вооружений»

Первое, после выхода из Договора о ракетах средней и малой дальности, испытание Соединёнными Штатами ракеты заставило вздрогнуть Россию и Китай, и оба соперника, каждый из которых обладает ядерным оружием, предостерегли, что США начинают новую гонку вооружений великих держав, которая повышает вероятность вооруженного конфликта.

Россия заявила, что США «взяли курс на разжигание военной напряженности», а Китай выразил обеспокоенность тем, что действия США «вызовут новый виток гонки вооружений», что сделает конфликт более вероятным.

Эксперты по контролю над вооружениями заявили, что «новая ракетная гонка» уже идет полным ходом, и что стратегические соперники, вероятно, противопоставят американским разработкам свои соответствующие вооружения

Американские военные в воскресенье провели первые летные испытания крылатой ракеты наземного базирования, ракеты, которая ещё чуть более двух недель назад была бы запрещена в Договором о РСМД.

Договор 1987 года был соглашением эпохи холодной войны между Вашингтоном и Москвой, в котором были наложены ограничения на разработку ракет средней дальности, т.е. запрещающее обеим сторонам разрабатывать и/или размещать ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров. Китай - никогда не являвшийся участником этого соглашения - десятилетиями разрабатывал ракеты в этом диапазоне.

Обвинив Россию в нарушении соглашения в связи с ее работой над ракетой Novator 9M729, ракетой, которую НАТО называет SSC-8, США в начале этого года заявили, что они «будут продвигаться в развитии собственного военного ответа» - эту позицию поддержала НАТО.

Когда в начале августа США официально вышли из договора, министр обороны Марк Эспер объяснил, что министерство обороны «основательно займется разработкой обычных ракет наземного базирования».

Шестнадцать дней спустя США провели свой первый после-РСМД испытательный пуск, встревоживший не только Москву, но и Пекин.

DoD photo by Scott Howe

В воскресенье в 14:30 по тихоокеанскому времени, на острове Сан-Николас, штат Калифорния, Министерство обороны провело летные испытания крылатой ракеты наземного базирования традиционной конфигурации

«Мы не позволим себе втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений», - заявил, согласно сообщению газеты Guardian, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Призывая США отказаться от менталитета "холодной войны", представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил, что это и будущие испытания "приведут, в конечном итоге, к обострению военной конфронтации", которая нанесет ущерб "международной и региональной безопасности".

»Россия, которая утверждает что она не нарушала Договор о РСМД, неоднократно предостерегала США от размещения ракет средней дальности в Европе.

Ракетой, испытанной в воскресенье, как объясняет The War Zone, была запущенная с земли BGM-109 Tomahawk, модификация BGM-109G Gryphon, американской ракетной системы, которая вместе с баллистической ракетой средней дальности Pershing II входила в передовые тактические ядерные силы в Европе до подписания Договора о РСМД и уничтожения всех соответствующих систем оружия.

Явно отвечая Москве, США заявили, что, после выхода из Договора о РСМД, они не планируют размещать ракеты в Европе. У Пекина, может быть, есть больше причин для беспокойства.

Пентагон, и, в частности, новый министр обороны - выразил заинтересованность в размещении новых ракет средней дальности на Тихом океане для противодействия таким региональным угрозам, как Китай.

Эспер недавно заявил журналистам, что, по крайней мере, 80% китайского арсенала - «это системы среднего радиуса действия», добавив, что Китай не должен удивляться «тому, что мы тоже хотели бы иметь подобные возможности».

Китай негативно ответил на эти новости, заявив, что не позволит США разместить ракеты у своего «порога»

США ещё не объявили, где будут развернуты эти ракеты.

Одни наблюдатели считают, что США втягиваются в крупномасштабную гонку вооружений поскольку фокусируются на соперничестве великих держав, другие видят в этом разумную эволюцию стратегического военного потенциала США.

«Мы хотим, чтобы руководство Китая каждое утро просыпалось и думало: «Это не хороший день, чтобы начать борьбу с Соединенными Штатами или их союзниками», - сказал Том Карако, эксперт по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований.

За прошедшие годы Китай разработал очень мощные ракеты, предназначенные для нанесения ударов по американским базам в Тихом океане и уничтожения американских авианосцев, поэтому у США появилась заинтересованность в развертывании новых комплексов чтобы склонить чашу весов на свою сторону

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