Согнав российскую машину с сирийской дороги, американские военные посылают [русским и туркам] убедительный сигнал

by Tom Rogan | February 19, 2020

Продолжая нарушать свое слово, российские военные преследуют американские вооруженные силы в северной и восточной Сирии. Но, к счастью, американские военные дают им решительный отпор.

Посмотрите, что произошло в среду, когда российский военный конвой попытался обогнать американский патруль возле Камишли, вблизи турецкой границы. Если вы ограничены во времени, начните сразу с 30-й секунды. Вы не пожалеете.

В этом видео четко видны стратегические установки и тот вид ответа, которые они представляют.

Во-первых, он информирует российских военачальников о том, что силы США имеют как полномочия, так и прямые указания на использование соответствующих сил для выполнения своей миссии. Россия проводит подобные выходки примерно в 100 милях от того места, где, как они сказали, они будут оставаться, чтобы попытаться вытолкнуть Соединенные Штаты из Сирии.





Русские недовольны тем, что президент Трамп послушал своих советников и сохранил небольшой военный контингент США для защиты нефтяных месторождений, которые имеют решающее значение для будущего курдских и суннито-арабских союзников Америки. Россия хочет этих нефтяных месторождений для себя и сирийского диктатора Башара Асада и предпринимает ряд скрытых и открытых усилий, чтобы убедить Трампа отказаться от своих сирийских союзников.

Данная демонстрация решимости также, в свою очередь, удерживает Россию от эскалации. Это важно в контексте давних российских угроз в отношении американского персонала в Сирии. Самый серьезный пример - использование российскими спецслужбами наемников для нападения на войска США в 2018 году .

Это плохо кончилось для русских, когда тогдашний министр обороны Джим Маттис приказал нанести авиаудары, чтобы «аннигилировать» их силы. Но Владимир Путин обязательно пойдет на обострение, если почувствует слабость Америки. Сгоняя этих парней с дороги, США демонстрируют качества противоположные слабости.

К тому же, это видео послужит ещё одной важной цели: вызовет очень нужные сейчас улыбки в Турции.

Это ценно тем, что бывший союзник Америки по НАТО в настоящее время в ярости из-за наступления России, Ирана и Асада в западной сирийской провинции Идлиб. Это наступление, предпринятое, опять же, в нарушение обязательств России по прекращению огня перед Турцией, вызвало новый гуманитарный кризис.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожает начать контрнаступление против сил Асада. Но, в продемонстрированной решительности США перед Россией, турки в правительстве и широкой общественности найдут новую причину для восстановления альянса с США. Самая могущественная нация мира показывает Турции, что у той есть союзник, вместе с которым можно противостоять злодеяниям России в Сирии.

Короче говоря, это видео является прекрасным доказательством старой поговорки: одна картинка стоит тысячи слов, видео стоит еще больше.

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