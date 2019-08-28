навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
28.08.19  

Любовь к деньгам победила: ненавидящая Россию певица Катамадзе не смогла отказаться от концерта в Москве

(0)
 
27.08.19  

Ванильное мороженое, полеты в космос и Су-57: что Россия предложила Эрдогану

(0)
27.08.19   Редакция

Основная задача в контроле за властью? Так что же дальше, братья?

(0)
 
26.08.19  

Как из-за картины Сарьяна друга Брежнева уволили, или Горькая полынь кисти мастера

(0)
 
25.08.19  

Патриарх против Путина: Financial Times рассказала о разладе РПЦ с Кремлем

(0)
 
25.08.19   Редакция

Чем больше сближаются Китай и Россия, тем более бессмысленными становятся попытки Трампа вбить между ними клин

(0)

последние за вчера, 27.08.19  
 
23:56  

Ванильное мороженое, полеты в космос и Су-57: что Россия предложила Эрдогану

(0)
 
23:47  

Путин и евреи

(0)
10:57   Редакция

Основная задача в контроле за властью? Так что же дальше, братья?

(0)
 
04:46   Редакция

Русские нападают на нас уже 100 лет

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 28.08.19 00:15
скаут: Игорь Львович;
   
 

Любовь к деньгам победила: ненавидящая Россию певица Катамадзе не смогла отказаться от концерта в Москве

Назвавшая Россию агрессором, а Путина врагом грузинская певица Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве, несмотря на обещание не выступать в России.

Грузинская певица Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве, несмотря на недавние заявления о том, что Россия — это агрессор, а президент Владимир Путин — ее враг.

В графике гастролей артистки по-прежнему значится выступление в московском Vegas City Hall, а на сайте можно купить на него билеты. Речь идет о концерте 27 марта 2020 года. Цена за билет начинается от 900 рублей и заканчивается 9 тысячами. Организаторы концерта подтвердили, что билеты на выступление артистки продаются и предложили забронировать их, пока они еще остались.

Ранее Нино Катамадзе публично поддержала антироссийские беспорядки в столице Грузии, которые бушевали несколько дней. Участники акции выкрикивали антироссийские лозунги и пытались штурмом взять здание парламента Грузии. За беспорядками стояла партия грузинского экс-президента Михаила Саакашвили, который в 2008 году отдал приказ о начале войны с Южной Осетией.

Грузинская певица Катамадзе, уже 11 лет выступающая в России, написала в Facebook, что поддерживает участников беспорядков и тоже считает Россию агрессором, а президента Путина — врагом. Также она пообещала, что больше не будет выступать в России.



статью прочитали: 2 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 