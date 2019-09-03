Коломойский: Прозападная политика обошлась Украине почти в $100 млрд

02.09.19 Автор Михаил Мищишин

Нет более правильного украинца, чем еврей! Наверное, Украину-таки надо переименовать в Иерусалим на Днепре. Почему Игорь Коломойский говорит сейчас то, о чем думает каждый простой украинец, что очевидно, в конце-концов, но о чем молчал каждый облеченный властью украинский националист, при виде западного политика словно Славы Украины в рот набравший?

Коломойский сейчас говорит то, что, очевидным образом, должны были сказать и сделать украинские националисты.

Неужели нам трудно было признать гражданским конфликт на востоке? То, что Украина - это два народа, русский и украинский, и даже три, в том числе - евреи и многие другие? Почему мы считали проукраинским делом заставлять русскоговорящих украинцев говорить по украински, в том числе и в Раде?

Что это дало нам, кроме разобщения украинцев и ослабления Украины и прихода на этой волне, скорее всего, что карикатурных Слуг народа к власти?

Да, они намного умнее и лучше, чем кровавые патриоты Порошенко, думавшие лишь о том, как удержаться у власти и не отвечать за кровь, которую, ради собственного благополучия они пролили в Украине. И ни о чем другом они не думали!

Ничего, кроме компрометации украинского национализма и украинской национальной идеи это нам не дало. Вот вам и весь современный украинский национализм. Все наши Ющенко-Порошенко и их вызывавшая раздражение даже у украинцев глупая и кровавая команда насильников над Украиной, с напыщенным видом изрекавшая сущий вздор 24 часа в сутки за деньги налогоплательщиков, кстати.

Позир, позир та бильш ничого. Так кто нам в нашем украинском горе виноват, кроме нас самих? Ну, вот каким боком тут можно пришить к нашей собственной свидомой дурости русских?

А теперь то, что должны были сказать думающие украинские националисты, и говорили, кстати, говорят евреи. Думающие украинцы говорили - но идущие свий до свого по свое их не услышали. А вот евреи - те прекрасно рассмотрели и услышали сдавленный стон украинского народа! Причем, сделали это гораздо-гораздо лучше наших слепых, бундючных и захланых керманычей, нашых хвалькуватых козацькых старшын та их соковытых, пидлых та жорстокых пидпаскив! И сегодня евреи с полным правом и по делу говорят от имени украинского народа! Чаяния украинцев выражают Коломойский и его Слуги народа. И говорят - очень правильно!

Так шо вы себе как хотите, но нет лучше и умнее, патриотичней украинца, чем-таки еврей!

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Страны Запада не спешат компенсировать Украине потери, связанные с гражданской войной в Донбассе. Об этом заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский 30 августа в интервью изданию «Цензор.нет».

Я не критикую взаимодействие с США. Я говорю, что мы потеряли из-за нашей прозападной политики…, вероятно, $100 млрд ВВП, а потом они компенсируют $3 млрд. Еще и не просто, а в долг. Твой же доллар отдать тебе под проценты», — заявил он.

По мнению Коломойского, Запад должен компенсировать Украине потери, связанные с гражданской войной в Донбассе, в двукратном размере:

«У нас из-за войны пол-ВВП украли — $100 млрд! Так может, они нам должны $200 млрд дать взамен?»

Бизнесмен раскритиковал Международный валютный фонд (МВФ) за то, что он взаимодействует с Украиной только в сфере экономики, не учитывая геополитики:

«МВФ дали $15 млрд, а обратно забрали 13 — они чистые мироеды и кровопийцы. Их Украина как таковая не интересует. Более того, у них геополитика совершенно разделена с бизнес-интересами. Зачастую бизнес-интересы превалируют», — добавил он.

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