Прошло более года после закрытия консульства в Сиэтле - русские и русские американцы «чувствуют, что остались одни»

1 сентября 2019 года

Михаил Савватеев (слева) и Сергей Гладыш являются членами русской общины Сиэтлского района, которой пришлось адаптироваться к новым реалиям после закрытия российского консульства в Сиэтле в прошлом году. Гладыш - исполнительный директор Инициативы российско-американского сотрудничества, вице-президентом которой является Савватеев. Это бывшие президент и советник Русского клуба в Вашингтонском университете. (Беттина Хансен / The Seattle Times)

Paige Cornwell, штатный репортер The Seattle Times

РЕДМОНД - Группа пожилых русских иммигрантов сидит в китайском ресторане, предаваясь воспоминаниям о здании в Сиэтле, которое связывало их с домом.

Для этих восьмидесяти- и девяностолетних стариков бывшее российское консульство было единственной связью между их родиной и приемной страной. Они приходили туда на празднование русских и американских праздников. Они могли звонить и задавать вопросы, если слышали какие-либо тревожные слухи об изменениях в России. Они получают ежемесячную пенсию от российского правительства, это требует оформления документов, которые раньше заверялись в консульстве.

Они охотно говорят по-русски о том какое содействие и поддержку оказывало им консульство. Но пожилым людям нужно всего лишь одно слово, чтобы описать, какими были 16 месяцев с момента закрытия российского консульства на фоне политической напряженности между двумя странами:

«Плохими».

«Это похоже на «холодную войну» - говорит Татьяна Цейгер, выросшая в Москве, а Игорь Ноздрин перевел - Я пережила те времена. Я помню это»

После закрытия российского дипломатического представительства русская община Сиэтла - одна из крупнейших в США - адаптировалась к изменившимся реалиям. Они летели через всю страну, чтобы заполнить документы, посещали мероприятия по информированию, которые иногда проводились в этом районе российским посольством, и организовывали торжества, которые ранее проводились должностными лицами консульства.

Но помимо материально-технических проблем сохраняется чувство потери. Некоторые говорят, что дом-база, существовавшая более двух десятилетий, исчезла в то время, когда ухудшение отношений могло быть заторможено, по крайней мере в небольшом масштабе, за счет местного представительства.

«Это символизировало ухудшение отношений», - сказал Сергей Гладыш, исполнительный директор российско-американской кооперативной инициативы, некоммерческой организации, базирующейся в Сиэтле. «Мы чувствуем, что остались одни».

Нет форпоста на Западном побережье

Согласно данным переписи, в регионе Пьюджет-Саунд проживает около 16 000 человек, родившихся в России. По всему штату Вашингтон их число возрастает до 26 000, одна из самых больших групп населения в США. Русский язык является вторым по распространенности после испанского среди изучающих английский язык, в государственных школах Вашингтона .

Консульство в Сиэтле, открытое в 1992 году с большой торжественностью, (отчасти потому, что оно было первым, созданным Российской Федерацией после распада Советского Союза), находилось на 25-м этаже здания в центре города. Консульская резиденция находилась в доме Сэмюэля Хайда , особняке по адресу: улица Э. Мэдисон, 3726, где размещались дипломаты и проводились мероприятия.

Администрация Трампа, в прошлом году, приказала закрыть российский форпост на Западном побережье в связи с предполагаемой причастностью России к отравлению бывшего шпиона в Великобритании. Близость консульства к объектам Боинга и базе подводных лодок ВМС в Бангоре была одной из причин, приведших к закрытию. Чиновники также подчеркнули озабоченность по поводу продолжающегося шпионажа; пара, которая жила в Сиэтле со своим сыном-малышом, была арестована в 2010 году после расследования, в ходе которого выяснилось, что они были российскими шпионами, действовавшими под глубоким прикрытием .

В ответ Россия закрыла консульство США в Санкт-Петербурге. Россия и США взаимно выслали дипломатов из обеих стран.

А так как за год до Сиэтла было закрыто консульство в Сан-Франциско, то Западном побережье не осталось ни одного дипломатического представительства России. Ближайшее российское консульство находится в Хьюстоне, но все штаты, обслуживавшиеся консульством в Сиэтле, в том числе те, в которых проживает значительное число российских граждан, такие как Аляска и Калифорния, были переведены в юрисдикцию посольства в Вашингтоне, округ Колумбия.

Пресс-служба посольства России сообщила, что большинство людей, которые работали в консульстве Сиэтла, вернулись в Россию. Небольшая группа переехала в консульство Вашингтона, где они и продолжают работать.

Члены сообщества делятся поучительными историями о проблемах, вызванных изменениями. Посещение больной бабушки в Санкт-Петербурге отменено, потому что внук не мог взять несколько дней отгулов, чтобы вылететь в Вашингтон и получить обновленный паспорт. Визовые бланки теряются на почте. Для документов, которые могли бы быть нотариально заверены в ближайшем консульстве за 50 долларов США, теперь требуется русскоязычный адвокат, который взимает 250 долларов США.

Если бы до апреля прошлого года Михаил Савватеев увидел, что срок действия его российского паспорта истекает, то все, что ему нужно было бы сделать, - это заехать в здание в центре Сиэтла. Сейчас, вместо этого, Савватееву, который является вице-президентом Российско-американской кооперативной инициативы, пришлось лететь в Вашингтон, округ Колумбия, - и потратить сотни долларов - чтобы завершить то, что раньше потребовало бы лишь короткой поездки на автобусе.

«Это хлопоты», - сказал Савватеев, родившийся в Москве и выросший на острове Мерсер. «Проще было пройтись по улице [в консульство]. [Сейчас] Если что-то не получается, это огромная проблема ».

«Консульство - это было содействие и поддержка»

Дом Сэмюэля Хайда, ныне вакантный особняк, в котором размещались российские дипломаты, был для многих центральным элементом сообщества. Именно там молодежь могла больше узнать о родине своих родителей и где ветераны, сражавшиеся на фронтах Великой Отечественной или пережившие осаду Ленинграда могли получить награды за их службу.

«Консульство - это было содействие и поддержка», - сказал Игорь Ноздрин, который тесно сотрудничает с 50 пенсионерами, получающими пенсионные пособия.

Пожилые люди, у которых возникали проблемы с компьютером или смартфоном, использовали консульство в качестве информационной службы, и в его отсутствие узнать о новом событии или изменении для них практически невозможно, сказала Елена Мушкатина, менеджер по гериатрической помощи в Службе еврейской семьи. Она отмечает усиление тревожности и страхов среди этой группы иммигрантов.

С закрытием консульства «также не хватает эмоциональной заботы», сказала она.

Циля Мурштейн, выжившая в концлагере времен Второй мировой войны, которая переехала в штат Вашингтон из Белоруссии 22 года назад, сказала, что люди этой группы чувствуют себя «забытыми и потерянными».

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