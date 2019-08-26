Как из-за картины Сарьяна друга Брежнева уволили, или Горькая полынь кисти мастера

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23.08.2019 Сергей Баблумян

Во власть редко попадают бездарные и тупые. В основном это люди умные, образованные, разбирающиеся в культуре и искусстве. Те, кто может распознать и оценить талант, восхититься им. Но порой судьба преподносит этим людям изысканного вкуса неприятные сюрпризы. История, которую вспомнил колумнист Sputnik Армения Сергей Баблумян, как раз из разряда таких.

Высокому гостю из Москвы приехать в Ереван и не посетить мастерскую Сарьяна, все равно что не увидеть Матенадаран или проигнорировать дегустационный зал Ереванского коньячного завода. Между тем, Николай Анисимович Щелоков был по положению не просто высоким, а очень высоким гостем, не только в силу служебного положения. Щелоков был близким другом самого Брежнева, а это покруче любых тостов и эполет.

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Мартирос Сарьян

Если говорить о так называемых "силовиках" (такого термина в те времена не было), то, конечно, председатель КГБ всегда считался (и являлся) фигурой покрупнее, чем министр внутренних дел. Да, эти организации извечно соперничали друг с другом, а во времена Щелокова их конкуренция и вовсе переросла в глухую вражду. Но, Щелоков был другом Брежнева, а Андропов, при всех своих заслугах перед Центральным комитетом и лично ее генеральным секретарем – сердечным другом не был.

Так вот, в самый пик своего величия, а именно в 1971 году, приезжает союзный министр в Ереван поучаствовать в празднествах по случаю 50-летия армянского МВД. Гостя привечают по высшему разряду, а поскольку министр знал толк в искусстве, то приводят в дом-музей Мартироса Сарьяна.

Великий живописец, а Мартиросу Сарьяну было к тому времени уже за 90 лет, как может рассказывает визитеру о своих картинах, Щелоков слушает и смотрит с неподдельным вниманием, и тут особенно по душе ему приходится картина "Полевые цветы".

Сарьян Мартирос Сергеевич. Полевые цветы. 1951

Здесь требуются два пояснительных слова. Дело в том, что Щелоков и в самом деле понимал и любил искусство. Впервые в истории своего сурового ведомства он открыл в нем "Университет культуры", где ректором стал Арам Хачатурян, а в числе заведующих кафедрами тоже наш соотечественник Лев Кулиджанов. Таким образом интерес генерала к живописи не был обычной данью вежливости. И то, что ему так понравились "Полевые цветы", свидетельствовало об утонченности вкуса.

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Министр внутренних дел СССР Николай Анисимович Щелоков.

А вот дальше начинается уже чистый детектив, и тут уже я прибегаю к помощи моего давнего друга генерала Оскиана Галустьяна, служившего в то время помощником министра ВД Армении.

-Заметив особенный интерес гостя к полотну с цветами, руководство МВД Армении решает выкупить картину и подарить ее Щелокову. Однако, нюанс в том, что сам художник предлагал от всего сердца преподнести эту картину в дар,- рассказывает Галустьян.

-Почему?

- Я думаю, что поводом послужил разговор. Николай Анисимович спросил у Сарьяна: "Откуда у вас такой чистейший русский?" Тот ответил: "Я же родом из Нахичевани-на-Дону. Мы с вами почти земляки, вы ведь с Луганщины?"

Далее Сарьян и Щелоков стали разговаривать о живописи, как профессионал с профессионалом.

- Как бы там ни было, после отъезда Щелокова музею выплачивают символические деньги, а "Полевые цветы" с нарочным летят в Москву – вспоминает Оскиан Галустьян

Висела ли она какое-то время в служебном кабинете Щелокова, у него дома или сразу же была отправлена в музей МВД, понять трудно. Версий было много. Но то, что Щелокову преподнесли в виде живописи взятку, чистая ложь.

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Посетители у картины Мартироса Сарьяна в Доме-музее художника, Еревaн

Что дальше? Дальше Брежнев умирает и главным в стране становится Юрий Андропов. Начинается, как водится, борьба с коррупцией и недавний шеф КГБ первым делом берется за своего давнего недруга, министра внутренних дел. В числе предъявленных обвинений – "нецелевое использование финансовых средств", растраченных, в частности, на приобретение "Полевых цветов".

Дарил эту картину Сарьян Щелокову или не дарил, никого уже не интересует – неугодного новому генсеку человека надо смести. И это происходит.

…13 декабря 1984 года разжалованный генерал армии надевает парадный мундир с орденами и выстрелом в висок картечью из охотничьего ружья убивает себя.

Годом раньше, не выдержав опалы, из наградного пистолета мужа застрелилась жена Щелокова.

Борьба с коррупцией в СССР вступала в новую фазу.

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