Основная задача в контроле за властью? Так что же дальше, братья?





Уже понятно, что политическое мошенничество, начиная с 1990 года, после того, когда была провозглашена декларация о государственном суверенитете, посеяло в Украине состояние брожения, а выборы народа заведомо попадали под фальсификации, партийные подтасовки в интересах различных клановых групп.

Все президенты, начиная с Кравчука и заканчивая сегодняшними «миротворцами» Порошенко-Зеленский, обманывали и продолжают это делать, обманывать Народ Украины. Обманывали в его ожиданиях. Обманывали народ своими предвыборными программами. Чего только стоит обещания, шоколадного «миротворца» прекратить войну в течении 2-х недель или Зе-Зе, обещавшего сделать все для прекращения войны. И что? Надо признать, что народ в очередной раз был обманут, обманут в своих ожиданиях, обманут при помощи, так называемой «арифметической демократии», которая бездушная, и как способ определения мнения народа и его устремлений, давно утратила всякий смысл, превратившись в фарс и способ удовлетворения устремлений всяческих политиков дорваться да «бюджетного корыта»! Обман народа всяческими популистскими заявлениями, которые, даже при ближайшем, поверхностном рассмотрении, представляли собой ложь, ложь, которую всеми силами, включая сегодняшние технические возможности СМИ, навязывали народу, практически зомбирую его. Народ был обманут и лозунгами о «демократии», а потом в очередной раз обманут фактическим игнорированием всего обещанного по окончанию выборов! Короче, уважаемые читатели, ещё раз скажу – братья и сёстры – время протрезветь от всего того, что сегодняшние «политики» обещали, обещают и, безусловно, продолжат обещать, лгать народу, своими «призывами» к счастливому будущему! Вспомните слова одного из прошлых «президентов» США - демократия это власть американского народа! И начинается она - с обмана и фальши! Не зря же там и давно в употреблении расхожий афоризм: Это - Америка, и ты либо дуришь сам, либо дурят тебя!

И похожа такая «демократия» на публичный дом, простите – на дешёвый бордель, в котором главная цель – собрать деньги, заработать на желаниях входящих, поверивших в то, что там – внутри борделя, можно найти хоть что-то человечески приемлемое! Нет, уважаемые читатели, бордель и есть бордель и создавали и создают его для того, чтобы зарабатывать на эмоциях и ожиданиях входящих! Настоящая демократия, это когда народ может послать власть туда, где он сам находится.

Простите, уважаемые читатели, но напомню, что мы предупреждали о возможности утраты народом механизма контроля над властью, проще – над людьми, которым мы – мы НАРОД УКРАИНЫ - своими голосами доверяли, поручали решать наболевшие вопросы и проблемы! Ведь человеком может оставаться лишь тот, кому должность не мешает человеком оставаться!

Ведь наш голос – голос каждого из нас – это доверенность, доверенность на решение наших вопросов в наших интересах, а нарушение доверенности, скажу вам как юрист и адвокат, нарушение доверенности, злоупотребление доверием и полномочиями – должно караться по закону – по уголовному закону!

А что же мы видим сегодня – по окончанию очередного фарса с выборами – есть ли хоть какая-то надежда, что новоизбранный «гарант» будет считаться с оказанным ему доверием или поступит, как и все его предшественники - займется удовлетворением своих интересов при возможностях, полученных им за счёт нашего доверия? По его поступкам видно, как велик риск того, что, даже пытаясь сделать хоть что-то из обещанного, он окажется в ауте, т.к. ему свора всяческой «политической элиты» просто не даст ничего выполнить из ожидаемого от него нашим народом! А это означает, что народы – повторю – НАРОДЫ УКРАИНЫ – ведь Украина – многонациональное государство, вновь окажутся обманутыми, обманутыми, как в надеждах на будущее, так и в наших повседневных нуждах. Интересно – и это не юмор – послушать, что наша, так называемая «политическая элита» говорит на исповедях в церковных «институтах»!? Ведь врут же, определено! А на исповеди, включая в синагогах, врать не запрещено?!

Исходя из складывающейся реальности, нам – людям, народам Украины – следует задуматься о создании возможностей практического контроля над «деятельностью» лиц, которых мы уполномочиваем, повторяю – уполномочиваем своими голосами, выдаём им доверенность, решать наши вопросы и проблемы, о создании реального, как контроля, так и права призвать их к ответственности за нарушение обещанного, нарушение того, на что получили наши доверенности работать!

Сегодня и Зеленский, которому мы – люди, народ Украины, поверили, возможно, и просто с целью – послать в аут несостоявшегося политика - «шоколадного короля» - оказавшегося просто, простите, мошенником, при действующих правовых нормах, нам будет тяжело обязать его выполнять обещания, послуживших основанием для получения нашего «ДА»!

Трудно будет указать, ещё труднее – призвать его – держать слово, ведь не зря же есть народная пословица – слово – не воробей, вылетит – не поймаешь! Ведь, он будет бегать по миру, рассказывая, что его выбрал народ, прикрывая свои действия нашим 75% доверием, игнорируя, что это доверие следует оправдывать конкретными делами, ведь мы ему выдали доверенность для исполнения им же обещанного! А это уже просматривается и невооружённым глазом!

Напомню апологетам Зеленского и ему самому, что первый законопроект во исполнение предвыборной программы, должен быть закон «О Народовластии». Приведу выдержку из программного обязательства Зеленского, как гражданина Украины, перед Народом Украины, которые брал на себя Зеленский перед нашими народами: «Хочу напомнить, что именно воля народа, выраженная на референдуме 1 декабря 1991 года - родила Украину, как суверенное государство. С тех пор у нас не было референдумов, на которых народ пересматривал бы результаты того референдума!

Мой первый законопроект - «О народовластия». В нем мы все вместе закрепим механизм, по которому только Народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии. В современной Украине это должно происходить с максимальным использованием новейших технологий».

А ведь мы говорили, что это те же тухлые яйца Байдена, как два предыдущих, только вид с боку, а что теперь?

Мы не должны ждать от действующего президента, заявления, что он не получал доверенности от народа на глобальную приватизацию и продажу земли, поскольку в своей предвыборной программе он обозначил - формирование прозрачного рынка земли, а не продажу 40 млн. гектар земли - нашей территории, как было заявлено н а бизнес-форуме в Турции, назвав это земельной реформой, а по сути - созданием условий разворовывания богатства Украины зарубежными компаниями и авантюристами.

Великую промышленную приватизацию мы в 1991 году уже прошли, а результат? К 2019 году почти половина населения утратила возможность работать у себя дома и уехала на заработки в ближние и дальние края.

Если взглянуть на историю Палестины, которая, также под сладкий трёп о реформах, продала свою землю, лишив народ права жить на ней, то мы сможем четко увидеть, что и у нас в Украине идёт тот же процесс. Потеря земли приведет к потере прав на свою землю с последующей утратой суверенитета!

Читая программу, с которой Зеленский пришел к власти и с которой он набрал столь реальное доверие народов Украины, а это акцептованная народами доверенность на выполнение необходимых действий во исполнение народных надежд и чаяний - доверенность, за нарушения которой может последовать реальная ответственность, это ситуация, в которой стоит задуматься о последствиях!

Факт того, что он так и не выступил в защиту народов Украины от тарифного геноцида МВФ, в защиту от всяческих «самодельных» министров, в т.ч. и Супрун, которая ассоциируется у народа с образом «мадам смерть», а наоборот оставил её, чтобы она и дальше могла проводить медицинские эксперименты глобальных медицинских компаний по сокращению населения, проживающего на берегах Днепра - эта ведь реальное нарушение обещаний, на выполнение которых и была выдана «народная доверенность»!

А что стоит сохранение всяческих «советников», в т.ч. и по борьбе с коррупцией, которую эти сами советники, прикрываясь борьбой с коррупцией, фактически используют для продолжения войны в Украине в угоду какому-то Волкеру, который даже не имеет государственного статуса.

Думаю, что многие согласятся, что такими способами очередной президент Украины фактически начал процесс девальвации Народной Доверенности, народного ДОВЕРИЯ, а потому ему нужно уже сейчас, не дожидаясь каких-то там 100 дней, задуматься о последствиях собственной «состоятельности», следует понять, что балагурить на корпоративных вечеринках и исполнять волю народа - это абсолютная разница!

Никакой «справедливый» государственный деятель не может построить справедливое государство на порочных основаниях. Сегодня Мы становимся свидетелями, как пришлые «новые» люди – которые презирают свои обещания, наши права, жаждущие захватить, обогатится, лишенные знания, опыта умения, полуграмотные неумелые лебирасты, приспособившиеся к демократии преступники. Украина после развала СССР, пройдя через Майданы, только узаконили «демократическую» преступность и тем самым обрекла себя на проблемы. А навязанная США недемократичная демократия превратила разбойников в чиновников и заставило честных госслужащих править разбойничьими приемами, под контролем олигархические группы. Вследствие этих управленческих решений, в том числе и бывших президентов в Украине, политика пропиталась анархией и преступностью, появилась олигархия, а олигархия – огосударилась. И сегодня все неудачи, которые мы наблюдаем объясняются не только отказом представителей народа претендующих на высшие посты в государстве от своих обещаний, программ, планов но и не умением народа Украины рассмотреть тех клоунов и шутов, которые навязывают олигархические группировки, формирующие вокруг себя разрушительные и разнузданные силы с одной целью – обогащения олигарха.

И сегодня стоит задача, каким образом Народ должен получить возможность исправлять по ходу ошибки, где не Избирателю, который один раз в определенный срок, реализует свое право на выборах, а Народу - необходимо возвратить право определения своего настоящего и будущего и не дать возможности избранному на высший пост представителю от народа воспользоваться своим положением и забыть свои предвыборные обещания.

Назрела необходимость усилить право граждан на контроль за властью, в т.ч. за счет усиления прав общественных организаций. В конечном счете – мы народ – и нам решать, как оценивать и актуальнее контролировать работу этой "власти". Другими словами, нам нужна реальная форма народовластия, что предусмотрено в ст.5 Конституции.

Еще раз напомню, что не надо путать народ с властью, власть приходит и уходит, а народ остается и ему разбираться со всей той чушью, которую нагородила или нагородит ушедшая или уходящая власть. Только тот, кто не будит мириться с подобной ситуацией, а будет идти под лозунгом – «мы сами должен навести порядок в собственном доме, сами во всем разобраться», имеет шанс на успех. И рычаги влияния, безусловно, не стоит искать за границей, ни на Западе, ни на Востоке, как это не первый год практикуется нашими «специалистами», в том числе и зарубежными «гастарбайтерами»! Нам нужна собственная, одомашненная теория государственного устройства с её принципами управления экономикой в интересах наших граждан, а не отдельный «всемогущих» индивидуумов. Нам нужна наша государственная доктрина, когда каждый наш гражданин будет совершенно осознанно отдавать все свои силы для процветания страны, для благополучия её граждан, их семей, сегодня, завтра и на долгие годы вперёд.

Э то путь к созданию своего – нашего, народного дома, проект ВОСТОЧНО - ЕВРОПЕЙСКОЙ ШВЕЙЦАРИИ или - РУСИ.

Именно это, я понимаю, и нужно нам – гражданам Украины, без разделения по народам, народностям! Не так ли, мои дорогие братья?!

Прошу, помни про многократные попытки оккупации Украины, в том числе идеологической, кем и с какой целью это делалось и, пока, продолжается!

Добра всем желаю, с уважением ко всем читателям, единомышленникам и оппонентам.

Для единомышленников и оппонентов: solidarnost@transinform.net

Для однодумців і опонентів:

ГО «Союз Солидарности и Социальной Справедливости» формирует отделения по территории Украина, тем кто желает присоединится и поддерживает нашу программу, желает бороться за социальную идею построение своего дома на основе справедливости, предлагаем высылать на указанный ел.адрес свою автобиографию и как можно с ним связаться.

Председатель Координационного Совета

Общественной организации

Союз Солидарности и Социальной Справедливости,

Адвокат, А.Юрченко.

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