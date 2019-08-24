30 российских военных кораблей устроили демонстрацию силы у берегов Норвегии

Большой противолодочный корабль «Североморск» в Норвежском море. Фото: Forsvaret.no

Россия хочет показать, что способна не давать НАТО действовать в Северной Атлантике, заявляет командующий вооруженными силами Норвегии.

By Atle Staalesen

августа 16, 2019

Подготовка к российским учениям в Норвежском море велась уже некоторое время, а в начале прошлой недели были опубликованы четыре НОТАМ(уведомления для летчиков). И все-таки, похоже, масштаб учений застал норвежцев врасплох.

В общей сложности 30 российских военных кораблей и судов, включая надводные корабли, подводные лодки и суда обеспечения, принимают участие в том, что норвежские военные называют «очень сложной операцией».

В мощную группировку вошли силы Северного, Балтийского и Черноморского флотов.

Командующий ВС Норвегии Хокон Бруун-Хансен. Фото: Forsvaret.no

В интервью телекомпании NRKминистр обороны Норвегии Хокон Бруун-Хансен заявил, что цель учений — блокировать доступ НАТО в Балтийское, Северное и Норвежское моря.

«Это учение, в рамках которого Россия стремится защитить свою территорию и свои интересы путем развертывания способных на многое кораблей, подводных лодок и самолетов с целью предотвращения действий НАТО в этих районах», — сказал Бруун-Хансен.

«Любая попытка союзников укрепить Норвегию становится очень сложной», — пояснил он.

По словам военачальника, ситуация представляет собой «вызов государству».

Мощные корабли

Российскую флотилию возглавляет 163-метровый большой противолодочный корабль «Североморск». В этом районе также находится и новый фрегат «Адмирал Горшков», который уже несколько месяцев находится в море в рамках дальнего межконтинентального похода.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» и спасательный буксир «Николай Чикер» представляли силы условного противника, которым противодействовала группировка корабельных сил при взаимодействии с дальней противолодочной и стратегической авиацией.

«Николай Чикер» — одно из российских судов, участвующих в подготовке в Норвежском море. Архивное фото: Атле Столесен

Сигнал в сторону НАТО

По словам Брууна-Хансена, это сигнал со стороны России в сторону США и НАТО.

«Это картина соперничества великих держав, знакомая нам из прошлого. Вряд ли целью является Норвегия, но географически мы расположены в неправильном районе и можем быть втянуты в потенциальную конфронтацию между сторонами».

«Наша сложность в том, что мы как государство мало что можем с этим поделать», — сказал Бруун-Хансен. Вместе с тем он дал ясно понять, что Норвегия должна принять меры по стабилизации ситуации и не допустить перерастания соперничества в возникновение здесь линии конфронтации.

Недовольство действиями России

Это уже не первый случай проведения российских учений у берегов Норвегии. Однако в этот раз они гораздо больше по масштабу.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен недоволен таким развитием событий.

«Норвегия делает упор на предсказуемости и сдержанности при планировании и проведении военной подготовки как самостоятельно, так и совместно с союзниками. Мы не видим аналогичного подхода со стороны России», — говорится в его заявлении на прошлой неделе.

«Мы не видим никаких военных причин для проведения Россией таких учебных мероприятий настолько далеко в западном направлении и в такой близости от Норвегии», — сказал Бакке-Йенсен.

«Норвегия недовольна таким развитием ситуации, и мы будем внимательно следить за учением», — подчеркнул он.

Министр обороны Франк Бакке-Йенсен на фоне российского консульства в норвежском Киркенесе. Фото: Томас Нильсен

Наращивание военной мощи

Рост напряженности, вызванный действиями соседней России, приводит к росту норвежских расходов на оборону.

В апреле этого года парламент Норвегии Стортинг обратился к Брууну-Хансену с просьбой подготовить свое видение нового долгосрочного плана развития вооруженных сил страны.

«Мы будем рекомендовать укрепление Вооруженных сил, которое позволит нам реализовать наши собственные планы в области национальной обороны и получения поддержки со стороны НАТО», — сказал он.

«Мы видим, что определенные вещи претерпели в 2019 году значительные изменения по сравнению с 2015 года, когда разрабатывались предыдущие рекомендации в области обороны», — добавил он.

Большая российская подготовка

В дополнение к 30 российским судам, находящимся сейчас в Норвежском море, на этой неделе российской флот активно занимается подготовкой еще в нескольких местах.

В среду в Баренцевом море провели учения шесть тральщиков, а на северо-востоке страны группировка, состоящая из десяти боевых кораблей и катеров и более тысячи военнослужащих, проводит учения у берегов Камчатки.

Кроме того, дальний арктический поход совершает мощная группировка под командованием вице-адмирала Олега Голубева, в рамках которого она зайдет на ряд новых и модернизированных арктических баз. В среду группировка, состоящая из большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», больши десантных кораблей «Александр Отраковский», «Кондопога» и ледокола «Илья Муромец», прибыла в порт Дудинку на Енисее.

Северный флот организует подобные дальние арктические походы уже несколько последних лет.

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