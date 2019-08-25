Чем больше сближаются Китай и Россия, тем более бессмысленными становятся попытки Трампа вбить между ними клин

Китайско-российское сближение достигло небывало высокого уровня, и расколотый Запад может забыть о том, чтобы вбить клин между ними. Пекин в долгу перед Москвой, и именно США объединили Китай и Россию как своих соперников

Zhou Bo 23 Aug, 2019

Президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин пожимают друг другу руки во время церемонии подписания документов после переговоров в Кремле в Москве 5 июня. Фото: EPA-EFE

В сентябре прошлого года 3200 китайских военнослужащих приняли участие в Восток-2018 - крупнейших военных учениях России за последние почти 40 лет. Но гораздо более тревожным знаком для Запада должен был стать проведенный 23 июля первый совместный воздушный патруль над Японским и Восточно-Китайским морями. В нем участвовали два китайских бомбардировщика H-6K и два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС и это были не учения, это была совместная операция.

И тем не менее, хотя геостратег-теоретик Збигнев Бжезинский в своё время предупреждал об опасности «великой коалиции Китая и России», журнал Economist советует набраться терпения. Журнал считает, что Запад может позволить себе подождать, пока российский президент снова не устремит свой взгляд на Запад, и тогда «мужчине или женщине в Овальном кабинете следует по примеру Никсона отправиться в Москву».

Это звучит как В ожидании Годо, (А он никогда так и не приходит) Сближение между Пекином и Москвой достигло небывало высокого уровня. Президент Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин с 2013 года встречались почти 30 раз.

В 2016 году Россия заменила Саудовскую Аравию на позиции крупнейшего поставщика сырой нефти в Китай. В 2018 году объем двусторонней торговли достиг рекордного уровня - более 100 миллиардов долларов США, и ожидается, что к 2024 году он удвоится. Когда Путин завершит свой четвертый срок в 2024 году, его преемник вряд ли захочет что-либо менять.

Нужно иметь очень богатое воображение, чтобы попытаться представить себе, что может разрушить основу отношений между Пекином и Москвой. Эти отношения больше не основаны на идеологии, они основаны на растущих взаимных потребностях. Старые страхи некоторых россиян о том, что Дальний Восток может быть постепенно оккупирован китайскими иммигрантами, исчез. Вместо этого россияне пересекают границу для работы, а русские туристы устремляются на пляжи острова Хайнань,

Правда, Москва рассматривает Центральную Азию как свой задний двор, но Москва и Пекин сумели приспособиться друг к другу. Теперь две страны работают вместе для продвижения проектов: пекинского - Один пояс и один путь и московского - Евразийский экономический союз.

Китай и Россия объединены отнюдь не «общим недовольством» против Запада, как ошибочно утверждал Бжезинский. Обе страны хотят многополярного мира, но по разным причинам. Китай является бенефициаром существующего международного порядка и хочет только улучшить его. Россия возмущена этим порядком, особенно после объявления западных санкций в ответ на аннексию Крыма в 2014 году.

Если Китай и США незаметно для себя втянутся в новую холодную войну, примет ли Россия сторону США? Эта холодная война всё еще остается на уровне риторики, и позиция Путина в отношении США сложнее, чем позиция Си, который все еще стремится к здоровым отношениям между Китаем и США.

Но она не невозможна. При таком сценарии Россия, вероятно, предпочла бы в первую очередь не вмешиваться. Россия явно не поддержала Китай в вопросе о Южно-Китайском море (и при этом Китай явно не поддержал аннексию Крыма Россией). Её главная задача - это безопасность, - не дать Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине уйти с её орбиты и вступить в Европейский Союз и НАТО,

Между США и Китаем Россия, скорее всего, останется ближе к Пекину по двум причинам. С политической точки зрения, Москва не может от всего сердца принять Запад, пока существует Организация Североатлантического договора. Трансатлантический альянс все еще “ дышит кислородом” российской угрозы, которая является одновременно и смыслом существования альянса и причиной его расширения, когда это возможно.

Каждое расширение НАТО направлено на Россию и может восприниматься Россией как угроза. Экономически Москва извлекла горький урок из 1990-х годов, когда общегосударственный план России по преобразованию в западную рыночную экономику привел к национальной катастрофе.

Будущее России лежит на востоке. С географической точки зрения - если не будет развиваться малонаселенная восточная часть страны, которая составляет более 75 процентов её территории - Россия и дальше будет выглядеть больше похожей на крупнейшую в мире развивающуюся страну, чем Китай.

А кто может помочь в освоении российского Дальнего Востока? Только Китай. Если Китай, в ближайшие 15 лет или около того, станет крупнейшей экономикой мира, Россия может извлечь выгоду из процветания своего соседа. У России есть трудно примиримые военные, геополитические и стратегические разногласия с Западом под руководством США, но не с Китаем.

Как справедливо заметил профессор Гарварда Грэм Аллисон о связях между Пекином и Москвой: «Каждый раз, когда Соединенные Штаты и западноевропейцы причиняли боль, Китай предлагал помощь».

Китаю необходимо и впредь предлагать такую помощь, даже если разрыв между Китаем и Россией, - в ВВП, военных бюджетах и ​​высоких технологиях, будет продолжать увеличиваться. Китай благодарен [России].

Советский Союз был первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику, и без помощи Советского Союза в создании фундамента было бы невозможно развивать китайскую промышленность, которая сегодня не имеет аналогов. Решение Москвы разрешить китайской технологической компании Huawei построить первую в России беспроводную сеть 5G также обеспечило крайне необходимую поддержку Пекина в условиях эскалации торговой войны с Вашингтоном.

Как может Запад разорвать китайско-российские отношения, очень тесные и сильные, [в то время как ] трансатлантические - гораздо более слабые? Запад в целом менее стабилен. Президент США Дональд Трамп подрывает его изнутри, а любой, кто бы ни пришел ему на смену в Белом доме, будет пытаться «сделать Америку снова великой», хоть и с использованием какого-нибудь другого лозунга.

Национализм и популизм разных оттенков бушуют в Европе. Даже НАТО не выглядит таким уж сильным, по сравнению с китайско-российским “неприсоединением”. Несмотря на протесты США, член НАТО Турция закупила ЗРК С-400 в России.

Более того, американское определение Китая и России как «стратегических конкурентов» может только сблизить их. Увы, Вашингтон просто не может “сводить” Пекин и Москву вместе и одновременно надеяться вбить клин между ними.

Чжоу Бо - почетный сотрудник Академии военных наук НОАК в Китае

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