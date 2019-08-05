Русский потенциал. Почему России удался военный прорыв

04 августа 2019

© РИА Новости/Игорь Зарембо

В Белом доме, Пентагоне и Госдепартаменте США с тревогой следят за стремительным развитием российской армии, созданием высокотехнологичных военных новинок и внедрением инноваций.

Россия в последние годы все больше внимания уделяет вопросу развития различных технологий военного назначения, что делает вооруженные силы страны намного сильнее. В США особое беспокойство вызывает российская военно-морская стратегия, которая базируется на новой доктрине высокотехнологичного военного потенциала, пишет "Военное обозрение".

Среди последних высокотехнологичных российских разработок, которые наделали немало шума на Западе, крылатая ракета "Калибр", гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон", которая, по информации из открытых источников, может использоваться из пусковых установок для комплексов "Оникс" и "Калибр", и при этом скорость полета ракеты может достигать 8-9 Махов.

© РИА Новости Малый ракетный корабль "Град Свияжск" запускает ракету "Калибр"

Особенно среди новых российских разработок можно выделить беспилотный аппарат подводного базирования "Посейдон" с атомной энергетической установкой на борту. Так кто же в России создает передовые военные системы?

Технополис "ЭРА"

Новый российский военный инновационный технополис "ЭРА", строительство которого еще продолжается в Анапе, был открыт в ноябре 2018 года. Тогда он принял военнослужащих четырех научных рот. На сегодняшний день в нем работает 18 современных лабораторий научно-образовательного сектора, оборудованных по последнему слову техники, в них насчитывается более 600 единиц уникального оборудования.

© Министерство обороны РФ Пуск крылатой ракеты "Оникс"

В технополисе над увеличением военной мощи российской армии трудятся специалисты в области биоинженерии и искусственного интеллекта. Несмотря на то, что открытие "ЭРЫ" произошло не так давно, первые результаты деятельности технополиса (126 экспонатов) были представлены на международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Особенно интересной новинкой на форуме была первая отечественная сканирующая лазерная система технического зрения "Лидар К8", которая в перспективе может быть установлена на многие российские беспилотные комплексы.

БПЛА

Беспилотные летательные аппараты не раз называли в США одними из самых опасных систем вооружений России. Однако в Москве понимают, что характер будущих войн во многом будут определяться тем опытом, который уже получен во время таких конфликтов, как сирийский, а, значит, в бою все больше будут применяться автономные и беспилотные устройства. Поэтому РФ сегодня использует принципиально новые подходы к использованию интеллектуального, технологического и человеческого капитала. При этом ставка делается на беспилотные летательные аппараты (БПЛА), пишет "Военное обозрение".

© РИА Новости Масштабный летный демонстратор ударного БЛА "Охотник" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"

"Одним из прорывов, к которым так стремится сегодня российская армия, является развитие сложных и передовых образцов робототехники, способной действовать во всех средах. В настоящее время в России непрерывно идет процесс развития и расширения парка имеющихся беспилотных летательных аппаратов и соответствующих вооружений. Во многом этому способствовали хорошие контакты с Израилем, который на сегодняшний день является признанным лидером в области военных высоких технологий, в том числе в области создания различных образцов БПЛА. В свое время именно у Тель-Авива для российской армии был закуплен целый ряд моделей беспилотников, которые в дальнейшем начали собираться уже в России", – отмечается в статье.

© РИА Новости Масштабный летный демонстратор ударного БЛА "Охотник"

По данным американского журнала The National Interest, Москва сегодня располагает парком из 4 тысяч различных боевых беспилотников, что обеспечивает российской армии преимущества в области слежения и разведки за противником.

"Одновременно с этим в России появляются первые барражирующие боеприпасы или как их еще окрестили "беспилотники-камикадзе", это ударные беспилотники одноразового применения. Ранее концерн "Калашников" уже показывал свой дрон-камикадзе КУБ-БЛА, а на выставке "Армия-2019" была представлена еще одна разработка концерна – барражирующий боеприпас "ZALA Ланцет". Помимо этого, в России полным ходом идет процесс создания тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник", – пишет "Военное обозрение".

В конце публикации издание подчеркивает, что огромный комплекс инновационных систем вооружения создается не в ущерб более традиционных систем вооружений, к которым можно отнести основной боевой танк нового поколения "Армата" или новую зенитную ракетную систему С-500 "Прометей".

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