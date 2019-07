архив



опубликовано редакцией на Переводике 30.07.19 01:10 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Ammo stockpiling: Four more reasons buying more ammo is one of the smartest things you’ll ever do before SHTF" США - 13 мая 2019 г. «..И полисмены в пыльных шлемах склонятся молча надо мной..» Еще четыре довода в пользу того что покупка боеприпасов - это одна из самых разумных вещей, которые можно сделать в преддверии SHTF * * SHTF - sh*t hits the fan" - большой п..дец (примечание переводчика, perevodika.ru) May 13, 2019 by IWB by: Mike Adams (Natural News) Ammoland недавно опубликовал статью фейковой группы выживальщиков, в которой утверждается, что вам не нужно запасаться патронами, так как вы все равно не сможете бороться с государственными вооруженными силами. Группа, которая, очевидно, является передовым отрядом антиамериканского разведывательного сообщества, утверждает, что у неё есть научные доказательства, которые ясно «указывают» на то, что вам не нужно запасаться боеприпасами. Среди этих сомнительных доказательств есть, например, утверждение о том, что полицейские в Нью-Йорке «делают, в среднем, 2,9 выстрела за инцидент» То есть вам не нужен запас патронов, потому что. копы выпускают меньше чем 3 пули за стрельбу, понимаете? Любой, кто думает, что можно отбить нападение на свой загородный дом, выпустив всего три пули калибром 9-мм, он не просто бредит, он - покойник. Может быть по той же самой логике, эти “выживальщики” думают, что у вас тоже должен быть только один магазин с тремя патронами. Я уверен, что Эрик Суолвелл, Нэнси Пелоси и Джо Байден согласятся. Кому нужно больше трех патронов? [Затем] Ammoland также опубликовал статью с опровержении этих утверждений, в которой объясняется, почему патронов никогда не может быть слишком много. Статья-опровержение - это хорошее дело, но я не увидел, чтобы в ней приводились очень весомые аргументы в пользу того, - почему накопление боеприпасов имеет такой смысл для любого думающего человека. (Может быть следовало сказать - «прагматичного» человека?) Поэтому я решил поделиться этими очень вескими доводами здесь. Что дает мне право говорить об этом? Помимо того, что я являюсь ученым, специализирующимся на продуктах питания и обладателем патента, я опытный тактический стрелок с тысячами часов тренировок и сотнями тысяч патронов, потраченных на стрельбище и во время тренировочных занятий. Я тренировался с бывшими спецназовцами, бывшими морскими диверсантами и бывшими правоохранителями. Я обучался персональной охране, зачистке застроенных территорий, «атакам в трубе» (например, в самолетах и ​​автобусах), стрельбе по мишеням на дальних дистанциях, ночной стрельбе с ночным прицелом и многому другому. И хотя я стреляю точнее, чем 99% владельцев оружия, я также точно знаю, что даже самые лучшие стрелки становятся беспомощны, если у них кончаются патроны.[Так что] если вы не запаслись патронами - вы просто дурак. Причина № 1: В мире, где все является виртуальной ерундой, боеприпасы, для своего функционирования, не нуждаются в обновлении программного обеспечения Все в этом мире для своего функционирования, кажется, нуждается в обновлении программного обеспечения. И ваш автомобиль, и ваш DVD-плеер и, конечно же, ваш глупый мобильный телефон. Ничто не работает без постоянных обновлений программного обеспечения и, если вы видели последние новости о самолетах Boeing, то знаете, что, во многих случаях, ничто не работает даже с обновлениями программного обеспечения. Программное обеспечение, вероятно, станет причиной развала современного общества, так как почти каждая сложная современная система настолько зависит от длинной строки небрежно сделанного кода, что эта сложность сама по себе является причиной катастрофы. Я видел, как в прошлом месяце дважды отключались системы он-лайн расчетов почтовой службы США, а система проверки данных ФБР, “падает” с тревожной регулярностью. НАСА, несколько лет назад, разбило орбитальный аппарат отправленный к Марсу, в результате написания плохого программного кода, а один из их марсианских аппаратов не смог передать фотографии без обновления программного обеспечения, переданного с Земли (потому что гении НАСА забыли проверить код здесь, на Земле… упс). Будьте уверены, что военная техника США, точно также в значительной степени зависящая от обновлений программного обеспечения и технических ошибок, выходит из строя чаще, чем работает. Среднестатистического американского солдата превратили в навьюченного батареями и аккумуляторами ишака, на котором сейчас столько электроники, что главная цель - быть, в первую очередь, солдатом. кажется, теряется во всех этих технологиях. Но есть одна вещь, которая почти никогда не подводит солдата: это его винтовка. Вы никогда не задумывались, почему? Потому что винтовка не нуждается в программном обеспечении. Потому, что боеприпасы работают на основе законов физики, а не на результатах [деятельности] некоторых программистов с заячьими мозгами, которые пришли на работу обкуренными или недоспавшими. Я не доверяю работе программного обеспечения. Я доверяю боеприпасам. Они работают почти без осечек, и даже, например, несколько неудачных «щелчков» пистолета обычно являются результатом проблем затвора, а не патрона. При использовании современных боеприпасов вероятность отказа у боевых патронов составляет менее 1 на 100 000, если их правильно применять. В рушащемся мире, вещи, которые работают надежно, имеют огромную ценность. Какова ценность iPhone при сценарии отключения электричества? Ноль. Какова ценность устройства GPS после разрушительной солнечной вспышки? Ноль. Какова ценность инсулина, который нагрелся, потому что аптечные холодильники отключились? Ноль. Какова ценность боеприпасов, которые стреляют без осечек? Они БЕСЦЕННЫ. Причина № 2: Боеприпасы не подвержены поражающему воздействию электромагнитного импульса (ЭМИ). По причинам, изложенным выше, боеприпасы (и огнестрельное оружие) работают даже после ЭМИ-атаки или солнечной вспышки/события в Каррингтоне. Конечно, ваш супер-высокотехнологичный прицел с красной точкой может перестать функционировать, но вы ведь пристреляли свой обычный прицел, правильно? В отличие от почти всего остального в обществе, которое перестает действовать при малейших неполадках, оружие и боеприпасы продолжают функционировать во время наводнений, извержений вулканов, ураганов, гражданских беспорядков, отключений электроэнергии, финансового краха, ядерной войны и даже вторжения космических пришельцев. Если вы не думаете, что это бесценно, то значит вы не особо задумывались о выживании в условиях катастрофы и подготовке к этому. Просто подождите, пока все те люди, которые считают подготовку «пустой тратой времени», попытаются набрать 911 на своих мертвых телефонах Android, чтобы сообщить, что банда мародеров ломится в их дом. Набор 911 не работает, когда энергосистема отключена, идиот. Но “отличному парню” AR-15 не нужна общественная инфраструктура для работы. Просто попытайтесь вспомнить, с какого конца он стреляет. Причина № 3: У каждого человека есть тело, и каждый человек хочет защитить его, что создает практически «универсальный спрос» на боеприпасы. Если бы я оказался в ситуации “бартерной жизни”, я бы хотел иметь для обмена что-то, что желал бы получить практически каждый. Это называется «универсальный спрос», и боеприпасы чрезвычайно близки к тому что мы можем назвать “идеальным товаром для обмена”. Это потому, что у боеприпасов есть множество применений, в том числе добыча пищи (охота) и защита себя (и своей семьи) от жестоких нападений. Поскольку правоохранительные органы вероятно развалятся практически при любом сценарии SHTF, самооборона становится личным делом каждого. А это значит, что боеприпасы имеют почти универсальную ценность для любого человека, который хочет выжить. Боеприпасы в каком-то смысле даже более ценны, чем золото, потому что их можно немедленно применить на практике. Золото является лишь средством обмена в сценарии SHTF, так как его практическое использование не так уж и велико в реальном мире, особенно - в развалившемся обществе, ну, разве что, кроме накопления богатства. А приобретенные боеприпасы могут быть немедленно загружены в магазин и использованы для личной защиты всего через несколько секунд после бартерной сделки. Боеприпасы реальны и практичны. Если вы не согласны с моими рассуждениями, задайте себе следующий вопрос: вот вы сидите в своем доме после ЭМП-атаки, и три вооруженных плохих парня ломают вашу входную дверь. Что бы вы предпочли иметь в руках? 1) Золотой слиток. 2) Заряженный AR-15. 3) Сотовый телефон. Если вы не ответили № 2, то у вас, вероятно, что-то не в порядке с головой. Причина № 4: Основывать свою стратегию накопления боеприпасов на тактике действий полицейских - это безумие. Я не знаю никого в сферах тактической стрельбы или подготовки к выживанию, кто основывает свои стратегии на поведении полицейских. Извиняюсь перед всеми мужественными мужчинами и женщинами в синем, но полицейские почти повсеместно считаются наименее опытными пользователями огнестрельного оружия . Это не их вина, поскольку полицейских почти не учат с ним обращаться, нет боеприпасов, нет бронежилетов, нет времени для тренировок на стрельбищах, и они обычно получают дрянные пистолеты с тяжелыми спусковыми механизмами, из которых почти невозможно сделать прицельный выстрел. Это особенно верно для копов Восточного побережья, где оружие как будто специально создано с использованием очень тугих спусковых механизмов, чтобы не дать копам возможности когда-либо использовать их. И когда эти полицейские вынимают свои пистолеты в многолюдном городе, это чаще всего заканчивается тем, что они стреляют в мирных жителей или друг в друга. (См. эту историю в подтверждение моих слов.) Стоит также отметить, что суды США неоднократно выносили постановления о том, что у полицейских нет никаких юридических обязанностей защищать граждан от насилия, совершаемого другими. Эта истина была недавно подтверждена еще одним федеральным судьей в этом недавнем судебном деле. Другими словами, полицейские не обязаны вас защищать. Это неопровержимый факт. Хуже того, большинство полицейских (за некоторыми исключениями, отмеченными ниже) едва способны защитить от насилия самих себя, поскольку у них очень плохие навыки стрельбы. Когда я прихожу на стрельбище, и там есть полицейские, они почти всегда подходят ко мне за советом. «Как ты научился стрелять левой рукой?» - спрашивают они. Однажды дорожный патрульный попросил меня взглянуть на его AR-15 и рассказать, как его улучшить. Я открыл затвор, механизм был абсолютно сухой, его никогда не смазывали… никогда. (Я сказал ему, чтобы он купил немного оружейной смазки, для начала. И установил коллиматорный прицел. Моя текущая рекомендация - серия «Sig Romeo».) Я редко встречаю копов, которые демонстрируют хорошие навыки стрельбы. Исключением являются бывшие морские пехотинцы, морские котики и т. д., которые стали полицейскими. Эти люди очень опытные. Я никогда не встречал морского пехотинца США, который не обладал бы высокой степенью компетентности в обращении с винтовкой и пистолетом. Корпус морской пехоты, надо отдать ему должное, не «выпускает» солдат , которые не умеют хорошо стрелять. Если вы попадете в ситуацию всеобщего краха, поторопитесь и постарайтесь подружиться с ветераном морской пехоты США… Одна из вещей, на которую авторы оригинальной истории «вам не нужны боеприпасы» забыли указать, это то, что почти все пули, выпущенные полицейскими, летят МИМО предполагаемых целей. Я не знаю фактического соотношения, но почти наверняка количество промахов превышает 80%. Одна из причин, по которой полицейские стреляют так много в реальных перестрелках, заключается в том, что они почти никогда не попадают в цель, в которую стреляют. Если вы посмотрите статистику, то вы увидите инциденты со стрельбой, когда полицейские произвели более 100 выстрелов (в совокупности) из которых цель поразили цель всего только 10. И многие из этих поразивших цель выстрелов попали даже не в центральную часть тела или во что-то, что остановило бы плохих парней. Кстати, попадание 9-мм пули в руку какому-нибудь накачанному наркотиками идиоту не останавливает его. Чтобы свалить его по-настоящему, нужно стремиться попасть ему в таз и физически ограничить его способность передвигаться. Хорошие полицейские уже знают это, но плохо обученные полицейские не могут попасть даже в таз, поэтому они просто стреляют в сторону цели и молятся. Не верите? Посмотрите это видео, в котором полицейский из Лас-Вегаса стреляет через лобовое стекло своей полицейской машины, мчась по оживленной улице, где множество людей может ходить или сидеть в своей машине. Пистолет- в одной руке, руль - в другой. Стрельба начинается с отметки 1:58: полицейский стреляет в белый свет как в копеечку - в здания, в машины других людей, в воздух и т. д. В какой-то момент он едет не держась за руль вообще, стреляя из пистолета через лобовое стекло. Если у вас IQ выше 50, вы заметите, что практически ни один выстрел не попадает в намеченную цель - водителя преследуемой машины. На отметке 2:28 этот гениальный полицейский пытается перезарядить пистолет - вставить запасную обойму. Когда это ему удается, подозреваемый все еще продолжает двигаться и выглядит полностью работоспособным. В конце концов, после отстрела, по крайней мере, двух полных магазинов, полицейскому, очевидно, удается остановить плохого парня и положить его. Но это после того, как по пути были выпущены десятки пуль и поражено, никто знает сколько других машин, зданий, пешеходов и белок на деревьях. И это даже еще не самое интересное видео. Следующее видео показывает, что полицейские Лос-Анджелеса преследуют подозреваемого, который забегает в магазин на многолюдной улице. Ничего удивительного что целая группа полицейских открывает огонь в магазине, совершенно не обращая внимания на тот факт, что там могут работать или делать покупки ни в чем не повинные гражданские лица. Смотрите на отметке 1:57: как и предполагалось, одна из пуль убивает менеджера магазина. Менеджера звали Мелида Марсиела Корадо, а магазин назывался Trader Joe’s Здесь вы видите, как гениальные копы Лос-Анджелеса открывают огонь по розничному магазину, совершенно не обращая внимания на присутствие людей внутри. Почему полицейские делают так? Потому что они не обучены должным образом, вот почему. Но это те же полицейские, которые будут отвечать, когда вы наберете 911 и попросите помощи. И даже если они ответят - что маловероятно во время краха SHTF - они, вероятнее всего, пристрелят вашу собаку, приближаясь к вашему дому. Если вы разрабатываете стратегию самообороны, основываясь на навыках стрельбы полицейских, вы просто напрашиваетесь на поражение Моя точка зрения состоит в том, что любой, кто пытается сделать осознанный вывод о практической ценности боеприпасов, изучая ужасно плохие навыки стрельбы у большинства полицейских, просто зря тратит время на поиск никому не нужной статистики. Сценарии выживания во время SHTF и сценарии действий современных полицейских также сильно различаются. Попытка отождествлять их каким-либо образом - это хуже, чем ставить знак равенства между яблоками и апельсинами. Кстати, у копов тяжелая работа, и я уважаю их мужество и их службу. Я просто честен: большинство полицейских не очень опытные стрелки. И они заканчивают тем, что убивают много невинных людей, просто потому что не практикуют огневую подготовку или не отрабатывают навыки стрельбы. Интересно, что полицейские придерживаются гораздо более высоких правовых стандартов, чем гражданские лица, когда дело доходит до того - куда летят их пули. Вы не узнаете об этом из видео выше, но полицейских учат, что они несут юридическую ответственность за каждую пулю, выпущенную из их оружия. (Кстати, технически,- вы тоже.) Но гражданские лица, на которых нападают преступники, вооруженные банды или зомби, не должны практиковать такую ​​же стратегию ведения огня, которую разумно ожидать в сценарии “действия полицейского в мирное время”. Когда на вас нападают в сценарии SHTF, вы, в основном, действуете по сценарию «огонь по желанию», и, кстати, это будет очень плохой день, когда у вас появится необходимость в таком «желании». И в таком случае вам захочется, чтобы у вас было как можно больше патронов. Хорошие копы, которых я знаю, носят четыре запасных обоймы для своих пистолетов. В некоторых городах количество патронов у копов ограничено двумя обоймами, что должно побудить их стрелять меньше. Я думаю, что это самоубийственное правило, поскольку, на мой взгляд, полицейским должно быть разрешено иметь при себе столько патронов сколько они хотят. И у вас, для обороны вашего дома, должно быть припасено несколько снаряженных обойм/магазинов и побольше боеприпасов. Солдаты очень часто имеют при себе 10 магазинов по 30 патронов каждый. Это 300 патронов, или чуть меньше, если они снаряжают по 29 патронов в магазин. Вы никогда не задумывались, почему солдаты не носят только по 3 патрона? Потому что это было бы самоубийством. “Меткая стрельба” - вот название этой игры. Даже если вы не попадете точно в цель, вы, вероятно, вызовете поток летящих обломков кирпича, бетона, осколков стекла или чего-то, что вы поражаете рядом с намеченной целью. Противник, скорее всего, не носит защитные очки, поэтому к тому времени, когда вы доберетесь до своего второго магазина, он уже наполовину ослепнет. А поскольку большинство плохих парней - дебилы, которые думают, что автомобильные двери защищают от пуль (так как они однажды это видели в фильме), то пули из вашего второго магазина прошьют их автомобиль насквозь убивая ваши цели. Еще лучше, приобретите сверхлегкую винтовку калибра .308 (7.62 мм). В магазине у вас будет только 20 патронов, но эти 20 пуль нанесут гораздо больше урона, чем 5.56, которые имеют т большинство парней. 2A Arms продает сверхлегкую винтовку XLR-18 .308, которую я недавно приобрел (но пока еще не проверил в деле). Самый существенный момент: если вы хотите выжить, запасите побольше боеприпасов… ПРАВИЛЬНЫХ боеприпасов Итак, вы можете последовать советам анти-выживальщиков, распространяемым в интернете, и решить, что для выживания вам не нужно оружие и боеприпасы. Или - вы можете решить остаться живым и боеспособным. Если вы хотите быть боеспособным, вам понадобится много боеприпасов, много тренировок и надежное снаряжение. Помните, что ваш пистолет - это ерунда по сравнению с винтовкой, поскольку сила равна половине массы, умноженной на квадрат скорости. Другими словами, ваш маленький 9-миллиметровый, который посылает пулю со скоростью 1050 футов в секунду, - это детская трубочка для плевания бумажными шариками по сравнению с 62-грановой (4 грамма) 5,56 мм пулей, движущейся со скоростью 2700 футов в секунду. Это квадрат скорости, который переводится в кинетическую энергию. (Лично я предпочитаю патроны калибра 7.62, чьи 168-гранные (10.9 граммов) пули движутся со скоростью ближе 3000 ф/с.) Но, конечно, это имеет значение только в том случае, если пуля передает свою кинетическую энергию в вашу цель, поэтому вы не должны заряжать свои винтовки выживания патронами FMJ. Попробуйте пули “Controlled Chaos” или “Maximum Expansion” , разработанные Lehigh Defense. Underwood Ammo продает патроны, подходящие для винтовок AR. Это то, что я заряжаю в свои винтовки AR для защиты ранчо по той простой причине, что, если вы собираетесь застрелить кого-то в целях самообороны, не будьте вежливы с этим. Если вы не используете боеприпасы, которые предназначены для нанесения максимально тяжелой травмы, то зачем вообще вам нужна винтовка для самообороны? Если вы, на своих винтовках или пистолетах, используете глушители, то знайте, что компания Discreet Ballistics делает дозвуковые патроны с экспансивными пулями, которые, как говорят, обеспечивают отличное расширение даже при дозвуковых скоростях. Я попробовал этот боеприпас и обнаружил, что у него много проблем с применением в винтовках типа AR из-за неокруглой формы пули. Даже после использования инструмента Dremel для подгонки в механизме подачи патронов, я так и смог заставить патрон заходить в патронник без проблем, но вам, возможно, повезет больше. Гораздо больший успех ожидал меня при использовании патронов с пулями оснащенными полимерным наконечником, таких как превосходная линейка патронов Barnes VOR-TX. Их патроны Blackout калибром .300 - это мой текущий выбор для дозвуковых винтовок Blackout. Видите, дело не просто в количестве боеприпасов ... а в запасе и хранении правильных боеприпасов. Тактических боеприпасов. Экспансивных боеприпасов. Если у вас нет таких боеприпасов - или если вы не уверены, что они могут быть использованы на вашем огнестрельном оружии - тогда вы действительно носите с собой «тренировочные боеприпасы», которые не очень эффективны в сценарии выживания. FMJ пули обычно пробивают человеческое тело насквозь причиняя минимальный урон. Шокирующая вещь, которую боевой медик армии США, лечивший более 20 000 огнестрельных ранений, узнал о боеприпасах. Вот, на самом деле, важная статья бывшего боевого медика армии США, которая объясняет это очень подробно. Потратьте время на её прочтение, потому что она изменит ваши представления о том, какие боеприпасы у вас должны быть в запасе для SHTF. Боеприпасы FMJ калибра 5.56 просто «пробивают прямые дыры» в конечностях людей, нанося не слишком много вреда. Помните, что калибр 5.56 - это всего лишь диаметр карандаша. Пробивать дыры диаметром как у карандаша в людях, которые пытаются вас убить, - трагическая ошибка. Если они пытаются навредить вам, и вы решили воспользоваться своим правом на самооборону, вам нужно пробивать в них огромные дыры, разрывая их тела и ломая их кости, что вынуждает их полностью прекратить свою атаку на вас из-за законов физики человеческого тела. Если вы просто пробиваете крошечные дыры в людях, вы только побуждаете их переосмыслить, почему они решили быть именно в этом месте в этот момент, но вы не заставили их остановиться. Да, вы можете мотивировать их изменить свое мнение и уйти, но вы действительно не решили проблему, пока они не будут вынуждены перестать вас атаковать. Как объясняет бывший военный медик в вышеприведенной статье, которая удивит вас, и, возможно, покажется неправдоподобной, стрельба в людей из пистолета практически никогда не убивает их. И вот почему: среди гражданских я видел только одну мгновенную смерть вызванную выстрелом из пистолета, и это было от пули .357 магнум, выстрел в гостиной, с дистанции, вероятно, не более пяти ярдов. Пуля вошла в грудь и вышла через позвоночник. На самом деле, в США, подавляющее большинство людей [раненых выстрелом из пистолета], которых я видел, выжили после получения медицинской помощи. Это включает в себя попытки самоубийства. У меня даже был пациент, выживший после того как выстрелил себе в лицо. Несколько месяцев спустя он умер от рака, чего пытался избежать. Кроме того, я фиксировал смерть людей от пуль калибра 9 мм, но во всех этих случаях требовалось или несколько выстрелов, или некоторое время, чтобы человек умер. Достаточно времени, чтобы ответить на огонь или убежать достаточно далеко. Я имею в виду не секунды жизни - я имею в виду минуты или часы. Я видел, как отстреливались [раненые] люди, которые должны были преодолевать большие расстояния, которые все еще уходили Я видел много ранений полученных в результате стрельбы из пистолета, гораздо больше, чем когда-либо видели полицейские в США, и гораздо больше, чем видели большинство медиков, работающих исключительно с американским персоналом. И тем не менее, я не знаю ни одного, подчеркиваю, ни одного случая, когда бы одно огнестрельное ранение пулей калибра 9мм (патрон 9X19 NATO) убило кого-то прежде чем он смог ответить огнем или убежать. Сюда входят люди, получившие выстрел в грудь, спину, затылок (выстрел за левое ухо), в шею и лицо. Ни одного случая. Он также объясняет, что стандартные патроны AR-15 (5.56 НАТО) тоже не очень эффективны: к сожалению, то же самое касается калибра 5.56 НАТО. Мне еще только предстоит когда-нибудь засвидетельствовать мгновенную смерть человека от одной пули этого калибра. Я даже регистрировал раненого которому пустили пулю в голову с расстояния менее трех футов, прямо в затылок, этот человек выжил. Пуля осталась в голове. Да, он сразу же потерял сознание и потребовалось, я бы сказал - уникальное медицинское лечение. После этого он был в коме в течение по крайней мере шести месяцев, но он выжил. Но что более важно, в каждом случае, в диапазоне дистанций от нуля (небрежное заряжание) и 35 ярдов (мой самый близкий и самый плохой выстрел в человека) до 400 ярдов (наша средняя начальная дистанция поражения в Афганистане) у людей, раненых одной пулей калибра 5.56 было время стрелять в ответ, маневрировать или и то, и другое вместе. Видел ли я одиночные выстрелы, которые в конце концов убили противника? Да, видел. Имеет ли это значение в бою? Никакого, если вы тот, в кого они все еще стреляют. По моему опыту, стандартная пуля калибра 5.56 НАТО пробивает отверстия диаметром 5,56 мм как в кости, так и во плоти, ничего не разрушая. Это дает минимальное кровотечение. Я знаю, некоторые люди говорят, что противник падает и кричит, но это совсем не мой опыт. Я видел, как пуля пробивала крошечные дыры в людях и редко вызывала кровотечение, достаточное для того, чтобы вызвать потерю сознания или некомпенсированный шок, что является единственным значимым результатом. С другой стороны, иметь пациента, который был ранен пулей 7.62 мм (7.62X51 НАТО) или большего калибра, было редкостью. Мертвые люди не пациенты, они проблема восполнения потерь. ... Выводы делайте сами. Что касается меня, то, что я узнал, что когда дело доходит до боя, стреляй из самой тяжелой винтовки, которая у тебя есть, стреляй в то, что можешь поразить, затем стреляй снова и снова, если можешь. Я также узнал, что, как правило, повреждение нескольких органов сокращает время, в течение которого пациент способен компенсировать болевой шок, намного больше, чем эффект более крупного ранения только одного органа. Суть? Да, вам нужно запасаться боеприпасами. Но что еще более важно, нужно запасать боеприпасы, которые помогут выполнить работу. Это особенно важно для тех из вас, у кого есть AR-15, и у вас нет ничего, кроме стандартных боеприпасов 5.56 FMJ / NATO, которые не позволяют выполнить свою работу. Если вы используете 9-миллиметровый пистолет или AR калибра 5,56 (или большим), именно боеприпасы определяют эффективность ваших выстрелов в цель. Да, вы можете практиковаться с боеприпасами FMJ, но вы должны носить с собой нечто гораздо более эффективное. Актуальные рекомендации по огнестрельному оружию для людей, которые хотят пережить наступающий хаос Будьте в курсе. На Gear.news я публикую новости о самообороне и тактическом огнестрельном оружии. Ammoland.com также является хорошим веб-сайтом, а TheGunFeed.com - своего рода Drudge Report для новостей, связанных с оружием. Вот мои текущие рекомендации для тех из вас, кто хочет выжить в грядущем хаосе: Лучший пистолет: Sig P320 RX (compact) с коллиматорным прицелом ROMEO и ночными прицелами. После нескольких лет работы с Glock 19 я перешел на Sig P320 по целому ряду причин. Ссылка на актуальную модель, которую я рекомендую (и ношу с собой): www.sigsauer.com/store/p320-rx-compact.html Лучшая винтовка для новичков: Sig M400 Tread. Даже и не думайте. Просто купите её. Бесспорно лучшая винтовка для начинающих. Лучшая винтовка для опытных владельцев оружия: Bravo Company USA. Мне нравится 14,5 ″ RECCE. Серия Sig MCX Virtus также выдающаяся по некоторым параметрам. Что касается стрельбы на дальние дистанции, то позже я постараюсь рассказать о лучших винтовках, баллистических системах, дальномерах и т. д. для защиты своего загородного дома или ранчо от угроз дальнего радиуса действия (500 - 1500 ярдов). Итог: соблюдайте законность. Следуйте всем местным законам об оружии. Лично я не владею ничем, что является «полностью автоматическим» (в этом нет необходимости), и не владею никакими SBRs (короткоствольными винтовками). Все, что я покупаю, на 100% легально, и я призываю вас также делать это легально. Если вы живете в городе, который не позволяет вам законно приобретать винтовки, пистолеты, магазины стандартной емкости и тысячи патронов, - вы живете не в том городе. Может быть, вам стоит подумать о переезде до того, как зомби-апокалипсис докатится до вашего порога.

