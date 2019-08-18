Источник в ВПК: «Лошарику» нанесен «существенный ущерб»

Носитель «Лошарика» подводная лодка «Подмосковье» в Северодвинске в 2016 г. Снимок экрана из фильма, подготовленного «Звездочкой»

Этой осенью атомную подводную станцию поставят в ремонт в Северодвинске.

By Atle Staalesen

августа 14, 2019

Источник в российском военно-промышленном комплексе подтвердил ТАСС, что пожар 1 июля, приведший к гибели 14 моряков, нанес «Лошарику» «существенный ущерб».

«Можно говорить, что огнем серьезно повреждено и подлежит замене радиоэлектронное оборудование, автоматика, акустическое и навигационное оборудование, системы жизнеобеспечения», — сообщил информагентству неназванный источник.

Не ясно, насколько пожар повредил титановый корпус станции.

В начале осени пострадавшую подлодку отбуксируют с Кольского полуострова в Северодвинск, закрытый военный город под Архангельском, для ремонта на верфи «Звездочка».

«На первом этапе из аппарата откачают воду и проведут дефектацию титанового корпуса и внутренних помещений, после будет составлен технический проект на работы по ремонту и восстановлению», — рассказал источник ТАСС.

Пожар на борту «Лошарика» (АС-31) вспыхнул вечером 1 июля. Среди 14 погибших моряков были семь капитанов 1-го ранга, в том числе два Героя России, и три капитана 2-го ранга. В состав экипажа входили одни из самых опытных специалистов российского флота.

Двое погибших были из Мурманска, остальные — из Санкт-Петербурга.

Пожар в аккумуляторном отсеке вспыхнул, когда моряки уже собирались возвращаться на базу. Как сообщается, контрольный выход был последним перед предстоящим боевым заданием. Все произошло в Мотовском заливе у полуострова Рыбачий, вероятно, всего в 50 км от границы с Норвегией.

Дым в аккумуляторном отсеке специальной подводной лодки появился во время стыковки с гораздо более крупной лодкой-носителем «Подмосковье».

«Лошарик» обычно базируется в губе Оленья и находится в ведении Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ), подчиняющегося непосредственно Генеральному штабу Вооруженных Сил.

Считается, что станция способна устанавливать на дне моря компактные установки военного назначения. Это могут быть источники шумовых помех для отвлечения иностранных подводных лодок, когда российские подлодки выходят с Кольского полуострова в Северную Атлантику. Системы прослушивания могут регистрировать шумы винтов вражеских кораблей. На подлодке установлен один ядерный реактор.

Длина «Лошарика» составляет около 70 метров. Обычно его носителем выступает подводная лодка «Подмосковье» проекта 667БДРМ «Дельфин» («Дельта-IV» в кодификации НАТО), модернизированная для перевозки гораздо меньшего по размеру «Лошарика».

Это самая серьезная катастрофа на российском флоте с 2008 года. По сообщениям местных СМИ, мемориальная доска с именами моряков «Лошарика» может быть установлена на памятнике подводной лодке «Курск», катастрофа на которой в 2000 году унесла жизни всех 118 человек на борту.

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