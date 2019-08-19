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опубликовано редакцией на Переводике 19.08.19 13:30
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

У машиностроителей намного меньше заказов

Торговые споры и грозящий "Брекзит" наносят ущерб немецким машиностроителям. Состояние дел в этой отрасли ухудшается и дальше - и даже внутри страны меньше заказов.

 

Работник гейдельбергской компании Druckmaschinen AG

Бизнес немецких машиностроителей в первой половине года значительно сократился. С января по июнь эта работающая на экспорт отрасль промышленности получила на девять процентов меньше заказов, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Союз машиностроителей Германии VDMA. 

"Это сокращение связано с ослаблением конъюнктуры мирового рынка, многочисленными, в основном политически обоснованными разногласиями и глубоким структурным сдвигом в автомобильной промышленности", - сказал эксперт экономической конъюнктуры VDMA Олаф Вортманн. Как внутри страны, так и за границей клиенты были сдержанны с заказами.

Международные торговые конфликты, непредсказуемость "Брекзита" и политические конфликты, например, с Ираном создают неопределенность. Торговый спор между США и Китаем обостряется между тем дальше. Всего через несколько дней после объявления новых импортных пошлин президентом США Дональдом Трампом Китай ответил на это снижением курса своей валюты. 

Шестое снижение подряд

Эксперт по экономической конъюнктуре Вортманн сказал об огорчающем первом полугодии: "Неопределенность токсична для инвестиционного климата", - сказал он. Вместе с тем машиностроители чувствуют радикальные преобразования у их крупнейшего клиента, автомобильной промышленности, из-за перехода на электромобили. 

Производственные мощности машиностроителей пока еще сравнительно хорошо загружены. Степень загруженности составляет, согласно союзу, чуть больше многолетнего среднего показателя. Тем не менее 27 процентов предприятий сообщили в последнее время, что они могли бы произвести больше, если бы у них было больше заказов. 

В июне поступление заказов уменьшилось, без учета повышения цен (реальных), на пять процентов. Это было шестым снижением подряд с начала года. Разворота тренда, как кажется, не предвидится. Машиностроители уже несколько месяцев учитывают эту ситуацию. Ведь ухудшение конъюнктуры их отрасль обычно начинает ощущать рано - предприятия меньше инвестируют.  

Союз машиностроителей VDMA недавно ограничил свой прогноз на 2019 год. Отрасль ожидает теперь настоящего сокращения производства на два процента. В прошлом году в машиностроении, в котором заняты более миллиона человек, был рост в два процента. 

apr/dpa

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теги: Германия, Экономика  
   
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