опубликовано редакцией на Переводике 18.08.19 18:23 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Moscow Times”,

"A Student Arrest Puts Elite Moscow University to the Test" Россия - 16 августа 2019 г. Арест студента стал экзаменом для элитного московского университета Высшая школа экономики, бастион свободного мышления с 1990-х годов, оказалась втянута в оппозиционное движение протеста By Pjotr Sauer Aug. 16, 2019 Егор Жуков.Скриншот Youtube / Новая газета По спине Артема Тюрина пробежал холодок, когда он услышал новость о том, что сотрудники милиции вытащили среди ночи его друга и сокурсника Егора Жукова из постели и обвинили в «организации массовых беспорядков» - преступлении, за которое могут осудить на срок до восьми лет в тюрьме. Это был последний по времени признак того, что их университет, московская Высшая школа экономики (ВШЭ), находится в центре внимания властей из-за своих либеральных ценностей. «Я был шокирован и зол. Я чувствовал, что нападению подвергся не только мой друг, но и всё наше сообщество», - сказал Тюрин, который учится на первом курсе школы. 20-летний Жуков принял участие в проходившей 27 июля несанкционированной массовой акции протеста против решения властей заблокировать кандидатов от оппозиции на местных выборах в сентябре. Многие другие студенты ВШЭ присоединились к нему. Дело против Жукова основано на видеоматериалах, которые показывают, как он якобы направляет протестующих, «жестами показывая [им двигаться] направо». Его сторонники говорят, что он просто уводил людей с дороги. После ареста Жукова 2 августа, студенты ВШЭ немедленно начали кампанию по сбору средств на его юридическую защиту. Они также начали собираться возле московского отделения милиции в виде одиночных пикетов - единственной законной формы несанкционированного протеста в России - чтобы привлечь дополнительное внимание к его делу. «Это было очень вдохновляюще. Студенческое сообщество действительно объединилось вокруг Егора, вне зависимости от политических взглядов каждого», - сказала студентка Полина Калашник. Студенческий пыл довел дело до широкой общественности. На прошедшей в субботу санкционированной акции протеста в Москве, которая собрала около 50 000 человек, протестующие, в том числе знаменитый рэпер Oxxxymiron, носили футболки и держали плакаты в поддержку Жукова. Один пикетчик даже появился в четверг в московском суде, где судья постановил оставить Жукова под стражей до суда назначенного на 27 сентября. «Я была удивлена, увидев, что Жуков действительно стал одним из лиц протеста, - сказала Калашник, - нам, студенческому коллективу ВШЭ, удалось этого добиться». Рэппер Oxxxymiron присутствовал на субботней акции протеста в футболке в поддержку Жукова.Сергей Савостьянов / ТАСС ВШЭ была создана в 1992 году ведущими российскими экономистами для поддержки их видения путей развития рыночной экономики новой России. Будучи первым современным университетом страны, она быстро зарекомендовала себя как авторитетный институт, сотрудничающий со многими западными партнерами. Хотя университет никогда не был слишком далек от российской политической элиты - один из его соучредителей и нынешний ректор Ярослав Кузьминов состоит в браке с главой Центрального банка страны Эльвирой Набиуллиной - НИУ ВШЭ всегда был одним из немногих безопасных мест для свободного мышления в путинской России. В нем работают профессора, которые открыто критикуют официальную политику и публикуют отчеты, которые часто противоречат мнению Кремля. Жуков, как сказали его друзья The Moscow Times, во многом является продуктом вольнодумной философии ВШЭ. До своего ареста он вел популярный политический блог на YouTube (более 110 000 подписчиков), где выступал против социальной политики, которая его беспокоила. Прошлой зимой Жуков также объявил о своей кандидатуре на выборах в Моссовет, пообещав предоставить москвичам больше полномочий в отношении использования их налогов, хотя он не смог собрать достаточно подписей для регистрации. «Университет уже давно работает в политическом вакууме», - сказал Кирилл Мартынов, профессор философии НИУ ВШЭ и известный журналист. «Но похоже, что реальность наконец настигла нас». Мартынов сказал, что он впервые почувствовал, что темные тучи сгущаются вокруг ВШЭ весной прошлого года, когда российский государственный регулятор Рособрнадзор провел тщательную проверку университета. В 2016 году Рособрнадзор временно лишил небольшой частный Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) аккредитации и отозвал выданную ему лицензию, что многие сочли политически мотивированным. Когда началось лето, НИУ ВШЭ оказался в центре растущего недовольства выборами в городской совет, которое вызвало следовавшие один за другим протесты в городе. Во-первых, руководство университета приостановило студенческое ток-шоу после того, как организаторы пригласили в программу кандидата от оппозиции Любовь Соболя, заявив, что это противоречит политике политического нейтралитета университета. Неделю спустя проректор университета Валерия Касамара объявила, что будет участвовать в городских выборах в качестве кандидата в мэры Москвы и союзника Путина Сергея Собянина. Теперь студенты боятся, что университет не на их стороне. Эти опасения были вызваны новостью о том, что уважаемый политический факультет НИУ ВШЭ должен быть реструктурирован и объединен с факультетом политического управления. Это означает, что некоторые из самых откровенно высказывающих своё мнение преподавателей университета могут остаться в стороне. Профессор политики Александр Кынев может быть одним из них. «Сейчас я в основном без работы, - сказал он The Moscow Times по телефону, его голос дрожал от гнева. Кынев, который был признан студентами ГУ-ВШЭ лучшим преподавателем года, сказал, что его занятия были отменены без объяснения причин. Он считает, что во многом связано с его откровенно критическим отношением к политике Кремля. Политолог Татьяна Становая говорит, что учреждениям, которые в прошлом пытались держаться подальше от политики, становится все труднее поддерживать эту позицию. «ВШЭ находится в сложном положении», - сказала она. «Руководство всегда подчеркивало, что хочет держаться от политики как можно дальше. Но поддерживать баланс между интересами студенчества и Кремлем становится практически невозможным». Пока что руководство университета пытается это делать. Во вторник более 250 преподавателей и сотрудников ВШЭ обратились в Мосгорсуд с просьбой освободить Жукова, назвав его уголовное преследование незаконным. В то же время университет предупредил своих студентов и преподавателей, что он не будет оказывать поддержку тем, кто участвует в предстоящих несанкционированных мероприятиях. Становая считает, что внимание, окружающее Жукова, может усилить дальнейшее давление на ВШЭ. «Университет какое-то время был занозой для российских силовиков, но без каких-либо реальных последствий для него. Теперь, когда их раздражают протесты, они могут спросить университет, на чьей стороне он действительно». И если этот момент настанет, руководство России должно будет принять решение, считает профессор философии Мартынов. "Они хотят конкурентоспособный университет, который будет стимулировать экономику, или они хотят послушное учреждение без реальной идентичности?" он сказал. Когда начнется учебный год, Мартынов ожидает, что студенческий коллектив продолжит мобилизацию вокруг того, что студенческая газета назвала «первым политическим заключенным» ВШЭ. Хотя последние несколько недель были тяжелыми, Мартынов сказал, что студенческая активность, которую он видел, наполнила его гордостью. «Девиз нашего университета - non scholae sed vitae discimus , что означает: «Мы учимся не для школы, а для жизни». Я рад видеть, что наши студенты соответствуют тому, чему мы их научили». статью прочитали: 52 человек Комментарии