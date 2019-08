архив



Австралия - 14 августа 2019 г. Как Путина "взяли за грудки" Отрывок из интервью бывшего министра иностранных дел Австралии Джулии Бишоп MH17, Putin and sexism: The 5 best moments from Julie Bishop's interview with Andrew Denton.

MH17, Путин и сексизм: 5 лучших моментов из интервью Джули Бишоп с Эндрю Дентоном CHELSEA MCLAUGHLIN News Writer AUGUST 14, 2019 Когда Джули Бишоп объявила о своем уходе в феврале , она закрыла за собой дверь напряженной, разнообразной, а и иногда драматичной 20-летней карьеры в парламенте. Бывший заместитель лидера либералов села перед интервьюером Эндрю Дентоном во вторник вечером, чтобы рассказать о своей карьере, включавшей пять лет на посту министра иностранных дел. Покрывавшее всё, - начиная от ее любви к моде, молодости, соперничестве за лидерство в партии и до сексизма и гендерной предвзятости в политике, часовое интервью было настолько откровенным, насколько можно было ожидать от Джули Бишоп. Самый тяжелый день в ее карьере. Бишоп был министром иностранных дел в 2014 году, когда над восточной Украиной был сбит рейс МН-17 авиакомпании Malaysia Airlines, в результате чего погибло 238 человек, в том числе 38 австралийцев. В беседе с Дентоном Бишоп рассказала о моментах, когда она разговаривала с каждой из австралийских семей, которые потеряли близких в результате трагедии. «По пути в Нью-Йорк, сидя в зале ожидания аэропорта… Я начал звонить семьям. Ужасно, это было действительно, действительно ужасно. Мне грустно даже думать об этом сейчас», - сказала она. Бишоп сказала, что особенно она была потрясена семьей Маслин, которая потеряла своих троих детей - Мо, Эви и Отиса Маслин, в возрасте 12, 10 и восьми лет, а также их дедушку Ника. Дети семьи Маслин. «Я знала родителей», сказала Бишоп. "Они были моими избирателями. «Они были очень, очень известны в моем электорате, и я говорил с Мазом, отцом, в тот день, и это было ужасно грустно. «Они уже знали. Потому что это было пару дней спустя, они уже знали. Они были на грани, они просто не думали, что смогут продолжать жить». Епископ рассказала, что она говорила тем более чем 30 семьям, что не остановится, пока они не заберут тела. Когда ее спросили, как она «справилась» со всеми теми страданиями и печалями, которые она перенесла из-за MH17, Бишоп сказала, что не думает, что она до конца “справилась”. «Я до сих пор вижу семьи [погибших], когда проходят юбилеи или поминальные службы, я встречаюсь с членами семей. «Время от времени они связываются со мной. Весьма примечательно, сколько раз бывало, где-то, совершенно случайно, кто-нибудь подойдет ко мне и скажет: «Я двоюродный брат такого-то», или я был братом ... “это затронуло столько жизней". Печально известная встреча с Путиным. Помните то время, когда бывший премьер-министр Тони Эбботт сказал, что собирается «взять за грудки» российского президента Владимира Путина, когда встретит его на саммите G20 2014 года в Брисбене? Это было из-за реакции России на катастрофу MH17, и все думали, что Эбботт создал для себя очень неловкую ситуацию, но ... ну, в итоге это оказалось неловкой ситуацией для Бишоп, которая была следующим человеком из правительства, который встретился с Путиным. «Это было на встрече «Азия-Европа» в Милане, и я хотела встретиться с президентом Путиным, чтобы рассказать ему, как Австралия обеспокоена тем, что Россия умышленно запутывает расследование и их отказе сотрудничать с расследованием, которое было начато», - напомнила она Дентону. «Так что моей задачей было встретиться с ним, но я не на его уровне; он президент, а я министр иностранных дел. И был момент, когда мы все сидели вокруг стола в виде большой подковы». «Итак, Австралия, я нахожусь в начале алфавита, а Россия - на другом конце. Поэтому я сидела и ждала, ждала, ждала. И был момент, когда и его переводчик, и его вспомогательный персонал покинули комнату" Бишоп воспользовалась этим шансом и побежала вокруг стола, чтобы поговорить с российским лидером, пока он был один. «Я тронула его за плечо и сказала: «Президент Путин, я Джулия Бишоп, министр иностранных дел Австралии. Я хотела бы поговорить с вами о MH17». «Он положил руку на микрофон, встал и поманил меня подальше от стола. Там, он сказал: «Да?» и затем я произнесла свою речь. Я рассказала ему об опасениях австралийского правительства ... И он очень внимательно выслушал то, что я сказала, и его глаза не отрывались от моего лица, а потом, когда я закончила, он сказал на прекрасном английском: “Так это то, что вы называете “взять за грудки?”

