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дата публикации 15.08.19 03:20
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Два фоторепортажа из Китая

200 HK students graduate from PLA military training camp
200 студентов из Гонконга закончили военно-учебные  сборы в  лагере  НОАК

Editor：Li Jiayao Time：2019-08-12 

Два студента  колледжа позируют для фотографии во время церемонии выпуска 9-х гонконгских военно-учебных  лагерных сборов в казармах San Wai китайской народно-освободительной армии (НОАК) в Гонконге в воскресенье, 11 августа 2019 года. В  этом году в сборах участвовало около 200 человек. [Photo: IC]



Сборы  предоставляют студентам возможность  улучшить физическую подготовку и получить  армейский опыт. [Photo: IC]


Глава   Особого административного района Гонконг (САРГ) Кэрри Лэм выступает с речью на церемонии закрытия 9-х гонконгских военно-учебных  лагерных сборов в казармах San Wai китайской народно-освободительной армии (НОАК) в Гонконге в воскресенье, 11 августа 2019 года. [Photo: IC]



Студенты поют во время церемонии закрытия 9-х гонконгских военно-учебных  лагерных сборов в казармах San Wai китайской народно-освободительной армии (НОАК) в Гонконге в воскресенье, 11 августа 2019 года.  На сегодняшний день около 1500 студентов из университетов Гонконга прошли через военно-учебные лагерные сборы [Photo: IC]








LOOK: Chubby tigers in Harbin had a little too much to eat during Spring Festival
“Это  просто  кто-то слишком  много ест!”

by Kenneth Tan May 5, 2018 in News


Фотографии чрезвычайно  раздобревших тигров в зоопарке «Сибирский тигр» (“сибирскими”   в Китае называют амурских тигров, примечание переводчика, perevodika.ru)  вблизи Харбина стали вирусными в китайских социальных сетях, и многие пользователи сети  задают вопросы о рационе животных во время праздника Весны.




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«Это вы после праздника Весны?» Спрашивает один пользователь Weibo выложив  девять фотографий толстых тигров. Китайский Новый год - это время, когда  нынешние суперсовременные китайские горожане возвращаются в родные села, где  ходят в  старых  трениках,  без макияжа,  обжираются  маминой готовкой, а  потом, через неделю,  возвращаются обратно в город  на 10 фунтов тяжелее, чем когда они приехали.

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Конечно, у этих сибирских тигров есть оправдание их обжорству. Зимы в Хэйлунцзяне общеизвестно жестокие, а дополнительный жир помогает от  холода. К началу лета они должны вернуться к своей нормальной форме.

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Кроме  того, приятно видеть, какие “хорошего кормления” животные живут в китайских зоопарках, потому что слишком часто происходит  обратное. В прошлом зоопарки обвиняли в том, что они  морили  тигров голодом, чтобы сделать вино из тигровых костей , напиток, который, как полагают некоторые в Китае,  чрезвычайно полезен для здоровья и улучшает сексуальные возможности.


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Похоже, эти тигры могут и  сами воспользоваться этими своими  достоинствами. 

[Images via 我的前任是个极品]


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теги: Китай  
   
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