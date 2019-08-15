Два фоторепортажа из Китая

200 HK students graduate from PLA military training camp

200 студентов из Гонконга закончили военно-учебные сборы в лагере НОАК

Editor：Li Jiayao Time：2019-08-12

Два студента колледжа позируют для фотографии во время церемонии выпуска 9-х гонконгских военно-учебных лагерных сборов в казармах San Wai китайской народно-освободительной армии (НОАК) в Гонконге в воскресенье, 11 августа 2019 года. В этом году в сборах участвовало около 200 человек. [Photo: IC]

Сборы предоставляют студентам возможность улучшить физическую подготовку и получить армейский опыт. [Photo: IC]

Глава Особого административного района Гонконг (САРГ) Кэрри Лэм выступает с речью на церемонии закрытия 9-х гонконгских военно-учебных лагерных сборов в казармах San Wai китайской народно-освободительной армии (НОАК) в Гонконге в воскресенье, 11 августа 2019 года. [Photo: IC]

Студенты поют во время церемонии закрытия 9-х гонконгских военно-учебных лагерных сборов в казармах San Wai китайской народно-освободительной армии (НОАК) в Гонконге в воскресенье, 11 августа 2019 года. На сегодняшний день около 1500 студентов из университетов Гонконга прошли через военно-учебные лагерные сборы [Photo: IC]









LOOK: Chubby tigers in Harbin had a little too much to eat during Spring Festival

“Это просто кто-то слишком много ест!”

by Kenneth Tan May 5, 2018 in News

Фотографии чрезвычайно раздобревших тигров в зоопарке «Сибирский тигр» (“сибирскими” в Китае называют амурских тигров, примечание переводчика, perevodika.ru) вблизи Харбина стали вирусными в китайских социальных сетях, и многие пользователи сети задают вопросы о рационе животных во время праздника Весны.

«Это вы после праздника Весны?» Спрашивает один пользователь Weibo выложив девять фотографий толстых тигров. Китайский Новый год - это время, когда нынешние суперсовременные китайские горожане возвращаются в родные села, где ходят в старых трениках, без макияжа, обжираются маминой готовкой, а потом, через неделю, возвращаются обратно в город на 10 фунтов тяжелее, чем когда они приехали.

Конечно, у этих сибирских тигров есть оправдание их обжорству. Зимы в Хэйлунцзяне общеизвестно жестокие, а дополнительный жир помогает от холода. К началу лета они должны вернуться к своей нормальной форме.

Кроме того, приятно видеть, какие “хорошего кормления” животные живут в китайских зоопарках, потому что слишком часто происходит обратное. В прошлом зоопарки обвиняли в том, что они морили тигров голодом, чтобы сделать вино из тигровых костей , напиток, который, как полагают некоторые в Китае, чрезвычайно полезен для здоровья и улучшает сексуальные возможности.

Похоже, эти тигры могут и сами воспользоваться этими своими достоинствами.

[Images via 我的前任是个极品]

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