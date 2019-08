архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 24.08.19 01:38 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"VIRUS ALERT Warning to Brits in Egypt’s Hurghada resort amid massive E.coli outbreak one year to the day after Brit couple died in Thomas Cook holiday" Ирландия - 21 августа 2019 г. Британский минздрав предупреждает: Британец! В Хургаду теперь ни ногой! К бактериям доверия нету! А уж если поехал - то МОЙ!!! Мой руки после туалета!!! (подражание В.В.Маяковскому)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о вспышке инфекционного заболевания. Предупреждение британцам отдыхающим на египетском курорте Хургада прозвучало на фоне масштабной вспышки E.coli-инфекции, произошедшей спустя год после того дня, когда умерла британская пара приехавшая по туру от туристической компании Thomas Cook holiday Патрик Нокс и Саймон Леннон 21 августа 2019 года , Британцы отдыхающие на морском курорте Хургада были предупреждены о вспышке E.coli-инфекции на том же курорте где [год назад] при подозрительных обстоятельствах умерла британская пара. После посещения египетского курорта до 25 британцев, включая детей, были поражены смертоносными бактериями, и есть опасения, что это число ещё возрастет. Отель Steinberger Aqua Magic на курорте Хургада. The Sun. Солнце круглый год привлекает в Хургаду множество туристов из Великобритании и Северной Европы.Фото: Getty - Contributor Джон и Сьюзан Купер трагически погибли во время отдыха на курорте Красного моря Самая юная жертва - ребенок менее чем годовалого возраста, самая возрастная - старше 67 лет. Предупреждение появилось год спустя после того как британская пара - 69-летний Джон Купер и его 63-летняя жена Сьюзен таинственно умерли на курорте. Служба общественного здравоохранения Англии теперь советует всем, кто посетил курорт или чувствовал себя плохо на курорте, обратиться за медицинской помощью. Ник Харрис, руководитель отдела путешествий Simpson Millar Solicitors, представлявшего пострадавших отдыхающих, сказал, что курорт является «горячей точкой в смысле болезней», и он не был удивлен сегодняшней вспышкой. Он сказал: «Это очень беспокоит, и люди совершенно справедливо встревожены. Если вы едете на этот курорт, вы как бы отдаете свою жизнь в чужие руки». Этот район известен многочисленными нарушениями [санитарных норм] и очень плохими гигиеническими практиками и, очевидно, они не до сих пор не изжили их. «Мы имели дело с множеством случаев, когда люди оказывались серьезно больны, и проблемы со здоровьем у них оставались на всю жизнь». Стандарты там намного слабее, чем в Великобритании. «Когда вы едите там, вы просто играете в “русскую рулетку”, так как вам приходится полагаться на то, что другие люди моют руки, чтобы вы не заболели». «Туристическим компаниям нужно делать гораздо больше, чтобы обеспечить безопасность своих клиентов». Таинственные смерти на египетских курортах Болезнь вызванная E.coli (кишечной палочкой) связана с плохой гигиеной и распространяется через зараженные фекалии, загрязняющие воду или продукты питания. Симптомы включают диарею и сильные боли в животе, судороги, рвоту и тошноту, а также внутреннее кровотечение. Вспышка болезни произошла после ряда таинственных внезапных смертей случившихся на египетских курортах, включая Хургаду. Ровно год назад Джон и Сьюзан Купер скончались с разницей в четыре часа в пятизвездочном отеле Steigenberger Aqua Magic во время стоившего £ 6500 отдыха. Тур был организован туристической компанией Thomas Cook holiday Продукты питания и гигиенические тесты проведенные в то время независимыми санитарными инспекторами в отеле Steigenberger Aqua Magic позже показали «высокие уровни» содержания кишечной палочки (Е. coli.) Вскоре после этого компания Thomas Cook эвакуировала из отеля 301 гостя и только затем признала что „что-то пошло не так“. Компания больше не продает каникулы в отеле. Хотя посмертные тесты оказались неоднозначными, тем не менее, E.coli также была названа возможной причиной внезапной смерти Куперов. А на досудебном слушании было сказано, что британские власти до сих пор не получили все необходимые медицинские и другие отчеты египетских властей, чтобы окончательно установить причину смерти. В разговоре с The Sun в мае 40-летняя дочь пары Келли Ормерод из Бернли, Ланкастер, пообещала не оставить «ни одного не перевернутого камня», чтобы выяснить - что убило ее родителей. Она сказала: «Если у египетских властей есть хоть какое-то сострадание или хоть какая-то человечность, они должны помочь коронеру выяснить, что произошло». Расследование их смерти должно произойти позже. Как сообщалось вчера, семья из четырех человек из Уимборна, Дорсет, говорит, что они серьезно заболели пищевым отравлением в том же египетском отеле, где умерли Куперы. Когда вы едите там, вы просто играете в русскую рулетку, так как вам приходится полагаться на то, что другие люди моют руки, чтобы вы не заболели. Ник Харрис, глава отдела путешествий в Simpson Millar Solicitors И, в тревожном сходстве со смертью Куперов, ранее здоровая Алисон Соннекс, 54 года, из Рамсгейта, Кент, умерла после того, как заболела в последнюю ночь ее пребывания в пятизвездочном отеле Royal Tulip в Марса Алам в апреле 2018 года. Но в ходе расследования, проведенного только в июле, установить точную причину ее болезни установить не удалось. Элисон Соннекс и Клайв Эверсфилд - миссис Соннекс умерла во время отдыха с мужем. Что вы можете сделать, чтобы избежать E.coli на курорте? Escherichia coli, ее сокращенное название - E.coli, представляет собой тип бактерий, обитающих в кишечнике человека и животных. Хотя большинство видов E.coli безвредны, некоторые из них могут вызвать серьезное пищевое отравление и инфекцию, которые могут причинить серьёзный вред здоровью. Поэтому очень важно, чтобы вы не “поймали” и не распространяли эту ужасную бактерию - и заместитель директора Национальной службы инфекций в Службе общественного здравоохранения Англии, доктор Ник Фин кратко объясняет, как это сделать. Он сказал: «Есть простые меры предосторожности, которые могут предпринять путешественники. «Они включают в себя необходимость заботиться о том, чтобы мясо было тщательно приготовлено, не пить воду из-под крана и не употреблять лед сделанный из водопроводной воды и избегать глотания воды при купании. «Любой человек, страдающий от диареи и рвоты, должен следить за тем, чтобы организм не обезвоживался, и обратиться я к врачу, если его состояние не улучшится в течение 48 часов. «Им также следует избегать приготовления или подачи пищи, когда у них есть симптомы, и тщательно мыть руки после посещения туалета, чтобы предотвратить передачу вируса другим. «Лица с симптомами коли-инфекции, после возвращения из отпуска должны обратиться к врачу». статью прочитали: 12 человек Комментарии