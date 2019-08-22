Как я провел лето. Отдых на море в Крыму. Популярные туристические маршруты. Отдых на море в Крыму с палаткой дикарем.

Вот и началось долгожданное жаркое лето, пора отпусков. Сразу же возникает вопрос: как и где его провести? Конечно же можно поехать к Черному морю, отдохнуть в шикарном пансионате в номере "люкс" c кондиционером, душем, холодильником, если вы располагаете тугим и толстым кошельком. Но есть альтернатива: купить палатку, спальные мешки, походную газовую плитку и рюкзак, так как придется готовить еду самому.



Отдых с палаткой возле моря привлекает, конечно, наличием безлюдных пляжей, на которых есть возможность без труда разбить палаточный лагерь, днем окунуться в теплом море, которое омывает не кем не тронутые берега, а вечером разжечь огонь и при этом не кому не мешая, полюбоваться закатом и уснуть под шелест волн.

О таких местах мало кто знает, например, юго-восточная часть Крыма, давно обустроены, на каждом углу стоят кафе, рестораны и ночью довольно шумно и многолюдно, благодаря многочисленным ночным клубам и дискотекам. Поэтому стоит планировать палаточный отдых в сторону Западного Крыма. Там и свободные пляжи найдутся, и климат располагает к оздоровлению. Разместиться у моря вдали от людей можно и на окраинах поселков в Заозерном, Мирном, Штормовом и конечно же Тарханкут с близлежащими поселками, который идеально подходят для любителей отдыха с палаткой.

Чем же именно так очаровывает отдых дикарями городских жителей, которые не представляют свою жизнь без цивилизации? В первую очередь, это отрыв от самой цивилизации.

На берегу Черного моря можно наконец-то забыть о бешеном темпе жизни, каждодневной активности и беготни. Полное расслабление на берегу лечит лучше всякого психолога, особенно если вам удастся найти уединенные места.

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