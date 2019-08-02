Россия: чем объясняется массовый исход граждан США и Европы?

Число живущих и работающих в РФ граждан западных стран упало за последние годы в 3-10 раз.

Александр Аликин Jul 31, 2019

Временная миграция в Россию из развитых стран за несколько лет сократилась в 3-10 раз в зависимости от страны.

Речь идет о так называемых «экспатах» — людях, приезжают в Россию жить и работать, но без планов остаться навсегда. Как правило, это специалисты или бизнесмены, которые занимаются здесь предпринимательством, решают вопросы с российскими бизнес-партнерами, направляются в РФ своими работодателями или устраиваются на работу самостоятельно. Заметную часть также составляют студенты.

С 1 июня 2015 года по 1 июня 2019-го количество пребывающих в России граждан США упало в 3,7 раза (с 137,5 тыс. до 37,2 тыс. человек), граждан стран Евросоюза — в 1,9 раза (до 415 тыс.). В среднем число этих граждан в России сократилось почти в три раза, а по отдельным странам — в 6-10 раз, говорится в мониторингеРАНХиГС со ссылкой на данные МВД и ФМС.

Согласно статистике за более ранний период, со 2 марта 2014 года по 1 марта 2019-го количество пребывающих в России граждан США сократилось в 6,1 раза, стран Евросоюза — в три раза, иногда — в 10 раз (как в случае с Великобританией).

Причем самая мощная волна исхода, судя по всему, пришлась на 2014 год. Издание The Moscow Times сообщало, что с декабря 2014 года по декабрь 2015 количество проживающих в России граждан США сократилось с 221 тыс. до 48 тыс. человек, а число граждан Великобритании — со 179 тыс. до 29 тыс.

Между тем до этого миграция, например, американцев в Россию (в основном, в Москву и Петербург) росла на протяжении около 20 лет, вплоть до по крайней мере 2012 года, заявляла тогда старший консультант по переезду компании Intermark Relocation Moscow Марина Морозова.

С 2018 по 2019 год наблюдается небольшой рост числа пребывающих граждан из стран ЕС в целом, хотя по отдельным крупным странам динамика отрицательная, и единственное исключение — Франция (рост с 27,5 тыс. до 30,7 тыс. человек). Однако ни один из этих показателей не приближается к докризисным значениям. По США продолжилось падение.

«Открытость страны и визовые послабления в период чемпионата мира по футболу [2018 года] не оказали долгосрочного влияния на данную тенденцию. Присутствие граждан этих стран в России продолжает снижаться. [В начале марта 2019 года] по сравнению с пребыванием в прошлом году на эту же дату стало меньше представителей стран дальнего зарубежья, находящихся в РФ со служебными и деловыми целями, [но] чуть выросло число работающих по найму и въехавших с частными целями», — говорится в одном из мониторингов РАНХиГС.

Специалисты считают исход граждан западных стран следствием глубинных политических и экономических процессов, включая обмен санкциями между РФ и Западом, сомнительный деловой климат и прочие проблемы в российской экономике, сложности в получении визы и неясные перспективы деятельности в России.

Согласно докладу объединения экспатов InterNations за 2018 год, оставшиеся в России экспаты среди своих главных проблем назвали застой в экономике, мрачные перспективы карьерного роста и низкий уровень профессиональной удовлетворенности. Кроме того, только 55% придерживаются мнения, что россияне дружелюбно относятся к иностранцам, что значительно ниже среднего показателя по миру – 66%. Также они указывают на сложности с изучением языка и плохой климат.

Причем некоторые проблемы в последнее время обострились: например, в 2017 году Россия находилась на 22 месте из 65 попавших в рейтинг государств по уровню удовлетворенности экспатов своими доходами, а в 2018 году рухнула до 42 места из 68. Также ниже среднего РФ оценили по таким факторам, как качество жизни (48 место из 68) и легкость привыкания к новому месту (58 из 68).

Среди позитивных аспектов экспаты назвали благоприятные условия для семей (23 место из 50), особенно с детьми, благодаря, например, наличию и относительной дешевизне хороших садов и школ, а также в целом трепетному отношению россиян к вопросам семьи. Кроме того, люди относительно довольны уровнем цен (29 из 68) и очень довольны доступностью широкополосного интернета и в целом цифровых технологий.

По мнению ведущего научного сотрудника Лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС и ведущего научного сотрудника Института демографии ВШЭ Никиты Мкртчан, который является одним из авторов мониторингов РАНХиГС, привлекательность России для граждан США и ЕС снизилась с введением санкций.

«Экономически это стало им менее интересно [приезжать в Россию]. Благоприятность инвестклимата вызывает вопросы. Поэтому к нам приезжают в гораздо меньшем количестве, а уезжают приблизительно в прежнем режиме. В результате этого и формируется отток», — сказал он.

Отток иностранцев вызван в первую очередь политическими причинами, и лишь отчасти экономическим фактором, считает ведущий эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов.

«Ухудшение отношений [между Россией и США] повлияло на визовые вопросы. Иностранцам стало сложнее получить или продлить визу. В то же время многие [иностранцы при отъезде из России] могли руководствоваться экономическими соображениями. В условиях спада в экономике, сокращения реальных доходов, возможно, снизился спрос на их деятельность. Но политический фактор играет более сильную роль в этом оттоке», — убежден он.

Отметим, что до декабря 2018 года Россия находилась в списке стран Госдепартамента США, не рекомендованных к посещению. Сейчас стране присвоен второй уровень безопасности, согласно которому путешественникам необходимо проявлять «повышенную осторожность», поскольку в стране есть «зоны с повышенным риском для безопасности». По данным специализирующихся на путешествиях ресурсах, граждане США рискуют получить трехлетний запрет на въезд в Россию в случае ошибки в заполненной анкете или в результате нарушений при прохождении границы, а также при нарушении сроков выезда.

По мнению Пухова, Россия становится менее комфортной для проживания иностранцев, поскольку они сталкиваются с осуждением со стороны своих сограждан. «Россия стала токсичной для тех стран, которые стали применять санкции в ее отношении», — сказал он.

Отток граждан США и ЕС из России является следствием разнообразных процессов, считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики департамента мировой экономики ВШЭ Наталия Карпова.

«Физическая миграция как лакмусовая бумажка проявляет многие глубинные процессы. Прибывающих из дальнего, а также ближнего зарубежья в последние три года становится меньше по нескольким причинам, среди которых — снижение темпов экономического роста, трансформация многих рынков, а также сужение потребительского спроса, усиление контроля над валютно-финансовыми операциями, многие из которых в том числе с участием иностранных контрагентов носили сомнительный характер», — сказала она.

Еще одна причина, по ее мнению, заключается в цифрофизации мировой экономики, которая позволяет дистанционно совершать многие коммерческие операции в сфере торговли товарами и услугами.

«Участники бизнеса [теперь] могут находиться в разных странах», — отмечает она.

Наконец, последняя причина заключается в геополитической напряженности, считает Карпова.

«Сохранение санкционного режима в определенных отраслях омрачает перспективы деятельности в России», — сказала она.

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