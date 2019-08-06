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Сразу после ареста иранцами танкера Stena Impero, следовавшего под британским флагом, британские СМИ сообщили, что шедший ему на выручку британский военный корабль просто не успел к месту захвата. Якобы слишком далеко находился.

Elijah J. Magnier

ejmagnier.com

Wed, 31 Jul 2019

Бойцы подразделения ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на борту танкера «Stena Impero» шедшего под британским флагом.

США официально попросили Европу, в частности Великобританию, Францию, Германию и Италию, предоставить военно-морские силы для патрулирования и защиты судов, плавающих в Ормузском проливе, [они хотели бы этого] даже если командование и контроль будет осуществляться европейцами, а не США. Вашингтон хочет вытянуть старый континент на передовую на случай военной конфронтации с Ираном. Хорошо известно, что именно Соединённые Штаты, после своего незаконного одностороннего выхода из Совместного комплексного плана действий (СВПД), известного как ядерная сделка, стоят сегодня за существующей напряженностью на Ближнем Востоке. Однако, к ужасу США, Европа до сих пор отказывается следовать по пути Америки. США хотели бы, чтобы Европа была более вовлеченной. При этом администрация Трампа не ищет войны, несмотря на то, что Иран нацелил свои ракеты на британский HMS Montrose и эсминцы США (когда Корпус стражей иранской революции конфисковывал танкер под британским флагом «Stena Impero»). Это причина, по которой британское командование предпочло избежать военного противостояния и решило не применять вооруженную силу для защиты танкера.

«Я приказываю вам не вмешиваться в мою операцию. Танкер находится под моим контролем. Не подвергайте свою жизнь опасности». Это именно то, что иранский морской офицер КСИР сообщил командиру «Фокстрот-236», когда иранский спецназ собирался высадиться на танкер Stena Impero. Но почему он предупредил британский флот "не рисковать своей жизнью"?

В результате изучения радиолокационной обстановки британцами были обнаружены ракеты, бортовые РЛС которых в активном режиме отслеживали их с помощью своих систем радиолокационного наведения с разных стартовых платформ, а основные радары стартовых платформ легко могли обеспечить нанесение массированного удара, предназначенного для того, чтобы поставить корабль в беспомощное положение и, в конечном итоге, уничтожить его. Иранские ракеты были готовы к пуску, если командир британского корабля решил бы открыть огонь по иранским скоростным катерам

Иранские пусковые платформы были рассредоточены по всему иранскому побережью вдоль Ормузского пролива, ракеты готовы к пуску и четыре американских корабля и один британский военный корабль были что называется “взяты ими на прицел”. Иранские вооруженные беспилотники находились в воздухе, также готовые к бою, ожидая приказа спикировать на выбранную цель. На сегодняшний день Иран не сообщал о других, более совершенных, ракетах, которые он создал и мог бы применить в случае войны.

Командир британского «Фокстрот-236», чтобы избежать потенциально серьезных жертв, неизбежных в случае военной конфронтации, решил “сдать” «Stena Impero» и позволить дипломатам своего правительства взять дело в свои руки.

Однако, британскому правительству нужно сохранить лицо. Поэтому оно вынуждено отказаться от любого размена танкеров. Королевский флот уже конфисковал иранский супертанкер Grace 1 в Гибралтаре. Лондон еще больше усилил конфликт с Ираном, когда суд Гибралтара продлил арест иранского супертанкера еще на один месяц по просьбе США.

Единственное возможное решение состоит в том, чтобы суд Гибралтара воздержался от “подливания масла в огонь” продолжающегося кризиса и снял арест с Grace 1, как только закончится этот месяц. Это позволит Ирану освободить Stena Impero из порта Бандар-Аббас и положить конец кризису.

Почему офицер IRGC приказал британскому командиру держаться подальше, если HMS Montrose, наряду с еще четырьмя американскими, хорошо вооруженными фрегатами, был в пределах досягаемости и потенциально готов к бою?

Когда британские власти решили продлить срок ареста "Grace 1", это по сути положило конец инициативе Эммануила Бонна (полпреда президента Франции) добиться освобождения иранского супертанкера. Решение Великобритании подорвать инициативу своего европейского партнера и придерживаться политики США показало уязвимость хрупкого единства Европы. Лондон согласился быть инструментом политики Трампа.

И тогда иранский лидер Сайед Али Хаменеи приказал командиру КСИР Хуссейну Саламе задержать первое же британское судно, т.е. провести операцию “око за око”. После тщательного обзора всех судов, находившихся в этом районе, Саламе был проинформирован о Stena Impero, а также о пяти западных военных кораблях в окрестностях. Командующий КСИР сообщил Сайеду Хаменеи, который, согласно хорошо информированному источнику, ответил: «Идите с Божьим благословением и не бойтесь. Они не посмеют напасть на нас».

Так было принято решение на самом высоком уровне иранского руководства; духовное, военное и политическое руководство страны действовало под флагом «защиты национальных интересов и безопасности страны».

Несмотря на позицию Великобритании, Европа не попадется в американскую ловушку и не станет щитом США в войне, которую Вашингтон хотел бы навязать континенту. Британские нефтяные компании меняют регистрацию своих судов и убирают британский флаг, чтобы безопасно проходить через Ормузский пролив. ВР, гигантская британская нефтяная компания, которая первой стала следовать этой процедуре, избегает отправки судов в регион, полагаясь вместо этого на доверенных лиц. Это вопиющее проявление недоверия к решению собственного правительства, которое не отвечает интересам Великобритании, а отражает рабскую преданность политике администрации Трампа.

Существует страховая премия за военные риски, которую платят владельцы танкеров при плавании в Персидском заливе. Теперь, после атак последних месяцев, они должны платить дополнительно 185 000 долларов за каждый супертанкер.

КСИР отправил много месседжей, сбивая американский дрон, устраивая диверсии на одних танкерах танкеры и захватывая другие.

Комментарий: они не устраивали диверсии на танкерах. Но одна определенная страна Среднего Востока почти наверняка осуществляла.

Все они сводятся к одному: если Иран не сможет экспортировать свою нефть, то и никакая другая страна не будет. Прибытие нового корабля Королевского флота Великобритании, HMS Duncan, ничего не изменит: оно просто добавит ещё один объект в список иранских целей, доступных в Персидском заливе в случае войны. Решение США отменить ядерную сделку не только сделало Ближний Восток менее безопасным, но и привело Россию в теплые воды региона: Иран объявил о совместных военно-морских учениях с Россией в ближайшие месяцы. Иран выводит россиян на то, что раньше было «водной игровой площадкой» США. Очевидно, что «максимальное давление» Вашингтона не дает результатов, предполагавшихся американцами.

Пока Трамп находится у власти, ситуация на Ближнем Востоке не стабилизируется. Мало кто в мире поверил госсекретарю Майку Помпео, когда он сказал, что санкции США наносят ущерб Ирану на 95%, и что влияние Ирана на Ближнем Востоке серьезно зависит от мер США.

Иран бросает вызов гегемонии США и готов к войне, открыто бросая вызов США и Великобритании. Тегеран приветствует поддержку со стороны Китая и России и развивает свои ракетные возможности, чтобы компенсировать отсутствие превосходства в море и в воздухе.

Иран рассчитывает на свои ракеты, чтобы ввести свои Правила применения силы, и бросает вызов как американской сверхдержаве, так и Великобритании с её имперскими традициями.

США больше не в состоянии диктовать условия Ирану и «обстричь ему когти». Тегеран продолжает развивать свои ракетные технологии и ядерный потенциал. Он готов к следующему шагу, который предполагает дальнейший частичный выход из ядерной сделки, несмотря на попытки Франции и Германии заявить о своей дистанции от позиции США. Мир будет продолжать концентрировать своё внимание на этой части мира, с тревогой наблюдая за развитием конфронтации между США и Ираном.

Elijah J. Magnier

Корреспондент, ветеран зоны боевых действий и старший аналитик по политическим рискам с более чем 35-летним опытом работы на Ближнем Востоке, обладающий обширным опытом, надежными контактами и глубокими политическими познаниями о Иране, Ираке, Ливане, Ливии, Судане и Сирии. Специализируется на терроризме и борьбе с терроризмом, разведке, политических оценках, стратегическом планировании и тщательном изучении политических сетей в регионе.

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