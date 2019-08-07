Производство в Германии находится в "свободном падении", говорят руководители предприятий

Юсуф Хан







Carl Court/Getty Images

Германское производство находится в "свободном падении", согласно опросу немецких руководителей.

Индекс делового климата Института Ifo снизился в июле.

В секторе услуг Германии также произошло ухудшение, согласно опросу.

Руководители германских предприятий говорят, что производство находится в"свободном падении" и не восстановится в ближайшей перспективе. Это согласно опросу одной из ведущих исследовательских организаций страны. Индекс делового климата в производстве Института Ifo, который проводит опросы руководителей германских предприятий, показал, что в сфере услуг руководители впервые "слегка пессимистично настроены" с июля 2009 года.

"В производстве показатель делового климата находится в свободном падении", - сказал Клеменс Фуэст, президент Института Ifo. "Улучшение ситуации пока что не ожидается, так как предприниматели более пессимистично настроены в отношении следующих шести месяцев".

Эти данные основаны на примерно 9000 ежемесячных сообщениях из сферы производства, услуг, торговли и строительства. Показатель в июле составил -4,3, тогда как в июне этот показатель составлял +1,3.

Результаты опроса поступили за несколько часов до важного решения Европейского центрального банка, от которого многие ожидают стимулирующие меры.

На этой неделе сайт Markets Insider сообщил, что немецкая промышленность тянет за собой вниз экономику еврозоны.

С конца 2018 года производство в Германии находится в особенно плохом состоянии. В аналитической записке на этой неделе компания Pantheon Macroeconomics заявила, что этот сектор переживает "фактически экономический спад".

Более широкий показатель настроений Ifo, изучающий сферу услуг Германии, снизился до своего самого низкого уровня с 2013 года.

Фуэст сказал: "В сфере услуг деловой климат ухудшился. Организации, предоставляющие услуги, были слегка менее удовлетворены своим текущим положением. Ожидания были слегка пессимистичными впервые с июля 2009 года".

Даже если вы не знаете немецкий, этот график не выглядит положительным:





Деловой климат в Германии ifo (обрабатывающая промышленность, сфера услуг, торговля и строительство)

без учета сезонных колебаний

Значения индекса, 2015 = 100

Красная линия - деловой климат ifo, серая линия - оценка состояния рынка, синяя линия - деловые прогнозы

Источник: опросы ifo о деловой активности, июль 2019 г.

Институт Ifo

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