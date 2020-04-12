В «неравном бою» с коронавирусом погибло сто итальянских врачей

By Kristina Ivanova On Apr 10, 2020

С начала вспышки смертоносного заболевания в Италии погибло сто врачей.

Каждый день медики ведут «неравный бой» с COVID-19. В четверг, 9 апреля, итальянская ассоциация работников здравоохранения FNOMCeO объявила трагическую новость о десятках врачей, которые были убиты коронавирусом. Как сообщает Al Jazeera, представитель ассоциации заявил агентству AFP:

«Число врачей, которые умерли заболев COVID-19, составляет 100, а на данный момент, возможно, даже 101 человек, к сожалению»

Из-за нехватки работников здравоохранения итальянское правительство было вынуждено обратиться за помощью к уже вышедшим на пенсию медикам. К сожалению, шокирующее число 100 докторов, умерших от коронавируса, включает некоторых уже вышедших на пенсию работников здравоохранения, которые помогали своим коллегам спасать жизни тысяч пациентов с COVID-19.

Более того, итальянские СМИ сообщают, что из-за осложнений связанных с коронавирусом, также скончалось около 30 медсестер и их помощников. Президент FNOMCeO Филиппо Анелли заявил на сайте ассоциации:

«Мы не можем больше позволить нашим врачам, нашим медицинским работникам отправляться на борьбу с вирусом без какой-либо защиты от него. Это неравный бой»

Анелли указывает на нехватку средств индивидуальной защиты в качестве одной из основных причин того, что многие врачи заразились и умерли от COVID-19.

Тем временем была опубликована печальная статистика из института общественного здравоохранения МКС в Риме. По их словам, около 10 процентов зараженных коронавирусом в Италии - люди, которые работают в сфере здравоохранения.

Италия остается одной из стран с наибольшим числом жертв коронавируса с начала пандемии. К 10 апреля подтвержденные случаи заболевания COVID-19 в Италии составляют почти 140 000 человек, при этом почти 18 000 человек умерли. 27 марта ежедневный показатель смертности в европейской стране достиг своего пика, когда 969 человек умерли от вируса всего за один день.

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