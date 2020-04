архив



опубликовано редакцией на Переводике 12.04.20 07:39 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Washington Times”,

"Why Russia's interference in domestic politics must be detected and deterred" США - 09 апреля 2020 г. Почему необходимо выявлять и пресекать вмешательство России во внутреннюю политику США От переводчика: старый анекдот про еврея, читающего антисемитскую прессу: – Абрам, зачем ты читаешь антисемитские газеты? Ты сошёл с ума? – Нет. Когда я читаю наши израильские газеты, то там пишут, что правительство ворует, денег не хватает, всё плохо. А когда читаю антисемитские – у нас все деньги, мы захватили весь мир. И настроение сразу улучшается. Нацеливаясь на президентские выборы Президент России Владимир Путин на видеоконференции по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами в резиденции Ново-Огарево под Москвой, Россия, четверг, 9 апреля 2020 года. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) By Daniel N. Hoffman - - Thursday, April 9, 2020 При том что мы жестко сфокусированы на победе над коронавирусом, давайте всё таки вспомним, что наши враги нацелены на наши президентские выборы, которые пройдут всего через несколько месяцев. И если есть одна вещь , которую мы узнали из президентской кампании 2016 года, то это то, что разведывательное сообщество США должно играть ключевую роль в выявлении и пресечении многогранного вмешательства России «в нашу внутреннюю политику». Начнем с RT, ранее известного как Russia Today, медиа портала, который является основным пропагандистским инструментом президента Владимира Путина . Бюджет RT формируется правительством России и оно внимательно следит за штатом и содержанием этого СМИ. RT, особенно ее филиал в Америке, открыто осуждает демократический процесс выборов в США. Стремясь убедить свою международную аудиторию в том, что результатам выборов в США нельзя доверять, RT посвятил значительную часть своих сообщений ложным заявлениям о мошенничестве на выборах и уязвимости машины для голосования. В преддверии выборов 2016 года RT транслировал эксклюзивные интервью с Джулианом Ассанжем и сотрудничал с WikiLeaks, который госсекретарь Майк Помпео назвал «негосударственной враждебной разведывательной службой, поддерживаемой такими государствами-акторами, как Россия». В сентябре 2017 года, администрация Трампа приказала RT America зарегистрироваться в Министерстве юстиции в качестве иностранного агента, что, в то время, было решительно опротестовано Кремлем. Тем не менее, российские лидеры нашли способ дополнить открытые сообщения RT операциями влияния, связь с которыми, без какого-либо правдоподобия, отрицалась Москвой, операциями, которые должны быть отслежены. Доклад Специального советника Роберта Мюллера «Russiagate» явным образом свидетельствует о «широкомасштабном и системном» вмешательстве Москвы в наш демократический процесс, включая взлом компьютеров Национального комитета Демократической партии и распространение Россией данных о кандидате от Демократической партии Хиллари Клинтон; изощренная кремлевская пропагандистская кампания в социальных сетях; и попытки взломать избирательную инфраструктуру США. Г-н Путин просчитал, что обратный адрес “Кремль” только добавит нужную дозу конспирологии в то токсичное топливо которое он вливал в пожар разногласий между демократами и республиканцами. Российский президент привлек для проведения кибератак связанное с Кремлем Агентство интернет-исследований, а российские оперативники купили за рубли политическую рекламу в Facebook. Встреча в Трамп-Тауэр в июне 2016 года и интриги Марии Бутиной также были частью поддающейся выявлению стратегии влияния Путина . В новой книге «Русские среди нас: спящие ячейки, истории о призраках и охота на путинских шпионов» автор Гордон Корера умело поднимает завесу над одной из самых глубоко засекреченных разведывательных операций Кремля, которая, как предполагалось, никогда не должна была выйти на свет. Г-н Корера представляет подробную историю российских агентов, действовавших в США без дипломатического прикрытия, которые выдавали себя за граждан США и третьих стран в течение многих лет и даже десятилетий, пока ФБР не арестовало их в июне 2010 года. Мастерский пересказ мистером Корерой этого дела звучит как настоящий шпионский триллер - и это именно то, чем оно, на самом деле, было. Олицетворяя собой русский афоризм о том, что «бывших» сотрудников разведки не бывает, г-н Путин преднамеренно делает только лёгкую попытку скрыть свою роль в пропаганде RT и операциях влияния, нацеленных на США. Но всестороннее исследование г-на Кореры показывает, что г-н Путин , который до распада Советского Союза был агентом КГБ в Восточной Германии, также не боится использовать и более традиционные приёмы «рыцарей плаща и кинжала». Новобранцы российской разведки, используя ложные имена Дональда Хитфилда и его жены, Трейси Энн Фоули, прибыли в Канаду в 1987 году, создали себе прикрытие и, десятилетие спустя, переехали в США. "Г-н. Хитфилд », получивший степень по государственной политике в Гарвардской Kennedy School of Government, создал широкую сеть контактов и был нацелен как на Министерство энергетики, так и на президентскую кампанию 2008 года. В одном тайном сообщении, перехваченном ФБР, представители СВР, российской службы внешней разведки, приказали паре «искать и развивать связи в политических кругах США». «Синтия Мерфи», еще один агент СВР, установила отношения с известным нью-йоркским финансистом, который был близок с миссис Клинтон, а затем сделал ее первым кандидатом в президенты. Самым печально известным «нелегалом» СВР была Анна Чепмен, которой удалось с определенным успехом установить полезные контакты в финансовом сообществе Нью-Йорка. ФБР удалось проникнуть в скрытую систему связи шпионской сети, в том числе во временную частную Wi-Fi сеть, в которой два лаптопа были сопряжены друг с другом. Операции США по борьбе со шпионажем, как в случае с «Призрачными историями» и срыв новых попыток вмешательства Агентства интернет-исследований перед промежуточным голосованием в 2018 году, могли заставить Кремль отступить, но только до тех пор, пока путинские шпионы не начали свою следующую операцию. Наша лучшая оборона начинается с повышения бдительности в отношении губительных российских атак «на нашу демократию, от самых откровенных до глубоко законспирированных. Мистер Корера заслуживает самой высокой похвалы за то, что он пролил научный свет на шпионские операции Путина и прекрасно организованную контрразведывательную деятельность ФБР. Если мы предупреждены, мы - вооружены.

Даниэль Н. Хоффман (Daniel N. Hoffman) - отставной офицер секретных служб и бывший начальник отдела ЦРУ. Его 30-летняя государственная служба включала в себя работу в ЦРУ за рубежом и на национальном уровне. Он сотрудничает с Fox News с мая 2018 года. статью прочитали: 2 человек Комментарии