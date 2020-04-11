Frankfurter Rundschau: танки вируса не боятся — российской бронетехнике ничто не мешает показать себя на параде во всей красе

11 апреля 2020

Многие страны сейчас борются с коронавирусом, но не все задаются вопросом, защищены ли от него танки, пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau. В России на этот вопрос отвечают однозначно: бронетехника защищена от химических и биологических атак, а, значит, и от вируса. Этот вопрос особенно актуален в преддверии парада Победы, к проведению которого военнослужащие продолжают готовиться, несмотря на пандемию.

«Другие страны, другие приоритеты в обращении с коронавирусом», — пишет корреспондент немецкой газеты Frankfurter Rundschau Штеффен Херманн.

Россию тоже не миновало распространение вирусной инфекции, и, как и во многих других странах, там сейчас ведутся дискуссии по поводу того, достаточно ли у государства коек в палатах интенсивной терапии и как можно сохранить рабочие места в период кризиса.

Однако защищены ли от коронавируса танки? Таким вопросом, вероятно, задаются только в России Владимира Путина, полагает автор статьи. В преддверии парада в Москве по случаю 75-й годовщины Победы над гитлеровской Германией производитель бронетехники «Уралвагонзавод» утверждает: да, защищены.

Танки Т-72 и Т-90, которые должны принимать участие в военном параде, защищены от ядерных, химических и биологических атак — и, соответственно, от вирусов. Поэтому экипажам танков ничего не угрожает, заявили в концерне-производителе.

Как отмечает издание, военный парад на Красной площади традиционно проводится 9 мая, в День Победы Советского Союза над гитлеровской Германией. Это торжество известно по всему миру как крупнейшая демонстрация оружия, во время которой Россия показывает свои новейшие достижения военной техники. К моменту капитуляции гитлеровской Германии 8 мая, которое Германия отмечает как день освобождения, в Москве уже успело наступить 9 мая, поясняет немецкая газета.

Из-за пандемии коронавируса сейчас ведутся споры по поводу того, можно ли вообще будет провести юбилейный парад, как запланировано. Не исключаются варианты его переноса, например, на сентябрь, или проведения парада без зрителей. Владимир Путин хотел отметить 75-ю годовщину Победы в присутствии множества иностранных гостей, напоминает издание.

Из-за распространения коронавируса в Москве до конца апреля действуют строгие ограничения выхода на улицу, сообщается в статье. Число заражённых к настоящему моменту уже перевалило за 10 тыс. По официальным данным, в крупнейшей по площади стране мира от коронавируса уже скончались 76 человек. Число выздоровевших составляет 698 человек. Власти России объявили апрель нерабочим месяцем.

Окончательное решение по поводу парада пока не принято. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, приглашения для иностранных гостей тоже не отозваны. Российское Министерство обороны на днях подчеркнуло, что подготовка к параду продолжается и протекает в соответствии с планом. Военным, которые должны принять участие в этом торжественном событии, ежедневно измеряют температуру, сообщает Frankfurter Rundschau.





фото: Reuters

RT

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