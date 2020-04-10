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опубликовано редакцией на Переводике 10.04.20 02:44
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Шэньчжэнь стал первым китайским городом, запретившим продажу и употребление мяса собак и кошек

Гонконг

By Sally Ho Last updated Apr 7, 2020

Город Шэньчжэнь в китайской провинции Гуандун стал первым в стране, кто запретил продажу и употребление мяса собак и кошек.  Запрет последовал за вспышкой коронавируса, которая была связана с рынком морепродуктов в Ухани, где продавались дикие животные, что побудило национальные власти навсегда запретить торговлю дичью. В Шэньчжэне, в дополнение к общенациональному запрету на торговлю и употребление мяса диких  животных, будет введен запрет на мясо собак и кошек. 

Власти Шэньчжэня недавно объявили, что с 1 мая они запретят  продажу и употребление мяса кошек и собак для еды, закон, который будет применяться только к городу, который является особой экономической зоной Китая. Новое правило, принятое в Регламенте особого экономического района  Шеньчжень о всеобъемлющем запрете на употребление диких животных, было принято вслед за полным закрытием по всей  стране, в конце февраля,   всей отрасли использования диких животных (стоившей  74 миллиарда долларов США) в ответ на вспышку коронавируса

По данным организации Humane Society International (HSI) по защите животных, 30 миллионов собак убивают по всей Азии каждый год для потребления . Употребление в пищу собачьего и кошачьего мяса в Китае не получило широкого распространения,  но в некоторых южных провинциях страны, таких как Юйлинь и Гуйлинь,оно практикуется. По оценкам HSI, ежегодно в Китае за мясо убивают 10 миллионов собак и 4 миллиона кошек . 

В своем заявлении правительство Шэньчжэня заявило: «Собаки и кошки, как домашние животные, наладили  гораздо более тесные отношения с людьми, чем все другие животные». 

Шэньчжэнь стал первым городом в Китае, в котором  запрещено есть собак и кошек (Image Source: AFP)

В качестве причины такого шага,  власти Шэньчжэня также сослались на законы в других странах, заявив, что «запрет на потребление собак, кошек и других домашних животных является обычной практикой в ​​развитых странах, а также в Гонконге и Тайване».

Некоторые защитники природы приветствовали этот шаг. Тереза ​​М. Телеки, вице-президент департамента дикой природы HSI, заявила Reuters, что «Шэньчжэнь - первый город в мире, который серьезно отнесся к урокам, извлеченным из этой пандемии, и внес изменения, необходимые для предотвращения новой пандемии ».

Д-р Питер Ли, специалист по политике Китая в HSI, назвал новое регулирование «переломным моментом в усилиях по прекращению этой жестокой торговли». 

Тем не менее, критики также указали на несколько противоречивых моментов  в политике в отношении торговли дикими животными в Китае. Совсем недавно Национальная комиссия здравоохранения Китая одобрила использование желчи медведя в качестве традиционного китайского средства  для лечения пациентов с коронавирусом. Медвежья желчь является стимулирующая пищеварение субстанция  получаемая от живых медведей, содержащихся в неволе, но синтетическая форма этого лекарственного средства  широко доступна уже в течение многих лет. 

Это встревожило научное сообщество, которое указывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повторила, что какое-либо лекарство от Covid-19 еще не разработано, и заявила, что  если незаконная торговля дикими животными не будет полностью прекращена, то риски для общественного здравоохранения будут продолжать существовать. 

Но  других  животных, таких как, например, кролики, все еще разрешено употреблять в пищу  в Шэньчжэне (Image Source: Handout)

Последние данные свидетельствуют о том, что панголины были вероятным промежуточным хозяином вируса  Covid-19, который затем  перешел на человека, а панголины продаются нелегально за их  кератиновые чешуйки, распространенный ингредиент в традиционной китайской медицине. Предыдущие вспышки коронавирусов были также связаны с нелегальной индустрией диких животных, такой как SARS, в которой считалось, что циветта является промежуточным хозяином, и MERS, которая была связана с верблюдами. 

Другие лазейки в национальном запрете на использование  диких животных включают исключения  для медицинских и непродовольственных целей. Исключения  усложнили компаниям  электронной коммерции и операторам  доставки ограничение поставок продуктов дикой природы, рекламируемых для традиционных лекарственных целей в Интернете.  

Критики также опасаются неэффективности запрета Шэньчжэнем  употребления собачьего и кошачьего мяса, поскольку город по-прежнему допускает употребление  черепах, и лягушек. Кроме того, запрет мало поможет регулированию торговли живыми животными, поскольку новый закон четко гласит, что по-прежнему будет разрешено есть свиней, крупный рогатый  скот, овец, кроликов, кур, уток, гусей, голубей и перепелов. 

В настоящее время исследователи предупреждают, что торговля дикими животными также должна быть тщательно изучена с точки зрения ее роли в увеличении риска пандемий, не говоря уже о ее огромном воздействии на окружающую среду в разгар чрезвычайной климатической ситуации. Поскольку глобальный аппетит на животный белок продолжает расти, массовое промышленное животноводство стало более распространенным, что привело к появлению новых  вспышек заболеваний.

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теги: Китай  
   
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