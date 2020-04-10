Шэньчжэнь стал первым китайским городом, запретившим продажу и употребление мяса собак и кошек

Гонконг

By Sally Ho Last updated Apr 7, 2020

Город Шэньчжэнь в китайской провинции Гуандун стал первым в стране, кто запретил продажу и употребление мяса собак и кошек. Запрет последовал за вспышкой коронавируса, которая была связана с рынком морепродуктов в Ухани, где продавались дикие животные, что побудило национальные власти навсегда запретить торговлю дичью. В Шэньчжэне, в дополнение к общенациональному запрету на торговлю и употребление мяса диких животных, будет введен запрет на мясо собак и кошек.

Власти Шэньчжэня недавно объявили, что с 1 мая они запретят продажу и употребление мяса кошек и собак для еды, закон, который будет применяться только к городу, который является особой экономической зоной Китая. Новое правило, принятое в Регламенте особого экономического района Шеньчжень о всеобъемлющем запрете на употребление диких животных, было принято вслед за полным закрытием по всей стране, в конце февраля, всей отрасли использования диких животных (стоившей 74 миллиарда долларов США) в ответ на вспышку коронавируса .

По данным организации Humane Society International (HSI) по защите животных, 30 миллионов собак убивают по всей Азии каждый год для потребления . Употребление в пищу собачьего и кошачьего мяса в Китае не получило широкого распространения, но в некоторых южных провинциях страны, таких как Юйлинь и Гуйлинь,оно практикуется. По оценкам HSI, ежегодно в Китае за мясо убивают 10 миллионов собак и 4 миллиона кошек .

В своем заявлении правительство Шэньчжэня заявило: «Собаки и кошки, как домашние животные, наладили гораздо более тесные отношения с людьми, чем все другие животные».

Шэньчжэнь стал первым городом в Китае, в котором запрещено есть собак и кошек (Image Source: AFP)

В качестве причины такого шага, власти Шэньчжэня также сослались на законы в других странах, заявив, что «запрет на потребление собак, кошек и других домашних животных является обычной практикой в ​​развитых странах, а также в Гонконге и Тайване».

Некоторые защитники природы приветствовали этот шаг. Тереза ​​М. Телеки, вице-президент департамента дикой природы HSI, заявила Reuters, что «Шэньчжэнь - первый город в мире, который серьезно отнесся к урокам, извлеченным из этой пандемии, и внес изменения, необходимые для предотвращения новой пандемии ».

Д-р Питер Ли, специалист по политике Китая в HSI, назвал новое регулирование «переломным моментом в усилиях по прекращению этой жестокой торговли».

Тем не менее, критики также указали на несколько противоречивых моментов в политике в отношении торговли дикими животными в Китае. Совсем недавно Национальная комиссия здравоохранения Китая одобрила использование желчи медведя в качестве традиционного китайского средства для лечения пациентов с коронавирусом. Медвежья желчь является стимулирующая пищеварение субстанция получаемая от живых медведей, содержащихся в неволе, но синтетическая форма этого лекарственного средства широко доступна уже в течение многих лет.

Это встревожило научное сообщество, которое указывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повторила, что какое-либо лекарство от Covid-19 еще не разработано, и заявила, что если незаконная торговля дикими животными не будет полностью прекращена, то риски для общественного здравоохранения будут продолжать существовать.

Но других животных, таких как, например, кролики, все еще разрешено употреблять в пищу в Шэньчжэне (Image Source: Handout)

Последние данные свидетельствуют о том, что панголины были вероятным промежуточным хозяином вируса Covid-19, который затем перешел на человека, а панголины продаются нелегально за их кератиновые чешуйки, распространенный ингредиент в традиционной китайской медицине. Предыдущие вспышки коронавирусов были также связаны с нелегальной индустрией диких животных, такой как SARS, в которой считалось, что циветта является промежуточным хозяином, и MERS, которая была связана с верблюдами.

Другие лазейки в национальном запрете на использование диких животных включают исключения для медицинских и непродовольственных целей. Исключения усложнили компаниям электронной коммерции и операторам доставки ограничение поставок продуктов дикой природы, рекламируемых для традиционных лекарственных целей в Интернете.

Критики также опасаются неэффективности запрета Шэньчжэнем употребления собачьего и кошачьего мяса, поскольку город по-прежнему допускает употребление черепах, и лягушек. Кроме того, запрет мало поможет регулированию торговли живыми животными, поскольку новый закон четко гласит, что по-прежнему будет разрешено есть свиней, крупный рогатый скот, овец, кроликов, кур, уток, гусей, голубей и перепелов.

В настоящее время исследователи предупреждают, что торговля дикими животными также должна быть тщательно изучена с точки зрения ее роли в увеличении риска пандемий, не говоря уже о ее огромном воздействии на окружающую среду в разгар чрезвычайной климатической ситуации. Поскольку глобальный аппетит на животный белок продолжает расти, массовое промышленное животноводство стало более распространенным, что привело к появлению новых вспышек заболеваний.

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