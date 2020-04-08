12 часов в неделю, высокая зарплата и уважение

Как русская учительница работает в Китае

Анна Ефимова

Анастасия Купянская работала репетитором по английскому языку. Мечтала, как многие, уехать в Великобританию, но случайная поездка в Китай изменила всё. Несколько месяцев Настя преподаёт в университете провинции Аньхой. Она рассказала «Мелу», зачем китайцы приглашают учителей-иностранцев и почему она пока не хочет возвращаться домой.

Билет от друга по переписке

Впервые я попала в Китай случайно, летом 2018-го. Меня пригласил друг, с которым мы до этого долго общались по интернету. Я сказала, что приеду, только если он купит билет — и он купил. Я ехала в Китай с предубеждением: что тут вообще делать, если у меня Европа рядом? Но страна понравилась практически сразу. Я была на юге, в Гуанчжоу — там потрясающий, тёплый климат, разнообразная, свежая и дешёвая еда. По вечерам на улице спокойно и безопасно.

Анастасия Купянская

Через несколько месяцев после первой поездки я решила, что поеду сюда на более долгий срок. Тогда я познакомилась в Китае с американцем, который преподавал английский язык в школе. Подумала: почему бы не попробовать?

Самым сложным было оформление документов. Чтобы получить приглашение на работу, нужно легализовать диплом о высшем образовании и справку о несудимости. Для этого документы проверяют сначала в Министерстве иностранных дел, потом в Министерстве юстиции, и затем в консульстве Китая.

На оформление документов ушло четыре месяца, вся процедура обошлась примерно в 20 тысяч рублей. Ещё месяц ушёл, чтобы определиться с работодателем

Я искала работу самостоятельно. Через сайт с вакансиями вышла на китайского HR-агента. В отличие от российских, в Китае агенты берут деньги только с работодателя, а не с соискателя. Предложений по моей специальности — учитель английского языка — было очень много, особенно на севере Китая и в Пекине (там и зарплаты на порядок выше).

Преподавателей ищут детские сады, школы, языковые центры, но я хотела работать со взрослыми, поэтому выбрала университет. Важным фактором был климат — я хотела жить в тепле, поэтому согласилась на меньшую зарплату, но на юге страны. Собеседование проходила дистанционно.

На желании наших соотечественников отправиться работать в Китай многие нагревают руки. Мне тоже сначала попалось в сети объявление фирмы, которая обещала всё организовать, только плати — то за одно, то за другое. Я почитала контракт, который они предлагают соискателям, пробила эту фирму по ИНН и ОГРН и увидела, что они ненадёжные. Таких множество, люди платят им по несколько тысяч долларов, а остаются ни с чем.

Высокая зарплата, бесплатное жильё и украинский язык

Я живу в провинции Аньхой, город Луань. По местным меркам это маленький город — здесь живут «всего» два миллиона человек. Работаю в Западном Аньхойском университете — это самый крупный вуз в провинции, в нём учатся около 24 тысяч человек. В университете готовят специалистов по разным направлениям, в основном инженерным и языковым. Занимает он целый остров — тут и учебные корпуса, и общежития, и преподавательские дома. На этой территории ещё довольно много школ и четыре колледжа.

Я веду у китайских студентов два курса по разговорному английскому языку — обязательный Oral English Practice и факультатив для всех желающих. Китайские вузы заинтересованы, чтобы такие дисциплины вели именно иностранные преподаватели.

Территория Западного Аньхойского Университета

Сами китайцы по менталитету чересчур стеснительные. Им неловко выступать перед большой аудиторией, тем более на иностранном языке. Урок английского с китайским преподавателем выглядит так: студентам дают письменное задание, учитель собирает листочки в конце пары и проверяет. Устный язык они не практикуют, отсюда беда с произношением и сильный акцент. Так что иностранные педагоги в первую очередь нужны для практического применения знаний. Кроме того, это поднимает престиж университета: позволить себе нанять иностранца может не каждый вуз. Для этого нужно оплатить ему визу и жильё, так что вузы заинтересованы, чтобы преподаватели приезжали сюда на долгий срок.

Сейчас я работаю 12 часов в неделю, в пересчёте получаю 80 тысяч рублей. По сравнению с общим уровнем эта зарплата считается маленькой

Мне предлагали место в детском центре в Сучжоу, недалеко от Шанхая, за 150 тысяч рублей в месяц. Но там надо было работать каждый день. Я выбрала более лёгкий вариант и работаю три раза в неделю. По окончании контракта мне положен годовой бонус (около 160 тысяч рублей) и три месяца оплачиваемого отпуска — в июле, августе и феврале, когда в Китае празднуют Новый год.

Зарплата приходит авансом, то есть за март деньги я получаю 5 марта, а за апрель — 5 апреля, без задержек и сразу на карту. Если меня просят позаниматься с учениками дополнительно, эти часы добавляют в мой контракт и оплачивают. С зарплаты я плачу налог всего в тысячу рублей.

На острове, где расположен университет, можно арендовать велосипеды для передвижения

Недавно в Китае приняли закон, что иностранец может преподавать здесь только родной язык, поэтому по контракту я — учитель русского языка. Со следующего семестра, вероятно, начну преподавать его, а ещё украинский (я родилась на Украине, так что он мне родной). Дело в том, что мой университет сотрудничает с одним украинским вузом на юго-западе страны. Но когда местные преподаватели в прошлом году приехали туда в командировку, были удивлены, что по-русски с ними не разговаривали.

Жильё — и мне, и китайским преподавателям — предоставляет университет. У меня двухкомнатные апартаменты с балконом в преподавательском доме. Если в квартире что-то вдруг ломается, я оставляю заявку, через пару дней всё чинят. Когда я захотела поставить зеркало и спросила, где в городе его можно купить, мне приобрели его за счёт университета и даже домой привезли.

Один из домов, где живут учителя

120 студентов в группе и идеальная дисциплина

Мой курс Oral English Practice обязателен для всех студентов независимо от специальности. В конце семестра они сдают зачёт, чтобы получить доступ к экзамену по английскому языку. На каждом курсе у меня есть «co-teacher» — китайский преподаватель, который должен вести занятие со мной. Но я их всегда отпускаю, потому что они только смущают студентов.

Мне предоставили полную свободу: хочешь — по учебнику занимайся, хочешь — сама придумывай. Но разговорить китайских студентов довольно сложно. Они стесняются и боятся сделать ошибку.

Если кто-то ошибается, весь класс над ним посмеивается. Поэтому я стараюсь опрашивать максимальное количество студентов, чтобы они не стеснялись: ошибаться всё равно будут все.

Студенты университета

Каждую неделю ответственный студент присылает мне список тем, которые они хотели бы обсудить на занятии. В начале урока я всегда спрашиваю, что у них нового. Потом мы играем: им очень нравится игра, когда на лоб наклеивают бумажку со словом, а окружающие должны угадать, кто есть кто. Помогает, что я не намного их старше: основной массе порядка 20–22 лет, со многими я подружилась.

В отличие от России, здесь в языковых классах очень много студентов. Когда я училась в университете на преподавателя английского языка, в моей группе было 15 человек.

Здесь на прошлой неделе я вела занятие у группы из 120 студентов. Минимум, с которым мне довелось работать, — это 40 человек

Но китайские студенты ведут себя совершенно иначе, чем российские. Дисциплину держать на уроке не составляет вообще никакого труда. Они всегда тихие и заинтересованные, а к преподавателю относятся с уважением. Профессия учителя здесь почитаемая. Некоторые мои знакомые даже всерьёз называют её священной.

У меня нет офисных часов, а следовательно, никакой бумажной работы и составления планов. По сути, у меня даже нет необходимости готовиться к каждому уроку, потому что я свободно говорю на английском.

Многие студенты платят за учёбу, но всегда подрабатывают

Поступить в китайский университет сложно, конкуренция между студентами огромная. Здесь нет такой системы, как в России, когда ты заранее знаешь, сколько бюджетных, а сколько платных мест есть на твоём отделении. Если ты получил приличные оценки, государство будет тебя субсидировать, если нет — придётся платить. Чтобы поступить на бюджет, нужны очень высокие оценки в школьном аттестате. Попасть непросто даже на платное отделение. Обучение достаточно дорогое — на инженерной специальности, например, порядка 150 тысяч рублей в год, не считая учебников. При этом учиться хотят все, потому что от этого зависит, получат они хорошую работу или нет.

Столовая Западного Аньхойского университета. Обед в среднем обходится в девять юаней — это около 90 рублей

Когда про китайцев говорят, что они трудолюбивые, как пчёлы, это правда. Многие китайцы носят очки, я сперва думала, что у них на генетическом уровне слабое зрение. Но на самом деле они сажают зрение, потому что постоянно занимаются. Большинство студентов ещё совмещает учёбу с подработкой — как правило, в сфере услуг. Но подрабатывают они, чтобы покрыть свои карманные расходы. Из всех студентов, с которыми я общалась, не встречала ещё ни одного, кто работал бы, чтобы оплатить учёбу. Китайские студенты вообще не производят впечатление необеспеченных. Они модно одеваются, пользуются смартфонами, так что я бы даже назвала их холёными. Это смешно, потому что, когда я только приехала в Китай, считала эту страну нищей деревней, а оказалось, что это мы живём практически в селе.

Вход в студенческое общежитие только по карте студента. В солнечный день на улице сушат одежду, так как нет отопления

Больше всего не хватает интернета и любимого кота

Китайцы любят Россию. Как только узнают, откуда ты, сразу рассказывают, как уважают Путина. При этом они верят типичным стереотипам о нашей стране — про медведей на улице, водку. Китайцы хорошо относятся к иностранцам, но практически никто из моих студентов не путешествует за границу. Если и ездят куда-то, то только внутри страны.

Луань — рядовой для Китая город, где есть всё, что нужно для жизни: нормальные дороги, магазины, кино, в том числе на английском, и очень много парков. Климат тёплый, зимой температура редко падает ниже нуля. Поэтому в домах нет центрального отопления, так что в феврале у меня дома обогреватель работал постоянно.

Понятие о чистоте у китайцев совершенно отличается от нашего. Один раз я наблюдала такую картину: мама, чей ребёнок во время прогулки захотел в туалет, даже не стала куда-то его отводить, а разрешила сделать все дела прямо на дороге. Мелкий мусор бросают прямо под ноги, а не доносят до урны. Но гор мусора, как у нас, нет: моментально, будто из воздуха, появляется уборщик и всё подчищает.

Когда китайцы зовут тебя куда-то гулять или ты зовёшь их в гости, считается нормальным пригласить ещё кого-то с собой, не предупреждая при этом тебя. Априори считается, что ты не будешь возражать против чьей-то компании, а китайцы любят собираться в больших группах. Ещё они очень уважительно относятся к женщинам. В семьях матриархат, и главной в семье считается бабушка. В отличие от России, поднять руку на жену тут никто не посмеет.

Единственное, чего мне здесь не хватает, — нормального интернета (приходится пользоваться VPN) и моего кота. Привезти животное в Китай очень сложно. Помимо оформления документов, нужно, чтобы кот прожил месяц в карантине. Если ты этого не хочешь, кота нужно везти через приграничные к Китаю зоны — Хабаровск или Владивосток. Если я здесь когда-нибудь осяду, я его привезу, но пока не готова.

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